商業英語詞彙篇（1）｜拒絕死記硬背 Lego拆字法則助詞彙量倍增 

許多人學習英語時，都面對同一個困擾：「明明已經背了很多生字，但每次見到新的詞彙，仍然覺得陌生」。尤其是在閱讀合約、撰寫emails或參加conferences時，經常遇到一些從未見過的詞彙，結果又要花時間查字典，既影響效率，也打擊信心。

其實，英語詞彙的構成就像玩Lego。Lego的基本顆粒只有幾十種形狀，但透過不同的組合方式，可以砌出千變萬化的模型。同樣地，英語詞彙由有限的字根（root）和前綴（prefix）組合而成。你不需要認識每一個單字，只需要掌握那些最常見的「Lego顆粒」，就能夠自行拆解和組合出大量詞彙。前綴，就是其中一種最重要、最常用的「Lego顆粒」。

掌握前綴的好處顯而易見。當你知道“pro”表示「向前」、「re」表示「再次」，你就能夠推斷出“proactive”（主動的）和“reactivate”（重新啟動）的意思，即使你從未背過這兩個字。這就是詞彙量倍增的秘密，不再依賴死記硬背，而是像玩Lego一樣，用有限的顆粒砌出無限的可能性。

為了幫助大家系統性地掌握「Lego拆字法則」，筆者將會在接下來的三篇文章中，分別介紹三個不同範疇的商業英語前綴。

● 本文會聚焦於表示否定或逆轉的前綴

● 第二篇將會介紹表示程度或大小的前綴

● 第三篇則會講解表示時間、順序或位置的前綴

現在，讓我們由最常見的「否定前綴」開始。這類前綴（prefix）會將一個字的意思變成相反或否定，在商業溝通中經常需要用來表達不同意見或指出問題。

1. “dis”

“dis”表示「不」、「相反」或「缺乏」。在商業場合中，這個前綴出現的頻率極高。例如“disagree”意思是「不同意」，當你與客戶或同事的意見不一致時，便會用到這個字。“disapprove”意思是「不批准」，常用於上級對下屬的建議或申請作出否決。“disconnect”意思是「斷開連接」，可以用來描述電話中斷、網絡失靈，甚至人與人之間的溝通斷裂。另一個重要詞彙是“discrepancy”，意思是「差異」或「不一致」，在核對賬目或審查文件時經常使用。

例句：

"The board disagrees with the proposed merger terms and has asked for revisions."

「董事會不同意建議的合併條款，並要求作出修訂。」

例句：

"We found a discrepancy between the invoice amount and the actual goods received."

「我們發現發票金額與實際收到的貨物之間存在差異。」

2. “mis”

“mis”表示「錯誤地」。它將一個動作或狀態變成「做錯了」。例如“miscommunication”意思是「誤解」或「溝通失誤」，這是職場中最常見的問題之一。“miscalculation”意思是「計算錯誤」，在處理預算或財務報表時，一個小小的miscalculation可能導致嚴重的後果。“misinterpret”意思是「錯誤解讀」，當你誤解了客戶的要求或合約條款，便可以用這個字。“misalignment”意思是「不一致」或「錯配」，常用於描述目標、資源或期望之間的差距。

例句：

"The delay was caused by a miscommunication between our logistics team and the supplier."

「這次延誤是由我們的物流團隊與供應商之間的溝通失誤所引致的。」

例句：

"There is a misalignment between our sales targets and the current market reality."

「我們的銷售目標與當前的市場現實之間存在錯配。」

3. “non”

“non”表示「非」或「沒有」。與“un”或“dis”不同，“non”通常只是單純地表示「不屬於某個類別」，而不是將一個形容詞變成相反的意思。例如“non-refundable”意思是「不可退還的」，常見於訂金、機票或特價產品的條款中。“non-negotiable”意思是「不可協商的」，用來表示某些條款或價格是沒有商量餘地的。“non-compliance”意思是「不合規」，在監管或審計的語境中經常出現。“non-performing”意思是「不良的」，通常用來形容未能按時還款的貸款或表現欠佳的資產。

例句：

"Please note that the deposit is non-refundable once the contract is signed."

「請注意，合約簽署後，訂金是不可退還的。」

例句：

"Non-compliance with safety regulations may result in a fine or suspension of operations."

