五一金周--好「甘」

五一黃金周年年有，但今年香港有個逾2億元金多寶，提你都無用，因文章見報日已派彩。日本也有黃金周，今年則好「甘」，美國也有個特別沾邊的「黃金舟」，下詳。至於中國黃金周不用多講，人山人海一句了。

先談美國站邊的「黃金舟」，美國福特航母，先前因廁所堵塞，致「黃金遍舟」，終被解除了在中東的攻伊朗任務，啟程回美國去理，去執「金」了（圖一）。

福特航母群返美，是否代表美伊戰爭已完？美國總統特朗普是如是說：

特朗普及白宮認為，美伊戰爭已在60日期限前完結了：

Trump Argues War 'Terminated' Before 60-Day Congressional Approval Deadline, As Iran Submits Latest Proposal To Pakistan Mediators.

White House officials argue the current absence of fighting between Iranian & US forces means the 60-day timeline for Congressional approval (or US forces must leave) doesn't apply due to the ceasefire.

Iran submitted its latest revised proposal to Pakistan mediators as of Thursday night. It is a response to the latest US amendments to end the war, per Axios. Nuclear issue not included : a non-starter, and focus is on ending the war.

留意，白宮認為美伊現已停火，故美國「戰爭法」的60天限期（美總統現在未得國會授權而所啟動的戰爭只能打60日）不再適用，伊朗的核問題不是重點(Non-starter)，現時重點是停戰上特朗普和白宮的表白，是否真表示美伊之戰真已停了？

美航母撤離，靜雞雞完戰

特朗普確如此認為，他在X發帖：

President Trump on Iran:

'They're sitting in a cave and all their leaders are dead…

They have no navy, they have no air force, they have no nothing. We can fly right over the middle of Tehran without being shot at becase they have no anti-aircraft. They have nothing. '

特朗普認為伊朗已乜都無，無得打，所以戰完。

特朗普也向國會寫了封信，解釋戰爭法的60天期限並未踰逾。

'On April 7, 2026, I ordered a two-week ceasefire. The ceasefire has since been extended. There has been no exchange of fire between the United States Forces and Iran since April 7, 2026. The hostilities that began on February 28, 2026, have terminated，' Trump wrote in the letters, one of which went to the House and one of which went to the Senate. '

所以只要美國不再開炮，伊朗也不還拖，又或單日美軍發一發空炮，雙日伊朗又發一發空炮，好似大陸跟金門的炮戰一樣，打打下，就大家不發炮，「戰」，就在「炮」不發已久之下，靜雞雞地止了，雙方都是贏家。

另最好的伊朗放行了霍爾木茲海峽，美國的攔截又不太有效，即是美國的封鎖是隻眼開隻眼閉，咁就再無發炮的必要，然後美國高調宣布，霍爾木茲海峽封鎖已解，起碼林肯號航母群可以回基地補養。（陰功，林肯號航母船員已離港逾300天，身心疲乏到痺，點上戰場呀！）結果是只剩下布殊號航母群在中東，浮游過多一兩個月，在7月4日美國國慶前回美參與慶典，咁中東戰事，就會在沉寂中完結，而且可能永久完結，因為美國彈藥庫空虛，當然以色列就可以繼續炸伊朗，到伊朗忍無可忍時，就萬彈炸你以色列回到石器時代。

日央行再入市干預匯率

日本每年也有黃金周，今年的日本黃金周是日本央行的加班開工周。

根據華爾街外匯策略師們對日本央行帳戶的分析報告匯總，日本財務省上周四（4月30日）可能斥資約345億美元，這是其自2024年7月以來為支撐日圓匯率而進行的最新一次匯市干預措施。上周四晚間，日圓匯率（主要衡量基準為日圓兌美元）可謂瞬間大幅升值，此前日本財務大臣片山警告稱日本政府即將採取「大膽行動」，一位知情人士隨後表示，日本財政當局已經進入市場。

