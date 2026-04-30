五一黃金週｜香港10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、海港城5米高達、懷舊小食市集、迪士尼樂園與Duffy約會

5月1日勞動節，適逢連續三日長假期，若然未有打算外遊，留在香港其實也有不少好去處推介。由大型展覽、動漫裝置到期間限定市集，各區都充滿新鮮感與驚喜。

無論偏好靜態展覽，還是喜歡到商場與一眾 IP 角色影相打卡、掃貨或品嘗懷舊本土小食與傳統民俗文化，都能滿足到大家的喜好。今次best pick 十個好去處由沙田文化博物館的《蒙娜麗莎》展，到海港城5米高高達裝置，再到旺角朗豪坊的本地品牌企劃，選擇相當多元。





香港好去處 1：邂逅蒙娜麗莎：當經典走進光影之中

今年最值得預留時間的展覽，無疑是香港文化博物館的《邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》。展覽以達文西《蒙娜麗莎》為主軸，分成兩個部分，從畫作本身延伸至整個文藝復興時代。

最有意思之處，在於敘事方式。透過六個章節，「蒙娜麗莎」彷彿親自帶領大家理解這幅未曾交付的肖像畫，從委託背景到創作細節，逐步鋪開。現場結合全景投影與互動裝置，讓大家不只是觀賞，而是走進畫作之中。

另一部分則展出來自法國與意大利的珍品，包括四張達文西手稿，與雕塑、版畫等不同形式作品並置，形成一種時間對話。香港本地館藏與徐累作品亦同場出現，令展覽多了一層當代視角。

日期：5月1日-7月27日

時間：10am - 6pm (星期二休館)

地點：香港文化博物館

地址：新界沙田文林路1號香港文化博物館一樓專題展覽館三、四及五

費用：免費

《邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》

《邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》

香港好去處 2：走進《穿 Prada 的惡魔 2》的時尚世界

經典時尚電影相隔 20 年後強勢回歸，金鐘太古廣場同步打造了「Be Devilishly Fashionable」主題裝置。當中最搶眼的是一對近兩米高的紅色高跟鞋，直接把電影的戲劇感轉化成實體場景。由《Runway》接待處、Miranda 辦公室，到經典升降機畫面，每一個位置都刻意保留細節，讓人有一種「踏入編輯室」的錯覺。最值得一試的是升降機照相館。只要登記會員並消費滿指定金額，即可拍攝專屬封面照。

Be Devilishly Fashionable

日期：即日至 5 月 17 日

時間：11am - 10pm

地點：金鐘太古廣場

地址：金鐘道 88 號

「Be Devilishly Fashionable」

「Be Devilishly Fashionable」



香港好去處 3：百年經典品牌嘉頓 踩入潮流界與沉浸式心靈空間

嘉頓這個名字，本來屬於日常，但這次在朗豪坊的「Every Bite Tells A Story」，卻重新被定義。場內的「Grandpa G’s Factory」將品牌歷史轉化為一個可行走的空間，從神還原了嘉頓工廠的螺旋晾涼架到經典麵包車，每一個細節都帶有舊香港的氣味。同時聯乘本地品牌 GROCERY、Aim Higher Club 推出服飾與 Tiny 微影模型，把集體記憶變成可穿戴的服飾與擺設。

最有趣的部分，是「配包師」概念。將麵包與粵菜結合，例如乾炒牛河熱狗、葱油雞熱狗等創新味道之外，更像一種重新理解熟悉食物的方式。離開前別忘了入手期間限定的「彩色朱古力手指餅禮盒」，復古鐵盒盛載五款新口味，甚至可以扭蛋換取 Grandpa G 限定公仔，是今年少見兼具收藏與話題的手信。

「Every Bite Tells A Story」

「Every Bite Tells A Story」

「Every Bite Tells A Story」

「Every Bite Tells A Story」

「Every Bite Tells A Story」

「Every Bite Tells A Story」

日期：4月 30 日 - 5 月 31 日

時間：10:30am - 10:30pm

地點：旺角朗豪坊 4 樓通天廣場

地址：旺角亞皆老街 8 號旺角朗豪坊

體驗過 4 樓「Grandpa G’s Factory」的百年人情味後，順著扶手電梯直向上，會發現另一個心靈出口。 8 樓至 12 樓有白紙市集聯乘插畫家 Jonas，打造出「CHIBI and the Planet」療癒星球。Jonas 筆下的角色 Chibi 化身「思緒整理員」，在帶點奇幻與可愛的宇宙插畫間，引導大家走出不安的心情。不只有沉浸式互動，更有超過 30 間身心靈品牌小物與塔羅占卜。

日期：5月1日 - 5月31日（逢星期六及日， 5月1日及25日加開）

地點：旺角朗豪坊 8 樓至 12 樓

白紙市集 x JONAS「CHIBI and the Planet」

白紙市集 x JONAS「CHIBI and the Planet」

白紙市集 x JONAS「CHIBI and the Planet」

香港好去處 4：五米高達震撼維港

「Bandai Namco Asia Journey」是今年最具規模的動漫活動之一。這是 Bandai Namco Asia 在亞洲的首個旗艦級巡迴活動，香港作為起點，規模驚人。最震撼的畫面是來自海運大廈外的5米高 RX‑78‑2 高達，站在維港旁，再配合16米長飛船裝置，氣勢十足。

