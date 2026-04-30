歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
YouTuber絕境求生對策，流量分成被稀釋致收入驟減
辦公室求生術
數碼創科

YouTuber絕境求生對策，流量分成被稀釋致收入驟減

我做Marketing
Michael & Derek
我做Marketing

　　近年一眾YouTuber被平台演算法搞到一頭煙。有的停更退出，有的仍苦苦堅持，而能夠搵到生存出口嘅人十分少。舊有一套嘅 YouTube賺錢大法已經不合時宜，內容方向、影片格式、SEO 優化等指標嘅權重大大下跌，各項指標亦時常改變，令YouTuber無所適從。

 

　　約十年前，影片「派貨量」主要由內容、標題同描述欄主導，影片內容有冇獨特性、有冇字幕、有冇違規內容、標題 / 描述欄中關鍵字眼是否用得其所等。其次係當時演算法較為偏愛10-15分鐘嘅內容，除能夠插入2-3個中場廣告外，亦能區分其他社交媒體嘅影片定位。到近5年短片／Reel盛行，影片長度權重大增，YouTube轉為著重15-60秒影片，令短片派貨量大增。而近1-2年，因為有太多AI片/ 「廢片」充斥巿場，令生態過度碎片化。加上用智能電視睇YouTube嘅人愈來愈多，YouTube再次改變策略轉推30分鐘嘅長影片。演算法每日在變，迫死好多中型YouTuber。短片又比唔上AI廢片，長片又比唔上專業級製作團隊，最後不少YouTuber只好放棄。

 

　　Google企業要增加盈利，支出成本必定每年減少。以前100萬點擊嘅影片，YouTuber約有 $5,000 - $10,000美元，但今天流量同分成被稀釋，收入可能只得當年一半。加上現時YouTube利用AI審核影片，喺寧枉勿縱情況下令黃標頻頻出現，影響YouTuber收入。另一方面，影片製作門檻愈來愈低，喺Gen AI工具同Agentic AI幫助下，一日產出數十條短片或十條10-15分鐘影片並非難事，影片數量大增亦攤薄分成。

 

　　YouTuber生計大受影響，如要維持收入，大變陣係必須。除創立自己嘅品牌產品/服務同增加工商合作外，亦要將流量私有化，將粉絲由YouTube帶到付費社群（Discord/Patreon）。而內容策略上，長/短片要區分角色，用短片賺取知名度同快速增粉，用長片建立深度同信任度，最後用專屬內容或互動性引流到付費社群。另一方面，自家產品雖然重要，但能製作出跑得遠嘅產品並非易事，初段時間建議多面向短線發展，找出自己目標客群嘅需要及痛點。同時間要長線分析同研究，為長遠產品作準備。

 

　　以前YouTuber依賴平台將流量變現，但今天變現呢個動作就要靠自己。YouTube多年前已經再唔係一個賺錢平台，而係一個引流平台。不論現在入行做YouTuber嘅你，還是已投身該行列一段時間嘅前輩，都要學會善用自己嘅彈性，重新審視YouTube平台喺你生意上扮演乜野角色，而唔係你如何扮演平台上乜嘢角色。

 

Tags:#管理學#初創創業#Youtube#YouTuber#演算法#品牌#影片#內容策略#流量#分成
Add a comment ...Add a comment ...
沉浸式營銷｜魔術晚宴餐廳，期望值與目標客群錯配解析
更多我做Marketing文章
沉浸式營銷｜魔術晚宴餐廳，期望值與目標客群錯配解析

投票區

白宮記協晚宴爆發槍擊案
108
|
1

你認為本次事件會否提升共和黨在中期選舉的勝算？

12%
不會
84%
無意見
4%
投票期：2026-04-27 ~ 2026-05-27
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處