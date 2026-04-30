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五一黃金週｜香港10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、海港城5米高達、懷舊小食市集、迪士尼樂園與Duffy約會
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五一黃金週｜香港10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、海港城5米高達、懷舊小食市集、迪士尼樂園與Duffy約會

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5月1日勞動節，適逢連續三日長假期，若然未有打算外遊，留在香港其實也有不少好去處推介。由大型展覽、動漫裝置到期間限定市集，各區都充滿新鮮感與驚喜。
無論偏好靜態展覽，還是喜歡到商場與一眾 IP 角色影相打卡、掃貨或品嘗懷舊本土小食與傳統民俗文化，都能滿足到大家的喜好。今次best pick 十個好去處由沙田文化博物館的《蒙娜麗莎》展，到海港城5米高高達裝置，再到旺角朗豪坊的本地品牌企劃，選擇相當多元。


香港好去處 1：邂逅蒙娜麗莎：當經典走進光影之中

 

　　今年最值得預留時間的展覽，無疑是香港文化博物館的《邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》。展覽以達文西《蒙娜麗莎》為主軸，分成兩個部分，從畫作本身延伸至整個文藝復興時代。

 

　　最有意思之處，在於敘事方式。透過六個章節，「蒙娜麗莎」彷彿親自帶領大家理解這幅未曾交付的肖像畫，從委託背景到創作細節，逐步鋪開。現場結合全景投影與互動裝置，讓大家不只是觀賞，而是走進畫作之中。

 

　　另一部分則展出來自法國與意大利的珍品，包括四張達文西手稿，與雕塑、版畫等不同形式作品並置，形成一種時間對話。香港本地館藏與徐累作品亦同場出現，令展覽多了一層當代視角。

 

日期：5月1日-7月27日
時間：10am - 6pm (星期二休館)
地點：香港文化博物館
地址：新界沙田文林路1號香港文化博物館一樓專題展覽館三、四及五
費用：免費

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

《邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

《邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》

 

 

香港好去處 2：走進《穿 Prada 的惡魔 2》的時尚世界

 

　　經典時尚電影相隔 20 年後強勢回歸，金鐘太古廣場同步打造了「Be Devilishly Fashionable」主題裝置。當中最搶眼的是一對近兩米高的紅色高跟鞋，直接把電影的戲劇感轉化成實體場景。由《Runway》接待處、Miranda 辦公室，到經典升降機畫面，每一個位置都刻意保留細節，讓人有一種「踏入編輯室」的錯覺。最值得一試的是升降機照相館。只要登記會員並消費滿指定金額，即可拍攝專屬封面照。

 

Be Devilishly Fashionable
日期：即日至 5 月 17 日
時間：11am - 10pm
地點：金鐘太古廣場
地址：金鐘道 88 號

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

「Be Devilishly Fashionable」

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

「Be Devilishly Fashionable」

 


香港好去處 3：百年經典品牌嘉頓 踩入潮流界與沉浸式心靈空間

 

　　嘉頓這個名字，本來屬於日常，但這次在朗豪坊的「Every Bite Tells A Story」，卻重新被定義。場內的「Grandpa G’s Factory」將品牌歷史轉化為一個可行走的空間，從神還原了嘉頓工廠的螺旋晾涼架到經典麵包車，每一個細節都帶有舊香港的氣味。同時聯乘本地品牌 GROCERY、Aim Higher Club 推出服飾與 Tiny 微影模型，把集體記憶變成可穿戴的服飾與擺設。

 

　　最有趣的部分，是「配包師」概念。將麵包與粵菜結合，例如乾炒牛河熱狗、葱油雞熱狗等創新味道之外，更像一種重新理解熟悉食物的方式。離開前別忘了入手期間限定的「彩色朱古力手指餅禮盒」，復古鐵盒盛載五款新口味，甚至可以扭蛋換取 Grandpa G 限定公仔，是今年少見兼具收藏與話題的手信。

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

「Every Bite Tells A Story」

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

「Every Bite Tells A Story」

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

「Every Bite Tells A Story」

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

「Every Bite Tells A Story」

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

「Every Bite Tells A Story」

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

「Every Bite Tells A Story」

 

日期：4月 30 日 - 5 月 31 日
時間：10:30am - 10:30pm
地點：旺角朗豪坊 4 樓通天廣場
地址：旺角亞皆老街 8 號旺角朗豪坊

 

　　體驗過 4 樓「Grandpa G’s Factory」的百年人情味後，順著扶手電梯直向上，會發現另一個心靈出口。 8 樓至 12 樓有白紙市集聯乘插畫家 Jonas，打造出「CHIBI and the Planet」療癒星球。Jonas 筆下的角色 Chibi 化身「思緒整理員」，在帶點奇幻與可愛的宇宙插畫間，引導大家走出不安的心情。不只有沉浸式互動，更有超過 30 間身心靈品牌小物與塔羅占卜。

 

日期：5月1日 - 5月31日（逢星期六及日， 5月1日及25日加開）
地點：旺角朗豪坊 8 樓至 12 樓

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

白紙市集 x JONAS「CHIBI and the Planet」

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

白紙市集 x JONAS「CHIBI and the Planet」

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

白紙市集 x JONAS「CHIBI and the Planet」

 

 

香港好去處 4：五米高達震撼維港

 

　　「Bandai Namco Asia Journey」是今年最具規模的動漫活動之一。這是 Bandai Namco Asia 在亞洲的首個旗艦級巡迴活動，香港作為起點，規模驚人。最震撼的畫面是來自海運大廈外的5米高 RX‑78‑2 高達，站在維港旁，再配合16米長飛船裝置，氣勢十足。
場內五大主題區分別對應不同 IP ;《ONE PIECE》「未來島」場景與6米高的海賊船、《龍珠》龜波氣功、《超人》角色進化展示，以及 Tamagotchi 互動空間。同時設有期間限定店與集印活動，讓整個體驗更有參與感。

