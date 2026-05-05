五月一甘，五月二更甘

昨（4日）文：「五一金周－－好「甘」」，講的是日本被中國的制裁令，制得很甘。今（５日）文：「五月一日甘，五月二更甘」，講的是中國首發的「阻斷令」，反手將美國的長臂管轄打鑊甘--將臂打斷！！！

5月1日，美國使出長臂管轄，謂5家在中國的煉化公司，跟伊朗買石油，故要被制裁。任何跟這5家煉化企業做生意的企業，都會被一連制裁。

以前這代表了這些煉化企業不可買到保險，買到油輪倉位去運油，其產品也不能售出，因無買家敢冒被美國也一併制裁的風險。以前中興(00763)、華為及不少中國企業都受到美國這長臂管轄的制裁之苦。

不承認，不執行，不遵守

但在不到24小時內，中國商務部制出了「阻斷令」，重點三句：「不承認，不執行，不遵守」。

「不承認，不執行」容易理解，但「不遵守」就有意思了。這個「不遵守」是不單對中企有效，對凡在中國營業的外國企業也有效。

怎有效法？

外國企業如遵從美國長臂管轄，不跟被制裁的中企做生意，即是這個外企是違反了中國「阻斷令」是犯法的。該外企在華的資產可被凍結，高層可被抓坐牢，並要可能被索賠。

在2025年前，中國是沒有「阻斷令」的。在2025年初，美國制裁華為不得買賣一些零部件，此前華為的供應商偉創力立停供了逾7億美元的供貨單（仲狼到想吞埋訂金），華為只能將之告上法庭，拿回訂金，但無多大賠償。

中國經該次後便開始為「阻斷令」立法，2026年初備妥，2026年5月2日出手。

以前外企執行美國長臂管轄，不跟中企做生意者，頂多是失去中國市場。但今時則企業在華資產可被凍結，執事人員可坐牢，並要面對賠償，事體就不一樣了，分分鐘會使企業執笠甚至破產（你點知要賠幾多啫）！

以前在美國長臂管轄下，只有中企叫苦，今時中國的反制裁「阻斷令」，就把外企也拖下水。是雙輸，是，但美國不可獨贏。外企不想輸，不想犯中國「阻斷令」，他們可以向美國政府申請豁免，怎寫陳情表，怎去游說美國政府，是那些外企的事，只要外企在華的利益多，他們就有辦法去申請豁免，一旦豁免了，即是美國的長臂管轄被斷臂了。

特朗普訪華籌碼清零

中國這一招「阻斷令」其實是學自鬼谷子的，不要將問題自己扛，要讓大家扛，就可以解決問題。

伊朗也是用這招，你美國斷我石油出口，我就封鎖了霍爾木茲海峽全世界25%石油的出口。那時，美國的盟友自然會對美國施壓，伊朗不用自己跟美國講，也有人代伊朗講。

美國在5月1日制出對5家中國煉化的打壓，一個原因可能是欲以此作為在美國總統特朗普訪華時的一個談判籌碼，但中國在24小時內，就將特朗普這個籌碼清零。後事如何？走著瞧。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）