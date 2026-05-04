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母親節大餐2026︱香港藝術館MoA Dining海景地中海料理＋園林下午茶$178＋大館1862西班牙菜送甜點美酒
美食情報
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母親節大餐2026︱香港藝術館MoA Dining海景地中海料理＋園林下午茶$178＋大館1862西班牙菜送甜點美酒

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:MoA Dining、大館 1862

　　喜歡文化藝術、欣賞展覽的媽媽，今個母親節帶她享受主題式藝術及美食之旅吧！由香港藝術館「園美生活——中外園林藝術」展覽開始，帶她免費睇法國印象派大師莫奈經典之作《睡蓮池》與《睡蓮》真跡後，可直接到MoA Dining海景餐廳歎下午茶、午餐或晚餐好寫意。除此之外，中環大館亦有新展覽及全新藝術禮品空間，計劃好早鳥預約於母親節正日，惠顧大館 1862西班牙料理，每枱即可一次過獲贈節日限定甜品及美酒乙支，幾著數！

 

　　還未參觀香港藝術館「園美生活——中外園林藝術」展覽，推介與媽媽同遊，免費睇法國印象派大師莫奈經典之作《睡蓮池》與《睡蓮》真跡，而且是次展覽首度在港匯聚北京故宮博物院、美國芝加哥藝術博物館、法國凡爾賽宮及香港藝術館合共106件套精選畫作和文物，機會難得。行到攰，可直接到MoA Dining以美食延續這場藝術之旅，及慰勞媽媽多年來的辛勞。

 

母親節大餐2026︱香港藝術館MoA Dining海景地中海料理＋園林下午茶$178＋大館 1862西班牙菜送甜點美酒

母親節套餐每位港幣$598

 

Read More  莫奈《睡蓮》真跡4.24起香港藝術館免費睇＋乾隆皇帝＋張大千畫作同場亮相

 

　　MoA Dining以現代地中海料理為主調，融入香港在地食材與集體回憶，母親節套餐於午餐及晚餐時段供應。套餐有一系列豐富分享前菜，包括法式洋蔥牛尾芝士火腿蛋三文治、鹽焗椰菜花、開胃惹味的西式醃漬油甘魚刺身，以及搭配甜美時令無花果的精緻西班牙火腿。麵包控必食餐廳自家製麵包，配自家製松露曼切高羊奶芝士牛油，香滑醇厚，正！
 

母親節大餐2026︱香港藝術館MoA Dining海景地中海料理＋園林下午茶$178＋大館 1862西班牙菜送甜點美酒

法式洋蔥牛尾芝士火腿蛋三文治

 

　　主菜三選一，烤三黃雞以本地家禽烹調，烤焗至金黃色，原種紅蘿蔔、野菌、韭蔥盡吸雞燒汁，滋味十足。若追求更極致的享受，M4+ 和牛肉眼扒（另加港幣$120）格外多汁，肉味濃郁；而香煎紅鯛魚及紅蝦扁意粉則呈獻地中海夏天清爽而精緻的風味。
 

母親節大餐2026︱香港藝術館MoA Dining海景地中海料理＋園林下午茶$178＋大館 1862西班牙菜送甜點美酒

烤三黃雞 | 原種紅蘿蔔、野菌、韭蔥、雞燒汁
 

母親節大餐2026︱香港藝術館MoA Dining海景地中海料理＋園林下午茶$178＋大館 1862西班牙菜送甜點美酒

香煎紅鯛魚 | 藏紅花、茴香、蜆高湯

 

　　甜點方面，先以清新的「荔枝（Lychee）」前甜點作序幕，隨後可選擇「葡萄（Grape）」——以輕盈的海綿蛋糕搭配絲滑的白朱古力雪糕和濃郁的馬斯卡彭芝士，與傳統法式牛油酥餅的酥脆口感形成鮮明對比。另外，「洛神花（Roselle）」甜點採用自家製山楂雪糕，加上酸甜的蜜餞洛神花味道平衡剛好。

 

