滴滴香港五一優惠：高鐵站／機場行程滿$100減$50、本地搭車每程最高減$20！最高可獲$180車費折扣 

明天就是「五一」長假期開始，無論留港消費或是外遊、北上，用滴滴call車出行都有著數！由即日起至5月5日期間，滴滴香港將向本地用戶送上總值最高達$180的車費優惠，包括高鐵站、機場行程車費扣減及本地車程折扣。此外，香港用戶假期前往部分大灣區內地城市，同樣可享當地車費優惠。

活動期間，本地用戶可於滴滴App內領取車費優惠券包，包括：

● 外遊專屬驚喜：2張西九龍高鐵站、香港國際機場限定滿$100減$50大額優惠券，往返都適用

● 本地出行禮遇：4張8折優惠券，搭車每程最高減$20

（活動期間可領取一次，數量有限，先到先得；優惠僅適用於本地車程，除咪錶的士及現金支付外可用）

新用戶專享額外$126禮遇

首次使用滴滴，即可領取$126迎新禮遇，包括首單立減$66券，試搭都抵！

（優惠及名額以App內活動頁面顯示為準，數量有限，先到先得；優惠僅適用於本地車程，除咪錶的士及現金支付外可用）

大灣區出遊 滴滴一樣派著數

北上到大灣區內地城市食玩買，用滴滴call車自然必不可少。活動期間，本地用戶前往佛山、珠海、中山、東莞、廣州、深圳、惠州（除龍門縣），可於滴滴App內領取當地車費優惠，包括：

● 1張75折優惠券，每程最高減人民幣20元

● 1張9折優惠券，每程最高減人民幣10元

（活動期間可領取一次，優惠數量有限，先到先得。優惠僅適用於部分車型，詳情以滴滴App內活動頁面顯示為準）

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