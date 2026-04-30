YouTuber絕境求生對策，流量分成被稀釋致收入驟減

近年一眾YouTuber被平台演算法搞到一頭煙。有的停更退出，有的仍苦苦堅持，而能夠搵到生存出口嘅人十分少。舊有一套嘅 YouTube賺錢大法已經不合時宜，內容方向、影片格式、SEO 優化等指標嘅權重大大下跌，各項指標亦時常改變，令YouTuber無所適從。

約十年前，影片「派貨量」主要由內容、標題同描述欄主導，影片內容有冇獨特性、有冇字幕、有冇違規內容、標題 / 描述欄中關鍵字眼是否用得其所等。其次係當時演算法較為偏愛10-15分鐘嘅內容，除能夠插入2-3個中場廣告外，亦能區分其他社交媒體嘅影片定位。到近5年短片／Reel盛行，影片長度權重大增，YouTube轉為著重15-60秒影片，令短片派貨量大增。而近1-2年，因為有太多AI片/ 「廢片」充斥巿場，令生態過度碎片化。加上用智能電視睇YouTube嘅人愈來愈多，YouTube再次改變策略轉推30分鐘嘅長影片。演算法每日在變，迫死好多中型YouTuber。短片又比唔上AI廢片，長片又比唔上專業級製作團隊，最後不少YouTuber只好放棄。

Google企業要增加盈利，支出成本必定每年減少。以前100萬點擊嘅影片，YouTuber約有 $5,000 - $10,000美元，但今天流量同分成被稀釋，收入可能只得當年一半。加上現時YouTube利用AI審核影片，喺寧枉勿縱情況下令黃標頻頻出現，影響YouTuber收入。另一方面，影片製作門檻愈來愈低，喺Gen AI工具同Agentic AI幫助下，一日產出數十條短片或十條10-15分鐘影片並非難事，影片數量大增亦攤薄分成。

YouTuber生計大受影響，如要維持收入，大變陣係必須。除創立自己嘅品牌產品/服務同增加工商合作外，亦要將流量私有化，將粉絲由YouTube帶到付費社群（Discord/Patreon）。而內容策略上，長/短片要區分角色，用短片賺取知名度同快速增粉，用長片建立深度同信任度，最後用專屬內容或互動性引流到付費社群。另一方面，自家產品雖然重要，但能製作出跑得遠嘅產品並非易事，初段時間建議多面向短線發展，找出自己目標客群嘅需要及痛點。同時間要長線分析同研究，為長遠產品作準備。

以前YouTuber依賴平台將流量變現，但今天變現呢個動作就要靠自己。YouTube多年前已經再唔係一個賺錢平台，而係一個引流平台。不論現在入行做YouTuber嘅你，還是已投身該行列一段時間嘅前輩，都要學會善用自己嘅彈性，重新審視YouTube平台喺你生意上扮演乜野角色，而唔係你如何扮演平台上乜嘢角色。