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崇光感謝祭2026︱母親節必買筍貨低至11折！免費換領小食＋玫瑰鮮花＋免費6小時泊車優惠
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崇光感謝祭2026︱母親節必買筍貨低至11折！免費換領小食＋玫瑰鮮花＋免費6小時泊車優惠

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice ChowPHOTO:崇光

　　母親節送禮推介！半年一度的崇光感謝周年慶已經回歸，名牌袋、Dyson、Sealy等低至11折，仲未諗好母親節禮物的你，行一轉 SOGO應該有不少禮物idea。崇光感謝周年慶期間，母親節特別禮遇送玫瑰鮮花、周末美食車及6小時免費泊車，另有信用卡回贈及街頭巡遊等優惠，即睇更多詳情。

 

崇光感謝祭2026︱母親節必買筍貨低至11折！免費換領小食＋玫瑰鮮花＋免費6小時泊車優惠

 

　　崇光今年精心採用「40+1 喜悅加賞」為主題，呈獻低至11折的購物優惠折扣，由國際精品、時尚服飾、美容護膚，到電子電器、生活家品、運動塑身、寵物育兒等，應有盡有，更透過多元化的活動設計，增加購物體驗。

 

•    Part 1 (第一階段) 2026年5月1日至17日（共17日）

•    Part 2 (第二階段) 2026年5月18日至31日（共14日）

 

崇光感謝祭2026︱母親節必買筍貨低至11折！免費換領小食＋玫瑰鮮花＋免費6小時泊車優惠

 

低至11折！母親節禮物推介

 

　　母親節將近，以至筍價入手母親節禮物吧！銅鑼灣店焦點商品必搶3折kate spade new york精選手袋、29折BOSS精選Polo恤、62折Dyson Cool™座地式風扇等，而啟德店則以LEVI’S HK$899兩條牛仔褲、低至11折Mouri日本Akoya珍珠純銀首飾、38折Sealy床褥、21折Cherry瑞士羽絨被等。
 

 

崇光感謝祭2026︱母親節必買筍貨低至11折！免費換領小食＋玫瑰鮮花＋免費6小時泊車優惠

【崇光銅鑼灣店】Michael KorsANDIE 大手提袋52折 $1,800（原價$3,500）
 

崇光感謝祭2026︱母親節必買筍貨低至11折！免費換領小食＋玫瑰鮮花＋免費6小時泊車優惠

【崇光銅鑼灣店】kate spade new york精選手袋3折 $1,380（原價$4,600）
 

崇光感謝祭2026︱母親節必買筍貨低至11折！免費換領小食＋玫瑰鮮花＋免費6小時泊車優惠

【崇光銅鑼灣店】Yaman M24 MAX 3代多功能美容儀75折 HK$6,888（限量20台，原價HK$9,280）
 

崇光感謝祭2026︱母親節必買筍貨低至11折！免費換領小食＋玫瑰鮮花＋免費6小時泊車優惠

【崇光銅鑼灣店】DysonCool™風扇座地式AM07銀白色62折 $1,890（限量100台，原價$3,090）
 

崇光感謝祭2026︱母親節必買筍貨低至11折！免費換領小食＋玫瑰鮮花＋免費6小時泊車優惠

【崇光啟德店】LEVI’S精選男／女裝牛仔褲$899/2條，加$500再多2件
 

崇光感謝祭2026︱母親節必買筍貨低至11折！免費換領小食＋玫瑰鮮花＋免費6小時泊車優惠

【崇光啟德店】Agnes b.針織外套5折 $950（原價$1,899）
  

崇光感謝祭2026︱母親節必買筍貨低至11折！免費換領小食＋玫瑰鮮花＋免費6小時泊車優惠

 

崇光感謝祭2026︱母親節必買筍貨低至11折！免費換領小食＋玫瑰鮮花＋免費6小時泊車優惠

【崇光啟德店】Mouri日本Akoya珍珠7mm 925純銀頸鏈／耳環 低至11折 $798（原價HK$6,590-7,590）

崇光感謝祭2026︱母親節必買筍貨低至11折！免費換領小食＋玫瑰鮮花＋免費6小時泊車優惠

【崇光啟德店】MIKI HOUSE童嬰學步鞋（Size 12.5 - 14.5）45折 $378（限量100對，原價$850）

 

