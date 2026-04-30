1周部署 | 李偉傑：料25400至26500點上落，留意藍籌業績表現

嘉賓：天風國際財經評論員 李偉傑

美伊談判膠著以及聯儲釋放鷹派信號，港股26000點關口本周再得而復失。天風國際財經評論員李偉傑於《一周部署》表示，美伊雖暫停火，但霍爾木兹海峽未完全開通令國際油價重上百元，拖累港股投資氣氛，資金流入重磅藍籌股的力度偏弱，預計恒指下周於25400至26500點區間上落。

他續指，展望5月都會留意企業業績表現，相關藍籌業績或會帶動市況轉向。最近表現理想的包括中資保險股，料有機會續追落後；汽車股方面，如出口數據理想將彌補國內市場激烈競爭，但要留意或會受人民幣升值影響；中資券商股首季業績普遍不錯，資金料續青睞有亮點的股份。此外，新股認購熱情濃厚，如有高新科技、AI方面的題材，鑑於供求關係，不妨部署。

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