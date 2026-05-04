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里斯本馳名葡撻專門店Manteigaria正式登陸香港！手工製作、現烤現售！開幕日大派300個葡撻
美食情報

里斯本馳名葡撻專門店Manteigaria正式登陸香港！手工製作、現烤現售！開幕日大派300個葡撻

搵食地圖
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TEXT:Katty WuPHOTO:Manteigaria

　　幾個月前網上流傳葡萄牙里斯本著名葡撻專門店Manteigaria將會進軍香港，消息剛剛被確定，Manteigaria首間香港旗艦店會於5月26日下午3時開始試業，各位「葡撻控」要記住這個重要的日子！

 

　　Manteigaria是「正宗葡撻」的專門店，總店位於里斯本的Chiado，在歐洲共有10多間分店，另外去年正式登陸澳門，目前共有兩間店舖。首間香港旗艦店設於中環皇后大道中，並於5月26日開始試業，6月2日正式開幕。

 

里斯本馳名葡撻專門店Manteigaria正式登陸香港！手工製作、現烤現售！開幕日大派300個葡撻

 

　　很多香港人都喜歡吃葡撻，但大家都一直誤會了葡撻是「葡國蛋撻」或「葡式蛋撻」的意思，葡撻的葡文「Pastel de Nata」，其實是「忌廉撻」── pastel是撻，nata是忌廉，主要材料是牛奶而不是蛋！（當然，都要加雞蛋！）

 

里斯本馳名葡撻專門店Manteigaria正式登陸香港！手工製作、現烤現售！開幕日大派300個葡撻

 

　　記者去年曾到Manteigaria澳門的分店採訪，最大特色是開放式的工場，可以讓客人看到全人手製作葡撻的過程。每件葡撻均在全日不同時段手工製作、現烤現售，確保客人在出爐瞬間即可享用。香港的分店亦同樣，從人手製作酥皮到出爐，整個烘焙過程在店內一覽無遺！

 

read more：葡撻原來不是「葡式蛋撻」而是「忌廉撻」！葡萄牙「正宗葡撻店」Manteigaria登陸澳門

 

　　為慶祝香港旗艦店盛大開幕，Manteigaria會以最直接的方式與香港市民分享──6月2日正式開幕當天，於中環核心地段向公眾派發300個新鮮焗製的葡撻，讓大家品嘗第一口地道的葡萄牙滋味。

 

里斯本馳名葡撻專門店Manteigaria正式登陸香港！手工製作、現烤現售！開幕日大派300個葡撻

 

Manteigaria HK

地址：中環皇后大道中79-83號萬興商業大廈地下B號舖

營業時間：8am-8pm

IG：https://www.instagram.com/manteigaria.hk/

 

Tags:#美食情報#新餐廳#中環美食#Manteigaria#葡撻#過江龍
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