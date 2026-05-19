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香港減噪新對策︱環保署聲學相機＋房屋署 AI系統追蹤噪音源＋路政署低噪音鋪路物料研發
數碼創科

香港減噪新對策︱環保署聲學相機＋房屋署 AI系統追蹤噪音源＋路政署低噪音鋪路物料研發

智慧城市5.0
鄧淑明
智慧城市5.0

　　噪音不但令人煩擾，還會損害聽覺，如長期暴露在高噪音環境中，甚至增加患上心臟病、糖尿病，以及認知障礙症等疾病的風險。有研究指出，美國新澤西州約有二十分之一的心臟病個案是經由長期高噪音所致。由此可見，噪音問題對公共健康潛藏重大威脅，噪音管控已成為城市發展不可忽略的議題。

 

　　全球許多國家已開始以科技解決噪音問題。新加坡在社區中設置噪音感應器，透過即時監測來追蹤與釐清噪音來源，有效協助處理鄰里間的噪音糾紛。韓國則發明了利用路面噪音發電的隔音牆裝置。這棟隔音牆由壓電玻璃製成，本身可作隔音屏障，據說能將周遭的噪音降低30分貝以上。同時，透過噪音振動，更可捕捉來自引擎、喇叭、風和輪胎摩擦的聲波，並將其轉化為可用的電能，充分表現韓國應對噪音的綠色智慧。

 

　　美國交通部為更有效管制交通噪音，建立了「全國交通噪音地圖」，用作掌握大範圍的噪音趨勢與分布。這套系統整合了航空、公路與鐵路等主要噪音源數據，以可視化地圖清晰呈現不同區域在不同時段的噪音狀況。這個系統為城市規劃者與政策制定者提供重要的參考依據，不但有助評估交通建設的優先次序，還可更全面地規劃噪音控制措施。

 

　　香港的噪音問題一直備受關注。據2020年噪音地圖的數據顯示，超過68萬市民受到逾70分貝的交通噪音困擾，而政府每年接獲的噪音投訴更高達1萬宗。事實上，大部分受噪音影響人口位於市區，除被交通繁忙的地區性道路及高速公路影響，也有建築地盤的大量噪音、周遭鄰居發出的生活噪音、冷氣機滴水等低頻噪音。有見及此，當局就積極利用創新科技，以應對不同的噪音問題。

 

　　例如房屋署就應用AI分析流動鏡頭影像中的異常動態，識別高空擲物的情況，並即時圈出涉事單位和物件移動路徑，同時偵緝噪音的來源。環保署則引進智能便攜式「聲學相機」，拍下噪音位置的相片，即使在黑暗的環境，相機屏幕也能顯示不同的色譜，以便尋找最大的噪音源，大幅縮短噪音源頭的調查時間。而該署研發的人工智能改裝車輛識別系統AIMER（Artificial Intelligence on Modified Exhaust Recognition），更可透過路旁的麥克風及鏡頭，實時記錄車輛聲音與影像，再將聲音轉化為「聲紋圖像」，以AI快速辨識疑似非法改裝排氣喉的車輛，有效管控改裝車輛產生的高頻噪音問題。系統已獲得國際及業界肯定，分別榮獲 「2022年日內瓦國際發明展銀獎」 及 「2023年香港工程師學會大獎嘉許狀」。

 

　　創新科技早已成為應對噪音污染的必殺技，我欣喜政府能善用科技對症下藥。如路政署與理工大學團隊合作研發的新低噪音鋪路物料—「聚合物改性瀝青瑪蹄脂碎石混合料」，就可令輪胎與路面摩擦所產生的交通噪音大量降低。筆者相信，只要繼續集思廣益，定能尋找到長遠的降噪方案，讓都市居住環境更宜居舒適。

Tags:#數碼創科#AI #噪音#環保署#聲學相機#房屋署#路政署
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