賞花賞螢觀星季節來臨

台灣別名「永不凋零的海上花園」，一年四季都有不同的花卉綻放，主要歸功於獨特的地理位置、豐富的地形條件以及暖和的氣候。4至6月輪到油桐花和高山杜鵑盛開季節，不少外地遊客慕名來賞花，卻錯過了本地人才知道、晚上最精彩的重頭戲：螢火蟲和星空美景。

台灣各地種植大量油桐，始於日本殖民時期，日本政府為了獲取高經濟價值的桐油，開始大量引進並鼓勵在淺山地區種植，甚至用油桐來替代原本的相思樹。油桐樹曾是台灣非常重要的經濟作物，在工業上油桐子可以榨取「桐油」，是當時重要的工業原料，用於木材防腐、防水、防鏽，著名的高雄美濃紙傘就是用桐油來上光防水。

因為油桐多種植於桃園、新竹和苗栗等客家聚落附近的淺山，當局自2002年起推動客家桐花祭，將桐花形塑成客家族群「惜福、感恩」的象徵。透過節慶宣傳，桐花從乏人問津的過時經濟樹，轉型為觀光寵兒。

透過節慶宣傳，桐花現在成為觀光寵兒。

島內桐花在每年4至5月春末夏初之際盛開，除了客家聚落，中北部山區也有不少山頭染成白色，花瓣隨風飄落的景色如同雪花飛舞，因此被賦予「五月雪」的美稱。

觀賞油桐花最大特色是交通方便，而且不少都位於港人必經的旅遊景點，像中部日月潭附近的投64線道路沿線、新竹內灣，以及有茶鄉之稱的坪林等地。有趣的是，這些賞桐地點白天看到的外地遊客，晚上都完全消失，因為他們不知道，伴隨桐花生長的地方，也多是復育螢火蟲區域。

太陽下山前，本地攝影發燒友都放好三腳架佔位置，遊客則安靜地在原來的賞花地點等候螢火蟲出現。當天色全暗，6點半過後，草坪和樹木上開始出現點點綠色閃光，仿如滿天繁星落在地上，高峰期在6點半到7點半左右，8點後螢火蟲結束交配全部收工。

桐花生長的地方，通常是螢火蟲聚集區域。

島內賞螢原來也有「規矩」。螢火蟲不喜歡有聲音和化學香味，太吵螢火蟲會避開，身上也不能噴香水和防蚊液，否則螢火蟲會避之唯恐不及。至於最易犯眾怒的的大忌，莫過於打開手電筒照明，除了使螢火蟲立即停止交配甚至死亡，還會讓以長時間爆光拍攝螢火蟲生態的攝友，照片立即過度曝光，心血付諸流水。

除了桐花，5、6月位於清境農場上方的合歡山，也迎來一年一度的高山杜鵑花季。熱門賞花點包含合歡東峰、北峰、石門山、主峰及小奇萊步道。其中石門山、主峰及小奇萊都是一般健行道路，沒有登山經驗也可以輕鬆散步賞花；合歡東峰屬山路，穿著登山或運動鞋較適合；至於合歡北峰，雖是玉山杜鵑與紅毛杜鵑花況最盛區域，但山坡陡峭，需稍有經驗和體力。

5至6月是觀賞高山杜鵑的最佳日子

5月開始，台灣觀賞星空、銀河季節登場，不少遊客白天賞花後順便住在清境農場，如果運氣好遇上天氣配合，晚上首先看到的，會是這個季節才有的琉璃光。

清境農場的民宿大約位於海拔1600至2000公尺，4至5月太陽下山後，通常在1000公尺左右的山區會有雲霧出現，山下城市燈光透過雲霧折射，形成如七彩琉璃般絢麗光芒的夢幻景色，被攝影界稱為琉璃光。

如果天氣配合，日落後便可在清境農場一帶看到琉璃光。

如果住在位置較高的民宿，像是海拔2016公尺的觀星園，看完琉璃光後稍作休息，便可在陽台前等候銀河從東南方升起。當然海拔愈高，看到的星星更多、更清楚。本地遊客通常會開車，到白天賞花地點附近繼續追星。至於外地遊客，可請民宿代為預約合歡山觀星行程。由清境民宿出發，搭乘接駁車直達台灣首座、亞洲第三座通過國際暗天協會(IDA)認證的「合歡山國際暗空公園」（鳶峰、昆陽、武嶺），單程約3小時。行程包含專業導覽星象、天文望遠鏡觀測，並提供星空攝影協助，是無光害環境下欣賞銀河的熱門選擇。

海拔3275公尺的武嶺，是觀賞星星和銀河之極佳地點。

到台灣賞花賞螢觀星，這個季節可以一次過滿足。