根據策略師們對於日本央行帳戶與日本貨幣經紀商預測的對比，按照日圓計價，日本政府最新一輪干預規模可能約為5.4萬億日圓。2024年，日本當局曾4次支撐日圓，平均每次花費約大3.8萬億日圓。

在上周四晚間，在日本財務大臣片山皋月(Katayama Satsuki)警告稱「大膽行動」即將重磅到來之後--在財務省措辭中意味著外匯市場干預措施，日圓匯率隨即大幅升值。隨後僅僅幾個小時後，有媒體報道稱，一位知情人士表示，財務省已經採取措施干預外匯市場。

日本央行上周五（1日）公布的一項數據顯示，其預計本周四（7日），即五一黃金周假期後的首個工作日，其經常帳戶將因財政層面因素減少9.48萬億日圓。這一降幅遠大於Tokyo Tanshi、Central Tanshi以及Ueda Yagi Tanshi等知名貨幣經紀商估計的約4.08萬億日圓。

這也是片山皋月領導下的日本財務省首次進行匯市干預，且在很大程度上被視為初步成功，因為它推動日圓匯率（日圓兌美元）大幅上漲逾3%。不過，這場戰鬥遠未結束。

死守160，日央行黃金周仍要待命

東京時間上周五股票市場收盤之後，美元兌日圓走勢為156.55，意味著日圓經歷上周四的大幅升值之後開始小幅貶值。由於近來市場波動性很高，片山皋月和她的同事--即日本最高級別外匯事務官員三村淳仍保持高度警惕，片山皋月警告外匯市場交易員們也應如此；她上周四表示，哪怕是在為期5天的黃金周假期期間，交易員們最好不要放下手機。

據了解，在上周五有日本媒體報道稱，日本政府24小時待命應對匯率大幅波動，並且準備再次入市干預，這也意味著外匯市場黃金周假期可能出現異常劇烈波動。在日本，黃金周假將持續到周三（6日）。

此外，三村淳上周五早些時候對記者們表示，已準備好干預日本的原油期貨交易市場，來抑制中東地緣政治戰爭導致的日本國內油價急升的形勢。

隨著日圓匯率上周四大幅走強，布蘭特和紐約原油期貨價格大幅下跌，不過目前尚不清楚這些走勢是否有關聯，或財務省是否同步進行了干預。日本政府的高級官員們已反復指出，原油期貨市場中的投機活動是加劇日圓疲軟的因素之一。如果日本也介入石油市場，那麼其上周四干預的總規模可能超過5.4萬億日圓。目前，交易員們最關心的是，財政當局是否會像兩年前那樣再次採取後續行動。

三村淳表示：「我要指出的是，我們剛剛進入一個長假期的開端。」、「我們與美國政府保持極其密切的聯繫，我認為我們對金融市場局勢和干預行動有共同評估。」

兩年前，日本財政當局曾在另一個黃金周假期期間兩次干預匯市，以表明只要被認為有必要，他們隨時願意採取外匯市場干預行動。當時第1次干預規模創下5.9萬億日圓的歷史最高紀錄，之後不久又進行了另一次價值3.9萬億日圓的外匯市場干預操作。第2次干預更是將日圓兌美元匯率推低至153附近，這也是為何知情人士表示日本央行可能再次干預後交易員們普遍保持警惕情緒。

「我認為干預措施是有效的，因為它將美元兌日元趨勢大幅降至155日元左右。但我認為他們還沒有脫離險境，」野村綜合研究所執行經濟學家、日本央行前理事木內隆秀表示。「他們甚至可能在黃金周期間再次介入。這次介入表明他們決心不惜一切代價捍衛160點位防衛。」木內表示。

日本經濟將陷沉淪，160終失守

今時日圓一度挑戰160的日央行日圓保衛線，故日央行必然出手，問題是，160已保衛了N次（圖二），今次果真保得了嗎？有困難。

儘管日本已擺脫長達數10年的通貨緊縮，但日圓兌美元的貶值態勢仍然嚴峻。日本自2024年起已轉向升息政策，並於2024年12月將基準利率提升至0.75厘，但日圓貶值趨勢並未因此止步。