「不符合安全規定可能導致罰款或暫停營運。」

4. “un”

“un”是最常見的否定前綴之一，表示「不」或「相反」。它通常加在形容詞或過去分詞前面。例如“unpaid”意思是「未付款的」，在追討欠款或處理賬單時經常使用。“unacceptable”意思是「不可接受的」，用來強烈表達你對某個情況的不滿。“unforeseen”意思是「未能預見的」，常用於解釋延誤或問題的原因，屬於比較客氣和專業的說法。“unresolved”意思是「未解決的」，用來描述仍然需要跟進的問題或投訴。

例句：

"The invoice remains unpaid for over 60 days, which is unacceptable under our company policy."

「該發票逾期六十日仍未付款，這在我們公司政策下是不可接受的。」

例句：

"Due to unforeseen circumstances, the shipment will be delayed by one week."

「由於未能預見的情況，貨運將延遲一星期。」

5. “anti”



“anti” 源自希臘語，表示「反對」、「對抗」或「防止」。它不只單純否定，更帶有主動抵制或預防的含義。在商業策略、市場分析或風險管理文件中經常出現。例如“antitrust”意思是「反壟斷的」，用於描述防止市場壟斷的法律或政策。“anti-dumping”意思是「反傾銷的」，常見於國際貿易中抵制不公平低價進口商品的措施。“antivirus”雖然常用於電腦防毒軟件，但在商業語境中也可引申為「防範風險的」。另一個進階詞彙是“anticyclical”，意思是「反週期的」，用來描述在經濟下行時反而表現良好的行業或投資策略。

例句：

“The company is under investigation for violating antitrust laws by fixing prices with competitors.”

「該公司因與競爭對手合謀定價、違反反壟斷法而受到調查。」

例句：

“Investors often turn to gold as an anticyclical asset during economic recessions.”

「在經濟衰退期間，投資者往往將黃金視為一種反周期資產。」

6. “contra”

“contra” 源自拉丁語，表示「相反」、「對立」或「與……背道而馳」。它常用於正式合約、財務術語或邏輯論證中，語氣比“anti”更中性，強調方向上的相反。例如“contradict”意思是「反駁」或「相矛盾」，當一份報告的數據與另一份衝突時可使用。“contraband”指「違禁品」或「走私貨物」，在海關或供應鏈合規文件中常見。“contravention”意思是「違反」或「抵觸」，通常用於法律條文。如果某行為“in contravention of”合約條款，即表示違約。在會計中，“contra account”指「對銷賬戶」，用來抵銷另一個賬戶的金額，例如累計折舊就是固定資產的對銷賬戶。

例句：

“His verbal agreement contradicts the written terms in the contract, creating legal ambiguity.”

「他的口頭協議與合約中的書面條款相矛盾，造成了法律上的模糊地帶。」

例句：

“Any act in contravention of the non-disclosure agreement will result in immediate legal action.”

「任何違反保密協議的行為都將導致即時的法律行動。」

7. “de”

“de” 表示「相反動作」、「移除」、「減少」或「逆轉」。它通常加在動詞或名詞前面，表達「將某個狀態或過程反轉」。在商業報導、管理決策或營運流程中非常活躍。例如“decentralize”意思是「權力下放」或「去中心化」，指將決策權從總部分配到各分支機構。“de-escalate”意思是「緩和」或「降級」，常用於談判衝突或客戶投訴處理，例如“de-escalate a tense situation”。“delist”意思是「除牌」，指公司股票從證券交易所被移除。“depreciate”除了「貶值」，在會計中還指「折舊」——資產價值隨時間減少的過程。“decommission”意思是「正式停用」，用於關閉工廠、機器或軟件系統。

例句：

“The board decided to decentralize the procurement process to shorten lead times.”

「董事會決定將採購流程權力下放，以縮短交貨週期。」

例句：

“If the company fails to meet listing requirements, the exchange may delist its shares.”

「如果公司未能滿足上市要求，交易所可能會將其股票除牌。」

掌握dis、mis、non、un這四個基本否定前綴，已能讓你推斷大量詞彙，例如見到non-performance penalty，即使未曾學過，也能理解為「不履約的罰款」。再進一步學會anti、contra、de這三個進階前綴，你便能即時拆解專業用語：見到“anti-fraud policy”立即知道是「反欺詐政策」；“contra-market move”是「逆市操作」；“de-risk”是「降低風險」。

Lego式拆字法則的核心，不在於死記硬背，而在於用有限顆粒拼出無限詞彙。下一篇將講解程度與大小的前綴，助你更精準地描述數據、資源與表現，敬請留意。