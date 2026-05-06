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沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
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職場女王︱職場照妖鏡︰大事看擔當操守＋逆境觀胸襟格局，提升EQ與領導力必修課
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職場女王︱職場照妖鏡︰大事看擔當操守＋逆境觀胸襟格局，提升EQ與領導力必修課

職場女王
張慧敏 Alison
職場女王

　　古人說：「知人者智，自知者明。」在職場這個複雜的人際戰場，看不清別人，你會隨時中箭；看不清自己，你連怎麼「死」的都不知道。與你最親近的，從來不是你的老闆或戰友，而是你自己。但你，真的了解在極限狀態下的自己嗎？

 

　　現代職場的「照妖鏡」，一看便知龍與鳳：

 

　　•    觀操守在利害時：看他如何分餅仔

 

　　項目成功了，有獎金、有功勞，他是獨攬功勞，還是懂得與團隊分享？當出錯需要有人問責時，他是找人「祭旗」，還是勇於承擔？這就是觀察其「誠信與格」。

 

　　•    觀精力在飢疲時：看他如何捱deadline

 

　　要通宵趕工，或者長途出差，他是依然保持戰鬥力，還是精神渙散、怨天尤人？這能看出一個人的「韌性與責任感」。

 

　　•    觀度量在喜怒時：看他順境逆境的EQ

 

　　提案被大讚，他是否會意氣風發、不可一世？當被老闆責罵，他是否會當場黑面，還是能控制情緒、冷靜應對？這反映了他的「氣度與情緒管理能力」。

 

　　•    觀鎮定在震驚時：看他如何面對突發危機

 

　　公司突然宣布架構重組，或是大客戶突然撤單，他是驚惶失措、散播負能量，還是能迅速鎮定下來，思考對策？這可見其「心理質素與應變能力」。

 

　　除了上述的關鍵時刻，日常的微小細節同樣能出賣一個人：

 

　　大事難事看擔當：複雜艱鉅的任務，誰敢接？誰會第一個站出來說「我來搞定」？這就是領導潛力的體現。

 

　　逆境順境看襟度：身處逆境時，是否仍能保持風度，不遷怒於人？順風順水時，是否懂得謙虛，提攜後輩？這關乎一個人的胸襟。

 

　　群行群止看識見：開會討論，當大家意見紛紛時，他提出的見解是人云亦云，還是有獨到之處，能引領方向？這就是識見與格局的分別。

 

　　職場上的挫折、委屈、挑戰，其實都是為你度身訂造的「壓力測試」。不要害怕要感謝，溫室裏培養不出能抵禦風雨的參天大樹。每一次的挑戰，都是一次鍛鍊你心靈「肌肉」的機會。

 

　　當你覺得被人佔了便宜、受了委屈，正是鍛鍊你「度量」的時候；當你面對不可能的任務，正是提升你「擔當」的機會。學會忍耐，學會掌控自己的情緒，在每一次的考驗中變得更強大，你才能真正成為駕馭職場的強者。

 

　　職場上，你的價值不在你順風順水時能飛多高，更在你狂風暴雨中能站多穩、能堅持多久！

 

Tags:#領導力#職場女王#職場人語#打工仔#辦公室求生術
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