歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
零售債券，供應不似預期
理財智慧

零售債券，供應不似預期

基金債券攻略
凌風
基金債券攻略

　　大約兩年前，財爺陳茂波在當時的財政預算案中提到，未來5年的發債規模，每年大約介乎950億至1350億元，不僅用作投資未來，包括北部都會區建設及其他基建項目，還可藉此推動債券市場發展。

 

　　以2024-25年的財政年度計，發債規模將會是1200億元，當中700億元為零售債券，包括500億元銀色債券（下稱銀債）和200億元綠色及基建債券。

 

　　不過，我查看資料 以及自己持有的債券，發覺過去兩年供應的零售債券不增反減呢！

 

　　事緣這幾天，我查看自己手上的債券資產時發現，原來今年我有幾筆債券到期，第一筆是2024年購入的機管局債券。該批債券比較特別，只是兩年半期的（很多都是3年期），因此，今年8月5日就會到期。

 

　　另一筆綠色債券（下稱綠債），由於是2023年10月發行，年期3年，所以，會在今年10月到期。而另一筆也是2023年發行的銀色債券（下稱銀債），同樣因為是3年期，所以，也會在今年8月中到期。

 

零售債券，供應不似預期除了銀債真的是每年發行外，其他的零售債券都不一定是每年發行。（資料圖片）

 

 

　　但我再深入看一下，除了銀債真的是每年發行外（未來兩年，每年我都有銀債到期），綠債在2024和2025年已沒有再發行，代之而起的是基建債，但除了2024年發行過一批之外，去年又沒有發行了。

 

　　而機管局的債券，2024發行過之後，就再沒有發行了。但其實，機管局不是沒有發債，只不過，對象不是零售市場，而是批發市場，或所謂的機構投資者。

 

　　據報導，機管局剛發行了幾批港元高級票據，集資190億元，年期包括3年、5年和10年；債券規模分別是100億元、65億元和25億元，票息分別是2.9厘、2.97厘和3.38厘，反應十分理想，超額認購1.9億。

 

　　我其實有點不明白，政府不是想推動債券市場發展嗎？尤其是零售債券市場，以便廣大市民獲得更多低風險的投資選擇。但為甚麼過去兩年，都停止發行綠債和基建債？

 

　　我估計，其中一個可能性是息率回落了，我買的那筆機管局債券，票面息率是4.25厘的，現在看來是很吸引的。最新的機管局3年期債券，票面息率回落至2.9厘，是否因為減息了，有關當局擔心市場反應欠佳，所以，不為零售市場提供？

 

　　但其實，從機構投資者的反應看來，大家都接受未來兩至3年，利息是會向下的，所以，只要客觀環境如是，我相信，零售市場也會接受的。

 

　　至於債券年期方面，零售市場的債券更遠遠落後，因為到目前為止，都只有3年期，不像批發市場一樣，有3年、5年和10年的選擇。

 

　　這對於推動香港零售債券市場的發展，是絕對不足夠的。我在此已經多次呼籲，政府應該盡快讓債券的零售市場跟批發市場看齊。又或者，至少應該先增加5年期的債券選擇呢！

Tags:#基金債券攻略#債券#銀債#綠債#零售債券#香港政府#財政司司長陳茂波#債券市場#基建發展#零售投資者#機管局#債券發行#固定收益#投資選擇#銀色債券#綠色債券
Add a comment ...Add a comment ...
四大A股基金再較量
更多基金債券攻略文章
四大A股基金再較量

投票區

白宮記協晚宴爆發槍擊案
117
|
1

你認為本次事件會否提升共和黨在中期選舉的勝算？

12%
不會
84%
無意見
4%
投票期：2026-04-27 ~ 2026-05-27
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處