 

Bandai Namco Asia Journey
日期：即日至5月5日
地點：海港城
地址：尖沙咀廣東道5號

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

「Bandai Namco Asia Journey」

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

「Bandai Namco Asia Journey」

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

「Bandai Namco Asia Journey」

 

 

香港好去處 5：Monchhichi 咖啡農場

 

　　Blackpink Lisa 最愛的 Monchhichi 今次換上草帽與工人褲，現身沙田新城市廣場「May…You Have Fun」企劃，當中最吸引的是以咖啡農場為設計主題「MINISO ｜ Monchhichi」快閃店，場內設有多個打卡位及逾百款限定 Monchhichi 農夫造型產品，從公仔到生活用品應有盡有，展現這個 IP 的個人魅力。

 

日期：即日至5月25日（快閃店）
時間：10am - 10pm
地點：沙田新城市廣場
地址： 香港新界沙田沙田正街17-18號

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

「MINISO ｜ Monchhichi」主題快閃店

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

「MINISO ｜ Monchhichi」主題快閃店

 

 

香港好去處 6：舌尖上的本地味道

 

　　美食永遠是假期的主角。荃灣 D·PARK 的「華懋荃味道」 美食嘉年華匯聚了 荃灣街頭小食街，31 間必食人氣小店及本地美食；民豐粉麵行、端記茶樓等。嘉年華限定的「糯米糍窩夫」與「臘味雪糕」挑戰味蕾極限，配合插畫家 Pearl Law 的作品，讓大家體驗充滿地道的人情味。

 

日期：5月1-3日及5月9、10日
時間：12nn - 8pm
地點：荃灣 D·PARK L1 中庭
地址：荃灣青山公路－荃灣段 398 號

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

「華懋荃味道」 

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

「華懋荃味道」 

 

 

香港好去處 7：毛孩放電天堂

 

　　如果假期想帶上毛孩，澳南海岸的「Paws and Play」遊樂區是一個新選擇。戶外空間設有玩樂與訓練設施，位於 Capri Place 的戶外空間融合了訓練與打卡設施，讓毛孩們能在戶外空間盡情放電，同時亦適合拍照留念。

 

　　場內亦加入多間寵物相關商戶，由美容到餐飲，配套完整。5月期間更有插畫家即場繪製寵物肖像，讓主人與毛孩一同享受高品質的下午。

 

時間：10am - 9pm
地點：將軍澳澳南海岸 Capri Place
地址：將軍澳唐賢街33號

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

「Paws and Play」

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

「Paws and Play」

 

 

香港好去處 8：體驗統戲棚文化

 

　　想要體驗最具張力的民俗色彩，莫過於青衣體育會運動場內的傳統竹棚。今年「葵青戲棚傳統文化節 2026」適逢「真君大帝寶誕」，現場搭起宏偉的竹編結構，上演精采的粵劇折子戲。

 

　　場內設有 50 多個攤位，售賣民間小食與傳統手工藝，熱鬧氣氛不輸外國嘉年華。在光影交錯的戲棚下喝一碗涼茶，感受跨越時空的傳統節奏。

 

日期：即日至5月21日
真君大帝寶誕：即日至5月2日；
天后聖母寶誕：即日至5月21日
特色攤檔時間：1pm - 11pm
粵劇日戲時間：2pm - 5pm
粵劇晚戲時間：7pm - 11pm
地址：青衣青綠街38號 青衣體育會運動場

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

「葵青戲棚傳統文化節 2026」

 

 

香港好去處 9：集結 Pokémon 訓練員！

 

　　對於一眾 Pokémon 訓練員來說，「PokeFest2」 是一個不能錯過的聚會。適逢 Pokémon 誕生三十週年，活動規模再升級。現場設有超過 60 個攤位，集中展示各類稀有卡牌與絕版收藏，同時亦有大量玩具及遊戲周邊發售，無論是資深收藏家還是一般玩家，都能找到樂趣。除了買賣與交流，更有卡牌對戰比賽、專業評級服務，以及 KOL 與粉絲互動等環節。另設「擲幣挑戰」等小遊戲，有機會贏取卡包。作為 Pokémon 訓練員一定要入場！

 

日期：5月1日至3日（星期五至日）
時間：12nn - 9pm
地點： D2 Place ONE 2樓 The Space及 7樓 The Upper Stage
地址：香港九龍深水埗區長沙灣長義街9號
票價：$30
購票查詢：klook  

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

「PokeFest2」

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

「PokeFest2」

 

 

香港好去處 10：Duffy 與好友同萌遊

 

　　迪士尼的春天總是充滿粉嫩色彩，今年迪士尼的「Duffy 與好友同萌遊」 一齊換上新裝，從巡遊花車到城堡演出，再到夜間光影 show，每一段都設計得剛剛好。除了大受歡迎的《StellaLou 夢想起舞吧》外，樂園內更新增了多個「可愛座」，專為喜愛攜帶毛公仔入園的粉絲而設，讓大家完全投入 Duffy 的夢幻世界。

 

日期：即日至 6月7日
時間：10:30am - 8:30pm
地點：香港迪士尼樂園
地址：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區

 

五一黃金週留港玩樂10大好去處提案！蒙娜麗莎展覽、嘉頓復古快閃店、5米高達、懷舊小食、與Duffy約會

「Duffy 與好友同萌遊」

Tags:#藝術展覽#購物商場#寵物友好#迪士尼#寶可夢#嘉頓#高達#海賊王#龍珠#他媽哥池#香港好去處#五一黃金週
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