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《歡樂今宵再會》後唔願走！太子泰菜餐廳，每周兩晚有駐場琴師及歌手，客人可上台「客串」！
美食情報

《歡樂今宵再會》後唔願走！太子泰菜餐廳，每周兩晚有駐場琴師及歌手，客人可上台「客串」！

肥碌大食遊
曾智華
肥碌大食遊
PHOTO:相片由作者提供

　　自從2014年由香港電台退下後，基於我肥碌仍周身精力，必須得到適當宣洩及平衡，才能快快樂樂有意義地活下去，咁點搞好呢。

 

　　某日，上天突然指示 ——你都有不少粉絲，咁啦，帶佢哋去旅行、睇電影、嚐美食、聽音樂、搞分享⋯⋯啦，只要是部份活動能行善，咁就可以玩到天長地久㗎嘞。

 

《歡樂今宵再會》後唔願走！太子泰菜餐廳，每周兩晚有駐場琴師及歌手，客人可上台「客串」！

從香港電台退下後，安排一場又一場好朋友快樂活動，是我延續生趣的最大能量。

 

　　起初只抱嘗試心態，豈料，搞吓搞吓，真的有幾百人差不多個個星期齊齊享受各式活動。當中，以食為主軸，因人人皆為食。

 

　　基於對食的需求龐大，故我早佈下廣闊飲食江湖網絡，要求所有線人一試到好的架步，火速通知。

 

　　兩月前，「活力莎」有發現：「碌Sir，太子花園街有間泰國菜『泰聚』氣氛相當好，周二、六晚有琴師有歌手搞氣氛，歌手參加過中年好聲音，名熊力衡Nicky，食物都唔錯，請你食一餐睇吓啱唔啱搞活動好嗎？」

 

《歡樂今宵再會》後唔願走！太子泰菜餐廳，每周兩晚有駐場琴師及歌手，客人可上台「客串」！

這間「泰聚」基本提供泰國，也有魚生牌，客人要求，也可安排日本刺身。

 

　　當然好，一二三拉埋老友「班長和」及「建築林」夫婦周末去，咦，裝修唔錯啵。

 

　　地方不大，但迫迫地可坐八十人，夠開美食音樂大Party。

 

　　最重要，食物水準又如何？「活力莎」宴客耍豪氣，大叫特叫，包括泰國生蝦象拔蚌刺身拼盤、炸蝦丸春卷燒豬頸肉、巨型咖喱蟹跟薄餅、泰式粉絲鮮魷爐、泰式鹵豬手、酸辣爆炸魚、炒金邊粉、甜品拼盤⋯⋯

 

《歡樂今宵再會》後唔願走！太子泰菜餐廳，每周兩晚有駐場琴師及歌手，客人可上台「客串」！

泰式豬手泡製出色，香滑肥美啖啖肉。

 

《歡樂今宵再會》後唔願走！太子泰菜餐廳，每周兩晚有駐場琴師及歌手，客人可上台「客串」！

炒金邊粉賣相靚仔。

 

《歡樂今宵再會》後唔願走！太子泰菜餐廳，每周兩晚有駐場琴師及歌手，客人可上台「客串」！

令女士打開「另一個胃」的甜品拼盤。

 

　　食完，全部收晒貨，房外整晚傳來Nicky歌聲，很懂得選具共鳴流行作品，加上歌藝專業，搞得氣氛非常熾熱，幾十客人，有的跟著唱，有的直程手舞足蹈。

 

　　一餐既罷，有位靚靚女士入來問意見：「各位，食物滿意嗎？」原來是老闆娘Cherry。

 

　　「滿意滿意，立即book場，我自己再搵多位歌手來唱日本歌可以嗎？」

 

　　「絕對冇問題，琴師Randy乜都識彈㗎 ！仲有，我也有在隔離經營火鍋及居酒屋，有需要，可搞食物mix and match！」

 

　　爽爽快快，當晚就扑鎚，結果，上周六包全場，大吃大喝大唱一番。

 

　　呢次，因大家睇完《東京的士：回憶里程》之後去，為增加日本feel，事先要求Cherry菜單以雜錦壽司打頭陣，再由小弟老友Racky演唱谷村新司及玉置浩二等名曲，將晚餐尾段將全場推向高潮。

 

《歡樂今宵再會》後唔願走！太子泰菜餐廳，每周兩晚有駐場琴師及歌手，客人可上台「客串」！

《歡樂今宵再會》後唔願走！太子泰菜餐廳，每周兩晚有駐場琴師及歌手，客人可上台「客串」！

《歡樂今宵再會》後唔願走！太子泰菜餐廳，每周兩晚有駐場琴師及歌手，客人可上台「客串」！

欣賞完《東京的士：回憶里程》，即來一頓刺身及壽司，延續點點日本韻味。

 

《歡樂今宵再會》後唔願走！太子泰菜餐廳，每周兩晚有駐場琴師及歌手，客人可上台「客串」！

《歡樂今宵再會》後唔願走！太子泰菜餐廳，每周兩晚有駐場琴師及歌手，客人可上台「客串」！

此店的咖喱蟹跟蒜蓉包，乃鎮店之寶。

 

《歡樂今宵再會》後唔願走！太子泰菜餐廳，每周兩晚有駐場琴師及歌手，客人可上台「客串」！

星期二、六晚有駐場琴師及歌手，歡迎客人客串。

 

　　一如估計，八十幾位參與者，個個樂不可支，全程放聲高唱，亮著手機猛搖，百分百投入。

 

　　每次活動，我定晚上十點結束，帶領全場唱——歡樂今宵再會，各位觀眾⋯⋯晚安。

 

　　通常，此時各人就自動離開歸家，但呢晚，奇，竟有三分一唔捨得走，仍萬分陶醉咁款，難得Nicky及Randy肯陪佢哋玩下去。

 

　　我呢？早與周公個女有約，拜拜啦。

 

泰聚

地址：太子花園街239號嘉慶苑地下

電話： 6277 7717

 

Tags:#食家之選#肥碌#太子美食#泰國菜#中年好聲音#live band 餐廳
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