歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音 大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
01
五月
沙田香港文化博物館｜邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現 沙田香港文化博物館｜邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現
展覽 文化藝術
沙田香港文化博物館｜邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現
推介度：
01/05/2026 - 27/07/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
1周部署 | 李偉傑：料25400至26500點上落，留意藍籌業績表現
股市動向
理財智慧

1周部署 | 李偉傑：料25400至26500點上落，留意藍籌業績表現

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：天風國際財經評論員 李偉傑

 

　　美伊談判膠著以及聯儲釋放鷹派信號，港股26000點關口本周再得而復失。天風國際財經評論員李偉傑於《一周部署》表示，美伊雖暫停火，但霍爾木兹海峽未完全開通令國際油價重上百元，拖累港股投資氣氛，資金流入重磅藍籌股的力度偏弱，預計恒指下周於25400至26500點區間上落。

 

　　他續指，展望5月都會留意企業業績表現，相關藍籌業績或會帶動市況轉向。最近表現理想的包括中資保險股，料有機會續追落後；汽車股方面，如出口數據理想將彌補國內市場激烈競爭，但要留意或會受人民幣升值影響；中資券商股首季業績普遍不錯，資金料續青睞有亮點的股份。此外，新股認購熱情濃厚，如有高新科技、AI方面的題材，鑑於供求關係，不妨部署。

 

 

影片網址：https://youtu.be/bdo-TimyjL0

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#1周部署#美股#港股#恒生指數#恒指#李偉傑
Add a comment ...Add a comment ...
hot talk1點鐘 | 特朗普預告狠打伊朗資金震兩震 | 港股半日再穿牛熊線揸cash等放假？| 恒指每逢星期三就見頂？
更多市場最熱點文章
hot talk1點鐘 | 特朗普預告狠打伊朗資金震兩震 | 港股半日再穿牛熊線揸cash等放假？| 恒指每逢星期三就見頂？

投票區

白宮記協晚宴爆發槍擊案
117
|
1

你認為本次事件會否提升共和黨在中期選舉的勝算？

12%
不會
84%
無意見
4%
投票期：2026-04-27 ~ 2026-05-27
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處