母親節大餐2026︱香港藝術館MoA Dining海景地中海料理＋園林下午茶$178＋大館 1862西班牙菜送甜點美酒

甜品 之一 Roselle洛神花 | 忌廉芝士、山楂雪糕、洛神花慕斯、蜜餞洛神花、餅乾

 

全新「園林」主題下午茶 $178起

 

　　喜歡歎下午茶的話， MoA Dining亦提供全新「園林」下午茶，下午茶拼盤包含四款以植物為主的精緻鹹甜點，包括可愛的蘑菇造型的鹹點「菇菌吉士包」，內餡蘊藏鹹鮮菇菌旨味的幼滑吉士，融合豐厚綿密的口感。甜點延續花園主題，包括「檸檬百里香馬卡龍」及「士多啤梨撻」，後者置於朱古力泥之上，綴以新鮮薄荷，宛如盛放的花圃。經典「英式鬆餅」配以花香撲鼻的洛神花果醬與淡雅的茉莉花忌廉，向東方傳統園林中馥郁的花香致敬。 

 

母親節大餐2026︱香港藝術館MoA Dining海景地中海料理＋園林下午茶$178＋大館 1862西班牙菜送甜點美酒

 

　　「園林」下午茶每日下午3時30分至5時30分供應，定價為每位$178（兩位起）。賓客可選擇精選茗茶或咖啡搭配美點，或另加一杯Thienot法國香檳（+$100）、一款以植物為靈感的無酒精特飲（+$38）或雞尾酒（+$58），與媽媽一邊俯瞰維港全景，一邊品味以花園為靈感的細膩滋味。

 

MoA Dining

地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓

電話： 2330 0110 

營業時間：星期一至五11:30am -11pm、星期六及日11am -11pm

moadining.com.hk

註︰價目另設加一服務費

 

大館 1862西班牙料理 早鳥預訂送甜點美酒

 

　　中環大館西班牙餐廳 1862 bar de tapas y vino，今年母親節特別設計了多款期間限定西班牙佳餚，前菜以季節鮮嫩烤蘆筍展開序幕，綠蘆筍輕烤至脆嫩，搭配西班牙風乾火腿、64°C 慢煮溏心蛋及香氣細膩的松子，鹹香交織，味道層次豐富。主菜推介西班牙風味烤雞飯，主廚悉心烹製的半隻香烤嫩雞，置於充滿藏紅花香氣的傳統西班牙米飯之上，搭配清新檸檬蒜泥蛋黃醬，啖啖肉大滿足！最後以甜品Joan 咖啡巧克力慕斯作結，畫上完美句號。

 

　　凡預約於母親節正日當天惠顧，每枱即可一次過獲贈節日限定甜品乙份，以及 Estrella Inedit Damm 系列精品酒 (750ml) 乙支，贈品數量有限，先到先得，送完即止。

 

母親節大餐2026︱香港藝術館MoA Dining海景地中海料理＋園林下午茶$178＋大館 1862西班牙菜送甜點美酒

Espárragos 季節鮮嫩烤蘆筍$138
 

母親節大餐2026︱香港藝術館MoA Dining海景地中海料理＋園林下午茶$178＋大館 1862西班牙菜送甜點美酒

Arroz de Pollo 西班牙風味烤雞飯$488
 

母親節大餐2026︱香港藝術館MoA Dining海景地中海料理＋園林下午茶$178＋大館 1862西班牙菜送甜點美酒

節日限定特飲 Pink Blush 粉紅水果酒 $120
 

母親節大餐2026︱香港藝術館MoA Dining海景地中海料理＋園林下午茶$178＋大館 1862西班牙菜送甜點美酒

甜品Joan 咖啡巧克力慕斯 $88

 

1862 Bar De Tapas Y Vino

地址︰中環大館Prisonyard Hall D G-01地舖

電話︰2633 1862

營業時間︰星期一至日 12nn -10pm

www.1862.com.hk

 

Tags:#母親節2026#母親節大餐2026#尖沙咀#香港藝術館#MoA Dining#下午茶#中環#大館#美食情報#美食優惠
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