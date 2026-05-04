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一位00後港男以「其實依家00後的確建議租樓」為題在網上發帖，引起網民熱烈討論。帖主直言00後一代毋須為置業煩惱，認為買樓是「80、90後先做嘅老餅嘢」，新一代不用效法，應選擇租樓享受人生。帖主再補充指，00後在居住問題上擁有比上一代人更大的彈性，由於00後的父母都是70後，基本上都已還清物業按揭，加上00後普遍不打算生育，未來只要承繼父母物業，再造逆按揭便足以生活。
理財智慧
樓市分析

網上熱議：買樓是「老餅嘢」

財識兼收
止凡
財識兼收

　　一位00後港男以「其實依家00後的確建議租樓」為題在網上發帖，引起網民熱烈討論。帖主直言00後一代毋須為置業煩惱，認為買樓是「80、90後先做嘅老餅嘢」，新一代不用效法，應選擇租樓享受人生。帖主再補充指，00後在居住問題上擁有比上一代人更大的彈性，由於00後的父母都是70後，基本上都已還清物業按揭，加上00後普遍不打算生育，未來只要承繼父母物業，再造逆按揭便足以生活。

 

　　帖文一出，網民反應頗兩極，並展開激辯。

 

　　同意一方的意見：

 

　　「00後應該做月光族，搵份Hea工返，夠錢去旅行quit份工即去。」

 

　　「你估仲係上世代要返工搵錢咩！」

 

　　「70後父母是樓市得益最大的一代，甚至有父母明言層樓遲早係你，讓子女可以成世住屋企，不婚不生，租樓錢都慳番啦，故置業的必要性大減。」

 

　　反對一方的意見：

 

　　「啃老會俾人睇唔起。」

 

　　「70後父母思想較為開明，亦可能為了自身退休生活早有打算，分分鐘你未講，老豆老母已經將層樓逆按咗。」

 

　　（有90後網民分享自身經歷）「年輕時同樣有不婚不育、租樓度日的想法，但歲數一到，心態便轉變，最終還是走上置業之路。」

 

　　「你估個個有層樓畀個仔女？仲要唔係獨子？」

 

　　「點都買一層係自己名嘅樓。」

 

網上熱議：買樓是「老餅嘢」

有00後港男認為00後一代毋須為置業煩惱，指買樓是「80、90後先做嘅老餅嘢」，應選擇租樓享受人生。(Shutterstock)

 

　　在港置業確實是過去多年來一個相對簡單直接的致富方法，即使再檢視今天情況，未來在港置業雖不比過往日子般容易致富，但以物業投資來累積或儲存財富，依然是一個好方法。當然，倘若閣下投資了得，操作其他資產能力十足，便不用考慮磚頭一途。

 

　　另一觀點，年輕人預計上一代留下遺產，其實此思維頗不要得。首先，上一代的資產不一定留給自己，例如父母好似「何伯」般「臨老入花叢」，又或者投資失利輸身家，而年輕人自己又一事無成，到時怎麼辦呢？另外，大安旨意接收遺產，除非上一代幾個億身家，否則的話，這思維會限制了自己，難道一生人的數字上限就只是一個物業嗎？

 

逆按揭未必著數

 

　　此話題還引發有關逆按揭操作的思考。物業作為一個商品，有一個頗大的問題，就是會變得老舊。香港物業一向會升值，其實是地價相對通脹及銀紙貶值的上升效果所造成，而物業建築本身卻在不斷貶值。試想一下，當天父母買入物業時，物業可能已有20年樓齡，父母住了超過20年，交予子女時已經超過40年樓齡，子女接手後再持有多十年八載，已經超過50年樓齡，下手買家要造按揭亦有相當限制。樓齡高的舊樓，樓市好景時當然不愁沒買家，但若樓市非好景，賣樓就比較麻煩。

 

　　假設父母早已把物業供斷，除了把老舊的物業留給子女，逆按揭提供了另一個操作。例如父母可以考慮幫子女另外置業，買一個相對新的物業，以逆按揭的款項作為子女新物業的首期與供款。舊物業隨著父母離去被銀行收樓，子女則能獲得新物業，此舉是否可行呢？

 

　　上網按按逆按揭計算機，以800萬元物業為例，一筆過借出資金不超過200萬元，此筆資金可當成子女置業首期，但每月不能再提取資金。又或者，不提取首筆資金，每個月能提取約15000元，20年能提走總共約360萬元，而每月15000元，是否足夠子女供樓呢？無論如何，這些數字對於這間舊樓來說，相對低了一點吧，看來不太化算，始終銀行不會「死錯人」。

 

　　若有心讓子女繼承物業，較化算的做法還是趁物業未變舊之前把它脫手，換入比較新的物業給予子女。當然，子女亦要生性，別老是想著承繼家產，耽誤人生。

Tags:#財識兼收#香港房地產市場#置業#買樓#租樓#代際財富轉移#逆按揭#千禧世代#Z世代#嬰兒潮世代#財務規劃#退休
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