hot talk 1點鐘｜滙豐盈利微跌長線收息仍穩陣？| 百威亞太績後現十字星屬見頂信號？

嘉賓：胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁 黃偉豪

滙控今日（5日）中午公布截至今年3月底止首季業績，期內列帳基準稅前利潤93.76億美元，按年跌1.14%。每股基本盈利0.41美元，董事會已通過派發2026年第一次股息每股0.1美元，經濟通與你搶先分析後續部署策略！

百威亞太公布，截至今年3月底第一季度未經審核業績，期內正常化除息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）為4.63億美元，按年跌8.1%；股權持有人應佔溢利2.26億美，按年跌3.4%，每股盈利1.71美分，按年微跌約3.4%。績後股價曾升2%，見近兩月高，惟中午收盤僅升0.1%，呈十字星形態，屬股價見頂信號？

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