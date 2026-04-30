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57歲彭羚自信展現「自然地老去」，零醫美狀態獲讚有氣質
娛樂新聞
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57歲彭羚自信展現「自然地老去」，零醫美狀態獲讚有氣質

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　歌后彭羚與林海峰結婚後，隨即退出幕前工作專注家庭。退隱後的她做自己喜歡的事，她熱愛Gyrotonic運動 （禪柔） ，甚至已考獲導師牌，間中還會開小班教學。生活低調，亦不時做義工，早前擔任「母親的抉擇」的慈善宣傳大使，協助訪問不同界別人士，面對鏡頭仍然展現優雅氣質。

 

Read more：謝寜62歲一支花，不言退休望曲奇生意上巿，凍齡格言：保持對世界好奇

 

　　57歲的彭羚結婚後已鮮有幕前工作，專注照顧家庭，到現在仍然有不少粉絲希望再次見到她的演出。早前她擔任「母親的抉擇」的慈善宣傳大使，協助訪問不同界別人士，淡施脂粉面上略有歲月痕跡，但仍然保持自然及自信，以英語訪問其他義工，網民覺得她多年來沒有對著鏡頭，仍然從容自如、風采依然。

 

57歲彭羚自信展現「自然地老去」，零醫美狀態獲讚有氣質

57歲彭羚自信展現「自然地老去」，零醫美狀態獲讚有氣質

 

　　同時，其中一個訪問中，彭羚與受訪義工以英語對答，表現自然。其實年輕時她曾留學澳洲，後來港入讀民生書院，當時張崇基是她的同班同學。

 

57歲彭羚自信展現「自然地老去」，零醫美狀態獲讚有氣質

 

　　彭羚是禪柔運動的愛好者，經常在社交平台分享自己做運動的片段，她甚至已考獲導師牌，間中也有小班教學，亦曾經做義工教授一群乳癌康復者練習禪柔運動，更有傳林海峰打本給她開學校。禪柔使她走過丁父憂的傷痛，當時她立即返回加拿大陪伴母親，讓母親接觸禪柔，兩母女經常一起做運動，使失去老伴的母親重現笑容。

 

Tags:#彭羚#林海峰#照顧者#母親的抉擇#影視娛樂#娛樂新聞#禪柔#養生
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