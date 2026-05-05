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今日標題，是否好有懸疑性？張文新乃前助理廣播處長，退休12年。小弟為乜突然擺佢上枱？
理財智慧

張文新令人大跌眼鏡

快樂退休
曾智華
快樂退休
PHOTO:圖片由作者提供

　　今日標題，是否好有懸疑性？張文新乃前助理廣播處長，退休12年。小弟為乜突然擺佢上枱？

 

　　首先，佢突然爆紅，乃因有流行網媒高調報道佢在五一當天「看不過眼踎地文化」。

 

　　這個，當然是斷章取義！事實係新哥近年愛上玩facebook，日日出post，剛剛5月1號親身出動，目睹超過100萬人次出入境下的尖沙咀奇景，遂將所見所聞，如實寫出。

 

張文新令人大跌眼鏡

前助理廣播處長張文新突然爆紅，正因這個post被斷章取義轉載。

 

　　做傳媒的行家最清楚，「輕描淡寫」標題有鬼吸引力咩，於是，網媒標題高手出招，就變咗「五一逼爆，張文新看不過眼踎地文化」了。

 

　　新哥老友多，當然將呢段嘢瘋傳，搞到好似好大件事，其實蚊滋料嚟啫。

 

張文新令人大跌眼鏡

我哋這群80、90年代的工作狂，退休後仍不時聚會，講早已逝去的「威水史」。

　　

　　講到新哥，回到標題，為乜佢令人大跌眼鏡？

 

　　故事細說從頭，我倆同是72歲，佢大我幾個月，差不多時候由政府退休。退休前，我倆在部門內是著名「飢餓型工作狂」。80年代開始，小弟綽號是「火把華」，新哥是「氣勢新」。點解？因我哋癲到一年可以返工365日而無興趣放假，更不會理會甚麼員工福利，由朝到晚，一係浸在電台，一係出外搵地方度嘢。

 

張文新令人大跌眼鏡

這個年代，正是人人年年365日拼命工作，無興趣返屋企、無興趣講甚麼員工福利的年代，回味無窮。

 

　　度乜嘢咁緊張？目標只得一個——如何搞到香港電台（電台部）勁爆玻璃，影響力無遠弗屆，尤其，針住商台嚟砌，誓要贏晒所有收聽調查（純是良性競爭，絕無茅波）。

 

　　呢段日子，橫跨80至90年代，直至香港回歸幾年後就⋯⋯

 

　　好了，咁癲的兩個工作狂，人人都認為呢兩條友點可能60歲退休呀？周身火又仍有市場價值，必定東山再起在傳媒業內搞搞震。

 

　　事實係，我倆60歲後的確有不少offer，但一個都無接，就咁與名利權圈子割裂，12年喇！

 

　　我話周圍老友及昔日同業對新哥竟然「轉性」而大跌眼鏡，就係咁解嘞。

 

　　究竟新哥過去12年來做乜呢？第一，愛上打高爾夫，不時約埋昔日同事區瑞強、伍家廉及馮偉棠等到大灣區打波歎美食，優哉悠哉，昔日的「氣勢」，全部收斂晒。

 

　　第二，不停與愛妻車淑梅環遊世界，恩愛滿溢，羨慕死人。

 

張文新令人大跌眼鏡

張文新與車淑梅恩愛比天高，經常拖手仔旅遊外，更一年一度攜手搞慈善活動。

 

　　第三，一年一度搞大型善事，成為「寰宇希望(HOPE World Wide)」的靈魂人物，透過昔日搞活動的專業知識及在娛樂圈的遼闊人脈，構思一年一度的重點籌款。

 

張文新令人大跌眼鏡

新哥如今是寰宇希望的靈魂人物

 

　　剛剛，佢又來電：「阿碌，今個星期母親節，我同淑梅代表的義務工作發展局，會搞個活動向母親致敬，尤其招待弱勢家庭的單親母親，就在大埔紅林路『金鷺湖』，你都嚟啦！」

 

張文新令人大跌眼鏡

寰宇希望在母親節的慈善活動，專為支持單親媽媽而舉辦。

 

　　新哥愈講愈興奮，睇樣，比佢幾十年前出收聽調查時見到節目及DJ橫掃更上心。

 

　　大家係唔係想捐錢呢？唔使喇！點解？

 

　　「香港真係多善長，我一搞，完全唔使宣傳，已大把善長主動買枱，火速爆滿。到時，會有幾個神秘巨星出現，向全場母親送上溫暖祝福。」

 

　　退休後，放棄加入財團搵真銀而只做有意義事情的前高官，我見一個就向佢哋敬禮一次，salute！

Tags:#快樂退休#張文新#香港電台#傳媒#工作文化#社交媒體#慈善活動#籌款
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