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在泰國搞大人個肚 試管嬰兒技術水準已極接近美國
數碼創科

在泰國搞大人個肚 試管嬰兒技術水準已極接近美國

改朝換代Digital
Jimmy Leung
改朝換代Digital

　　八九十年代開始，香港人有兩個所謂的「鄉下」，一個是泰國，一個是日本，一到長假期週末，連夜就趕返鄉下渡假。

 

　　曼谷芭堤雅玩厭了，一般就去玩外島布吉，蘇梅島，占士邦島等，蘇梅島是泰國第三大島，位於泰國灣，以椰林樹影、水清沙幼的白沙灘、奢華渡假村及豐富的水上活動聞名，是享譽國際的熱帶度假天堂。

 

在泰國搞大人個肚 試管嬰兒技術水準已極接近美國

 

　　但前往蘇梅島的人又比前往布吉少，因為從曼谷直飛蘇梅島的航班，多年來被一間航空公司壟斷，機票的價格一直不能夠降下來，這間就是曼谷航空Bangkok Airway。

 

　　曼谷航空的老闆，就是剛剛在4月21號不幸逝世的億萬富翁普拉瑟（Prasert Prasarttong-Osoth）博士，享年93歲。 普拉瑟博士是泰國知名企業家，擁有曼谷杜斯特醫療集團、曼谷航空及其他多項業務，位列泰國頂級富豪榜單。

 

在泰國搞大人個肚 試管嬰兒技術水準已極接近美國

 

　　《Forbes》2026年泰國富豪榜信息顯示， 93歲的普拉瑟博士，以39億美元資產位列泰國億萬富豪第7位、全球第1108位。 在2025年泰國股市最富有投資者年度排名中，普拉瑟博士排名第三，持有股票總價值為330.6億泰銖，其持股包括BDMS集團9.18%股權和曼谷航空11.38%股權。

 

　　普拉瑟博士曾在一次採訪中說：我11歲那年，在大城府老家的田野里騎著水牛玩耍。當時正值二戰期間，有飛機飛來投下炸彈，我看見一顆顆銀色炸彈從天而降，當時恐懼萬分只能拼命奔跑求生。

 

　　也正因這段經歷，我暗暗下定決心，長大後一定要擁有屬於自己的飛機。 多年以後，普拉瑟博士不僅是飛機擁有者，更是曼谷航空的締造者與掌舵人。

 

　　同時，他還擁有泰國三座機場：蘇梅國際機場、素可泰機場和桐艾機場。1972年，普拉瑟博士創辦曼谷醫院，由此進入醫療行業。隨著業務發展壯大，後更名為曼谷杜斯特醫療服務有限公司（BDMS），公司於1991年在泰國證券交易所上市。 

 

　　BDMS醫療集團實力雄厚，擁有逾11,000名專業醫生和8,000名護士，醫護人才儲備充沛。 集團旗下共有曼谷醫院、三美泰、帕亞泰等六家醫院品牌，運營超過50家醫院，是泰國規模最大的私立醫院集團，也是全球市值排名前五的私立醫院集團。

 

在泰國搞大人個肚 試管嬰兒技術水準已極接近美國

在泰國搞大人個肚 試管嬰兒技術水準已極接近美國

 

　　10多年前，我就在博士旗下的醫院開設一個IVF人工受孕中心，幫助不育的夫婦懷孕，功德無量，公司有錢賺之餘又可以幫助不少家庭 。

 

在泰國搞大人個肚 試管嬰兒技術水準已極接近美國

在泰國搞大人個肚 試管嬰兒技術水準已極接近美國

 

　　正所謂家家有求，我們一班港燦，既不是醫生，也不懂生仔，為甚麼偏偏要和我們合作？

 

　　因為泰國人深深知道，如果沒有強大的祖國作後盾，以他們目前幾十間醫院，即使有百多年的歷史，仍然難與亞洲區最大的醫療集團，新加坡的萊佛士Raffles Medical爭一日長短。

 

　　咁就好玩，搞大人個肚喎，那當然要負責，首先就係要有客仔，客源從何以來呢？當然是北上廣深那些高齡產婦、不孕夫妻、和前夫生左幾件，和新任丈夫又想執多一件這些，通通都是潛在客戶。

 

　　再加上，國家放寬一孩政策，頭一胎生女，第二胎想生仔那些夫妻。

 

　　世界上首宗試管嬰兒誕生已40多年了，試管嬰兒技術 (體外受精，胚胎移植技術)，簡稱IVF，但該項技術在社會上仍蒙有一層神秘面紗，許多人對它仍然不了解。但點解又要跑到泰國生仔呢？

 

　　醫療旅遊是充滿潛力的朝陽產業，亞洲領導全球。早在2011年博鼇亞洲論壇發佈的《亞洲經濟一體化進程年度報告》稱，亞洲已經成為全球最富有潛力的醫療旅遊服務市場。

 

　　泰國現在已達亞洲領先地位，成功吸引每年超過 300萬人次來接受不同的醫療服務。 泰國的醫療水準已極接近美國， 尤其是試管嬰兒技術，可惜，當時的責任醫生後來被泰皇Rama 9召了入宮，成立反貪委員會，整個項目就不了了之，賣了給下家。

 

Tags:#泰國#曼谷航空#普拉瑟·普拉薩桐奧索#曼谷杜斯特醫療集團#福布斯#BDMS集團#IVF人工受孕#醫療旅遊#試管嬰兒
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