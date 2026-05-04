草蜢紅館演唱會2026｜蔡一傑7場抗癌鼓勵金句，電療靠強勁音樂分散注意力

草蜢於紅館舉行7場「THREE IN LOVE草蜢演唱會」昨晚（3日）圓滿結束，這次演唱會笑中有淚，因蔡一傑患腦癌後首個香港大型演出，他每晚都分享患病期間的心路歷程，藉着個人經歷勉勵同路人如何堅強面對逆境，同時亦安撫壓力爆煲的照顧者。

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草蜢為慶祝入行40周年，於紅館舉行7場「THREE IN LOVE草蜢演唱會」，因這次是成員蔡一傑自揭前年患腦癌後，香港首次大型演出，所以大眾也特別關注。連日來好友們包括容祖兒、陳奕迅、鄺美雲、佘詩曼、錢嘉樂等都有到場欣賞，而表演嘉賓則有郭富城、張學友、陳慧琳、林珊珊等。同時，草蜢亦宣布巡迴演唱會正式啟動，之後馬不停蹄將於6月在新加坡開騷。

曾經被封為「樂壇金霸王」的草蜢，每晚傾力演出，蘇志威笑言：「呢度兩個攞樂悠咭，一個康復者，但我哋做到呢個演出。」而當中大病康復的蔡一傑狀態甚勇，每晚連場歌舞，最長一節快歌環節連續跳足20多分鐘，看得台下觀眾情緒高漲。其中一晚表演嘉賓林珊珊，也忍不住在台上高呼稱讚：「蔡一傑，你真係好叻仔呀！」尾場表演嘉賓郭富城事前在台底欣賞演出，亦大讚他們唱功保持水準，郭富城說：「好欣賞你哋，中段唱咗20幾分鐘快歌，全部都係經典。而且以往有啲歌手，可能去到某個年紀，唱歌時可能會降Key唱，但你哋仍然堅持唔改動，我睇到草蜢嘅執着與堅持呢份信念，所以40年企喺舞台上有咁多Fans支持！」

蔡一傑則在獨唱環節分享抗癌路上的經歷，他並非刻意製造傷感，而是要用自己的經歷鼓勵同路人在逆境中堅強面對。他引用草蜢的歌曲《暫停開始過》勉勵大眾：「當你係患病，或者人生去到逆境嘅時候，可以休息一下，要堅強勇敢面對。」

蔡一傑在首場表示，前年有日做義工探訪後感到頭暈，經醫生朋友勸告立即做身體檢查，醫生告知他腦內有7cm惡性腫瘤，他很快做決定一星期後做手術切除。可是，手術後醫生告知癌細胞擴散，蔡一傑再受打擊卻仍堅持面對接受電療等治療。至今已完成所有療程，只需要食藥觀察情況。

隨後多日的演出，蔡一傑都表示抗癌路上接收到不同人的愛，所以不會感到孤單：「做手術前我要做好多檢查，有次做PET Scan（正電子電腦斷層掃描 PET-CT Scan) ，醫護人員將我推到去治療室門口，當我準備入去時候，有一位女醫護人員撲過嚟堅持要扶住我，我其實係行到嘅，佢話：『蔡先生，喺呢幾十年嚟你嘅歌陪住我經過好多高山低谷，呢段路就讓我陪你走啦』，我心裏面真係覺得好溫暖。我嘅歌原來陪住你哋走過高山低谷，其實你哋同樣都係陪住我走過高山低谷。人好多時都經過好多高低，唔緊要我哋遇到乜嘢困難，需要冷靜、處理、再放下，呢個係我哋必須學習嘅課題。」

蔡一傑的分享笑中有淚，令觀眾在沉重之下得以開懷地笑：「喺康復途中我遇到好多朋友祝福我，有一個途人突然走埋嚟聲淚俱下，佢好緊張我嘅情況，同時分享原來同時間佢媽媽亦因癌症病塌在床，我分享咗好多正能量訊息畀佢。正能量真係好重要；另一個例子，朋友嘅朋友有日得知確診患癌症，佢一星期後死咗，唔係因為癌病帶走佢，而係佢被個病嚇死咗。當突如其來意想唔到嘅嘢嚟到，我哋要淡定、有錢剩，千萬唔好畀佢佔據你，做人要有鬥志有意志，當有困難時候，先接受唔好被嚇親，生老病死十常八九，接受佢、處理佢，然後放下佢。」

此外，蔡一傑接受電療期間，也以音樂治療自己：「第一次去做電療，現場會播啲音樂等你紓緩心情，嗰刻聽住邊會舒服到。做緊治療嗰陣，個腦好似不斷畀電擊，整整一個鐘，好辛苦，我第二日就醒目，自己準備咗啲重節拍音樂，聽住去做治療分散注意力。」

朋友間的愛也重重包圍著蔡一傑，令他能勇敢面對，其中一晚胡楓是座上客，蔡一傑特別多謝對方：「修哥對我好好，成日打電話問候我，有時候天氣轉，佢就會提我要着多件衫，唔好凍親。」同時，蔡一傑表示除了病人痛苦之外，也明白照顧者勞心勞力：「照顧者或被照顧嗰個，兩方面都好攰同辛苦，好唔容易，自己同家人都壓力大，治療期間唔好畀太大壓力對方（病患者），大家可以輕鬆啲、紓緩下心情，希望大家可以喺呢啲艱難時刻逐一度過，要快樂、一定要笑，每日對住塊鏡同自己講，一定要好番，我一定會開心，只有快樂先可以殺死癌細胞，快樂因子可以擊破癌細胞。」他特別感謝家人，一直默默支持着，使他可以度過今個關口。