場內五大主題區分別對應不同 IP ;《ONE PIECE》「未來島」場景與6米高的海賊船、《龍珠》龜波氣功、《超人》角色進化展示，以及 Tamagotchi 互動空間。同時設有期間限定店與集印活動，讓整個體驗更有參與感。

Bandai Namco Asia Journey

日期：即日至5月5日

地點：海港城

地址：尖沙咀廣東道5號

「Bandai Namco Asia Journey」

「Bandai Namco Asia Journey」

「Bandai Namco Asia Journey」

香港好去處 5：Monchhichi 咖啡農場

Blackpink Lisa 最愛的 Monchhichi 今次換上草帽與工人褲，現身沙田新城市廣場「May…You Have Fun」企劃，當中最吸引的是以咖啡農場為設計主題「MINISO ｜ Monchhichi」快閃店，場內設有多個打卡位及逾百款限定 Monchhichi 農夫造型產品，從公仔到生活用品應有盡有，展現這個 IP 的個人魅力。

日期：即日至5月25日（快閃店）

時間：10am - 10pm

地點：沙田新城市廣場

地址： 香港新界沙田沙田正街17-18號

「MINISO ｜ Monchhichi」主題快閃店

「MINISO ｜ Monchhichi」主題快閃店

香港好去處 6：舌尖上的本地味道

美食永遠是假期的主角。荃灣 D·PARK 的「華懋荃味道」 美食嘉年華匯聚了 荃灣街頭小食街，31 間必食人氣小店及本地美食；民豐粉麵行、端記茶樓等。嘉年華限定的「糯米糍窩夫」與「臘味雪糕」挑戰味蕾極限，配合插畫家 Pearl Law 的作品，讓大家體驗充滿地道的人情味。

日期：5月1-3日及5月9、10日

時間：12nn - 8pm

地點：荃灣 D·PARK L1 中庭

地址：荃灣青山公路－荃灣段 398 號

「華懋荃味道」

「華懋荃味道」

香港好去處 7：毛孩放電天堂

如果假期想帶上毛孩，澳南海岸的「Paws and Play」遊樂區是一個新選擇。戶外空間設有玩樂與訓練設施，位於 Capri Place 的戶外空間融合了訓練與打卡設施，讓毛孩們能在戶外空間盡情放電，同時亦適合拍照留念。

場內亦加入多間寵物相關商戶，由美容到餐飲，配套完整。5月期間更有插畫家即場繪製寵物肖像，讓主人與毛孩一同享受高品質的下午。

時間：10am - 9pm

地點：將軍澳澳南海岸 Capri Place

地址：將軍澳唐賢街33號

「Paws and Play」

「Paws and Play」

香港好去處 8：體驗統戲棚文化

想要體驗最具張力的民俗色彩，莫過於青衣體育會運動場內的傳統竹棚。今年「葵青戲棚傳統文化節 2026」適逢「真君大帝寶誕」，現場搭起宏偉的竹編結構，上演精采的粵劇折子戲。

場內設有 50 多個攤位，售賣民間小食與傳統手工藝，熱鬧氣氛不輸外國嘉年華。在光影交錯的戲棚下喝一碗涼茶，感受跨越時空的傳統節奏。

日期：即日至5月21日

真君大帝寶誕：即日至5月2日；

天后聖母寶誕：即日至5月21日

特色攤檔時間：1pm - 11pm

粵劇日戲時間：2pm - 5pm

粵劇晚戲時間：7pm - 11pm

地址：青衣青綠街38號 青衣體育會運動場

「葵青戲棚傳統文化節 2026」

香港好去處 9：集結 Pokémon 訓練員！

對於一眾 Pokémon 訓練員來說，「PokeFest2」 是一個不能錯過的聚會。適逢 Pokémon 誕生三十週年，活動規模再升級。現場設有超過 60 個攤位，集中展示各類稀有卡牌與絕版收藏，同時亦有大量玩具及遊戲周邊發售，無論是資深收藏家還是一般玩家，都能找到樂趣。除了買賣與交流，更有卡牌對戰比賽、專業評級服務，以及 KOL 與粉絲互動等環節。另設「擲幣挑戰」等小遊戲，有機會贏取卡包。作為 Pokémon 訓練員一定要入場！

日期：5月1日至3日（星期五至日）

時間：12nn - 9pm

地點： D2 Place ONE 2樓 The Space及 7樓 The Upper Stage

地址：香港九龍深水埗區長沙灣長義街9號

票價：$30

購票查詢：klook

「PokeFest2」

「PokeFest2」

香港好去處 10：Duffy 與好友同萌遊

迪士尼的春天總是充滿粉嫩色彩，今年迪士尼的「Duffy 與好友同萌遊」 一齊換上新裝，從巡遊花車到城堡演出，再到夜間光影 show，每一段都設計得剛剛好。除了大受歡迎的《StellaLou 夢想起舞吧》外，樂園內更新增了多個「可愛座」，專為喜愛攜帶毛公仔入園的粉絲而設，讓大家完全投入 Duffy 的夢幻世界。

日期：即日至 6月7日

時間：10:30am - 8:30pm

地點：香港迪士尼樂園

地址：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區

「Duffy 與好友同萌遊」