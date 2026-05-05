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AI職場變革︱無人機控制員＋數據分析師成熱門職業，人工智能協作提升生產力
數碼創科

AI職場變革︱無人機控制員＋數據分析師成熱門職業，人工智能協作提升生產力

智慧城市5.0
鄧淑明
智慧城市5.0

　　人工智能已成為引領全球產業變革的核心動能。隨著深度學習、大型語言模型以及感知技術的不斷突破，進化的AI促使機械人能夠執行複雜的任務，也推動製造、物流、醫療和客戶服務等領域的應用，令全球職場起著劃時代的變革。

 

　　投資銀行高盛在2023年發出的一份報告預測，全球有3億個工作職位會受到AI威脅，香港更被列為全球最受AI衝擊的勞動市場之一，有接近三成的職位會被自動化所取代。而政府最新公布的失業數據顯示，20至29歲青年的失業率逾7%。這數字令家長擔心子女未來的生涯規劃更難掌握，也反映出部分年輕人選擇「躺平」的現實心態，認為在科技巨浪的衝擊下，「努力便能實現夢想」的信念早已破滅。

 

　　然而，以目前AI在商業應用的膨漲速度，市場對相關技術人才的需求明顯攀升。世界經濟論壇（WEF）在2025年初發表的報告提到，到2030年，AI會淘汰9,200萬個工作崗位，卻同時創造1.7億個工作機會。特別在國內，低空經濟發展迅猛，應用場景豐富，估算今年市場規模有望突破逾萬億人民幣，衍生新職位逾百萬個，涵蓋無人機控制員、飛行規劃員、數據分析師、服務工程師等各種新興職位，這些新工種相信可帶給年輕人不少機遇。

 

　　有業界人士認為，目前人才培育與產業實際需求存在結構性落差，需透過產、學、研三方協同，再配合市場需要，方可逐步緩解人才供求的矛盾。根據顧問公司麥肯錫的報告，中國對AI專業人才的需求預計在2030年將達到600萬人，而人才缺口可能高達400萬人。

 

　　香港方面，對AI人才的需求也持續遞增，在醫療領域尤其緊張。醫務衞生局的「醫療人力推算」指出，香港到2030年將欠缺1,570名醫生和8,700名普通科護士，為解決醫療人手短缺和減輕醫護工作負擔，AI已成為填補醫護人員缺口的主流方案。

 

　　去年十月，國家審議通過的《「十五五」規劃建議》為未來五年的發展擘畫了清晰藍圖，當中重點提及科技創新將成為未來持續發展的核心引擎。筆者認為，未來的競爭力不再只取決於傳統技能的熟練度，而是如何與人工智能協作，利用科技提升生產力。故此，年輕人只要積極強化科技素養，抓緊新質生產力帶來的各種機遇，就有機會成為推動社會持續發展的中堅分子。

Tags:#辦公室求生術#職場#打工仔#AI #人工智能
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