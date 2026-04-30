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洪天明11歲細仔JT星味濃，首次拍廣告與契媽佘詩曼合作
娛樂新聞

洪天明11歲細仔JT星味濃，首次拍廣告與契媽佘詩曼合作

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　洪天明與周家蔚育有兩子，細仔洪竟稀（JT）轉眼快到11歲，遺傳了父親的良好基因一副明星相，JT最近與契媽佘詩曼合作。此外，陳山聰的兒子Jaco亦有份參與該廣告拍攝，佘詩曼與契仔合作，笑得特別開心。

 

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　　佘詩曼與滙豐銀行再度合作拍攝新一輯廣告，這次更有契仔 JT 、陳山聰兒子Jaco及經理人 Joanne 一同參與拍攝。佘詩曼急不及待在社交平台分享與契仔JT的合照，肉緊得攬着小朋友，她留言道：「同我其中一個小王子拍廣告。」

 

洪天明11歲細仔JT星味濃，首次拍廣告與契媽佘詩曼合作

洪天明11歲細仔JT星味濃，首次拍廣告與契媽佘詩曼合作

 

　　洪天明與周家蔚婚後育有兩子洪大仁和洪竟稀（JT），周家蔚接受傳媒訪問時表示，今次是JT首次拍廣告，小朋友第一次工作感覺新鮮。兩個兒子雖然是「星三代」，但她不刻意栽培兒子做明星，一切順其自然。現時一家人已移居內地生活，專注推廣武術文化傳承，兩兒子更參與拍攝爺爺洪金寶的武術學院的相關短片。

 

洪天明11歲細仔JT星味濃，首次拍廣告與契媽佘詩曼合作

 

　　洪天明與兩兒子感情深厚，之前曾經一家四口出席活動一起玩遊戲，洪天明表示大仔洪大仁熱愛運動但性格文靜，細仔洪竟稀貪靚而且有表演慾。早前，洪金寶跟內地學校合作拍攝武術短片藉此傳承武術，兩位兒子亦有參與洪家班短片拍攝，拍攝期間沒投訴而且玩得開心，十分享受拍攝過程。

 

Tags:#佘詩曼#周家蔚#陳山聰#洪天明#影視娛樂#娛樂新聞
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