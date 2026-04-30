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滴滴香港五一優惠：高鐵站／機場行程滿$100減$50、本地搭車每程最高減$20！最高可獲$180車費折扣 
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滴滴香港五一優惠：高鐵站／機場行程滿$100減$50、本地搭車每程最高減$20！最高可獲$180車費折扣 

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:滴滴香港

　　明天就是「五一」長假期開始，無論留港消費或是外遊、北上，用滴滴call車出行都有著數！由即日起至5月5日期間，滴滴香港將向本地用戶送上總值最高達$180的車費優惠，包括高鐵站、機場行程車費扣減及本地車程折扣。此外，香港用戶假期前往部分大灣區內地城市，同樣可享當地車費優惠。

 

　　活動期間，本地用戶可於滴滴App內領取車費優惠券包，包括：

 

　　●    外遊專屬驚喜：2張西九龍高鐵站、香港國際機場限定滿$100減$50大額優惠券，往返都適用

　　●    本地出行禮遇：4張8折優惠券，搭車每程最高減$20

　　（活動期間可領取一次，數量有限，先到先得；優惠僅適用於本地車程，除咪錶的士及現金支付外可用）

 

滴滴香港五一優惠：高鐵站／機場行程滿$100減$50、本地搭車每程最高減$20！最高可獲$180車費折扣

 

新用戶專享額外$126禮遇

 

　　首次使用滴滴，即可領取$126迎新禮遇，包括首單立減$66券，試搭都抵！

　　（優惠及名額以App內活動頁面顯示為準，數量有限，先到先得；優惠僅適用於本地車程，除咪錶的士及現金支付外可用）

 

大灣區出遊 滴滴一樣派著數

 

　　北上到大灣區內地城市食玩買，用滴滴call車自然必不可少。活動期間，本地用戶前往佛山、珠海、中山、東莞、廣州、深圳、惠州（除龍門縣），可於滴滴App內領取當地車費優惠，包括：

 

　　●    1張75折優惠券，每程最高減人民幣20元

　　●    1張9折優惠券，每程最高減人民幣10元

　　（活動期間可領取一次，優惠數量有限，先到先得。優惠僅適用於部分車型，詳情以滴滴App內活動頁面顯示為準）

 

滴滴香港

Facebook：https://www.facebook.com/DiDiHongKong

 

Tags:#香港周圍遊#五一假期#滴滴出行#大灣區旅遊#著數優惠#滴滴香港
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