崇光感謝祭2026︱母親節必買筍貨低至11折！免費換領小食＋玫瑰鮮花＋免費6小時泊車優惠

【崇光啟德店】Sealy HOTEL LUXE五星級舒適床褥4’-5'38折 $8,888（限量 8 張，原價$19,880-23,880）
 

崇光感謝祭2026︱母親節必買筍貨低至11折！免費換領小食＋玫瑰鮮花＋免費6小時泊車優惠

【崇光啟德店】Cherry90%瑞士抗菌羽絨四季被（單人至加大）21折 $698（原價$2,600-3,400）

 

免費換領小食、送玫瑰鮮花

 

　　崇光盛大推出2大加贈禮遇，於5月1日至25日期間逢星期六、日及公眾假期，崇光將推出「美食車週末賞」活動，SOGO Rewards會員於崇光啟德店即日單一消費滿淨值HK$410，並在美食車前拍照打卡及上傳至個人社交平台，即可免費換領限定美食車小食1份。每人每日/每張單據只限換領食品/飲品1份，食品數量有限，先到先得，換完即止。另外，於5月10日（星期日）母親節當天， SOGO Rewards會員於崇光銅鑼灣店或啟德店即日單一消費滿淨值HK$1,000，即可憑發票兌換精美玫瑰鮮花1朵，數量有限，送／換完即止。
 

 

崇光感謝祭2026︱母親節必買筍貨低至11折！免費換領小食＋玫瑰鮮花＋免費6小時泊車優惠

美食車小食包括SOGO Café指定飲品1杯或DONQ迷你牛角酥1袋
 

崇光感謝祭2026︱母親節必買筍貨低至11折！免費換領小食＋玫瑰鮮花＋免費6小時泊車優惠

母親節送玫瑰鮮花

 

「美食車週末賞」換領

日期：2026年5月1日至25日期間逢星期六、日及公眾假期

時間：下午2時至6時

地點：    崇光啟德店G/F戶外廣場

換領方法： SOGO Rewards會員於崇光啟德店即日單一消費滿淨值HK$410，並在美食車前拍照打卡及上傳至個人社交平台，即可免費換領限定美食車小食1份。

備註：每人每日／每張單據只限換領食品／飲品1份。款式因供應而定，以當天供應為準，食品數量有限，先到先得，換完即止。

 

「母親節加賞」換領：

日期：    2026年5月10日（星期日）母親節當日

時間：    營業時間內

地點：    銅鑼灣店11/F SOGO Club 或 啟德店9/F Click & Collect

方法：    SOGO Rewards會員於崇光銅鑼灣店或啟德店即日單一消費滿淨值HK$1,000，即可憑發票兌換精美玫瑰鮮花1朵。

備註：    數量有限，先到先得，換完即止。

 

免費泊車6小時、中銀信用卡回贈

 

　　崇光特別為旅客、駕駛人士及中銀信用卡用戶加推3大驚喜優惠，即日起，雙子匯1期及2期顧客，憑最多兩張不同商戶即日電子貨幣消費發票滿以下指定金額（每張最少滿淨值HK$100），即可享免費泊車禮遇；惠顧指定餐廳商戶或成為SOGO Rewards／The Twins Rewards會員，更賞額外時長，最高總共可達6小時！ 

 

崇光感謝祭2026︱母親節必買筍貨低至11折！免費換領小食＋玫瑰鮮花＋免費6小時泊車優惠

 

　　中銀信用卡用戶盡享高達15%回贈，中銀崇光Visa卡更專享限時迎新優惠高達HK$800回贈！

 

崇光感謝祭2026︱母親節必買筍貨低至11折！免費換領小食＋玫瑰鮮花＋免費6小時泊車優惠

崇光感謝祭2026︱母親節必買筍貨低至11折！免費換領小食＋玫瑰鮮花＋免費6小時泊車優惠

 

崇光銅鑼灣店

地址：銅鑼灣軒尼詩道555號

 

崇光啟德店

地址：九龍啟德協調道12號

 

https://www.sogo.com.hk/tc

 

Tags:#銅鑼灣#啟德#崇光感謝周年慶#The Twins 雙子匯#母親節2026#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#著數優惠#Hot Deals#Jetso
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