傳統上日圓被視為避險貨幣，有事買日圓之舉，在今次中東戰爭中失效了，竟跌至162日圓，為甚麼會失效？因為市場看到日本經濟將陷沉淪。

高市早苗自登上相位，便不時挑釁中國，亦部署導彈朝向中國，中國佛都有火，於今年1月6日，中國商務部正式宣布，加強對日本軍民兩用物項的出口管制，核心邏輯只有一句話：「只要是最終能提升日本軍事能力的用戶和用途，全部不行，一刀切。」

2月24日，第二刀落下來了，而且比第一刀狠得多。商務部直接點名把三菱重工、三菱造船、IHI、Subara、日野自動車在內的20家日本軍事相關實體列入出口管制名單，同時明確封堵第三國轉口通道，任何國家的企業，只要把中國管控物項最終流向這些實體，同樣追責，現在繞道的路也堵死了。

3月底，3個月至4個月的安全庫存悄無聲息的見了底，第一個撐不住的不是工廠，是醫院。4月13日前後，日本各地醫療機構開始密集向厚生勞動省打報告，一線護士拿不到一次性手套、手術室開始限用耗材、抗生素注射器全線斷檔。最終統計出來的數字，全國大約2500家醫療機構拉響紅色警報，其中1500多家的措辭已經不是「緊張」，是「歸零」。

日本軍工已彈盡糧絕

醫院告急的同一周，汽車產線也撐不住了，新能源驅動電機的核心是釹鐵硼永磁體，做這東西必須添加鏑和鋱，這兩種重稀土，日本100%依賴中國入口，沒有第二個來源，也沒有任何替代方案。管制令一收緊，稀土磁材價格直接暴漲6倍，每輛新能源車的材料成本多出1.2萬日圓。

豐田被逼宣布削減40%的電動車產能，日本本土14條生產線強制停產，3個月損失超6600億日圓。本田更慘，本來就在電動化轉型上磕磕絆絆，材料短缺直接補上最後一刀，今年一季度淨虧損6900億日圓，創下69年來的最大虧損記錄--本田1957年開始造車，這是它造車史上第一次跌得這麼慘。日產打出了最後的牌，史上最激進的重組方案，2027年前關閉7家全球工廠，裁員2萬人。這不是戰略收縮，這是斷臂求生。

4月10日，防衛省有一份內部報告悄悄流出，措辭近乎絕望：自衛隊現有導彈庫存只能維持12天的高強度作戰，12天，不是12個月，不是12周，是12天！原定今年交付的300枚12式反艦導彈，因為鈷合金彈頭材料斷供，交付時間至少推遲3年。三菱重工的蒼龍級潛艇生產線全線停工，川崎重工的F-2戰機產線熄火，連從美國引進的F-35也因為雷達芯片原料斷供，交付時間無限期推後。

日本大和綜合研究所給出了一個讓人後背發涼的預測，如果中國對日本關鍵礦產供應長期斷供，日本汽車行業產出將下降17.6%，整個日本GDP可能收縮1.3%到3.2%。這不只是卡脖子，說直接拔掉氧氣管都不為過。

4月19日，東部戰區133號052型導彈驅逐艦，穿越九州島南部的橫島水道，最寬處不過80公里，外界讀出的是一個回應訊號：日本「雷號」驅逐艦，此前穿越台灣海峽，這次是對等標注，經濟上你已經被鎖住，地理上同樣沒有免疫區。

《波茨坦宣言》早就寫清楚了，日本的邊界在哪裏，把這一切拼在一起，這場博弈真正的底牌就清楚了：中國這道禁令的真實厚度，不在於它禁了甚麼，而在於它暴露了甚麼。日本把幾10年積累下來的工業王國的命脈，全壓在了一個自己無法控制的供應鏈上，然後在這條鏈子上橫跳，兩邊佔便宜，以為可以一直這樣下去。

當市場警覺日本經濟會陷險境時，第一個反應是撤資。所以160位能否守，真不知。

假如日央行未能守住日圓160，世界經濟會好「甘」，有幾「甘」，明天續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）