美食優惠︱灣仔奇華茶室即磨咖啡$13＋新增早餐時段＋全日套餐$78起

$13杯咖啡好抵飲！奇華茶室最新推出期間限定優惠，5月每天早上11時前，即磨咖啡每杯只需$13，為你開始美好的新一天。 奇華茶室亦特別新增早餐時段，大家可於灣仔三級歷史建築內歎個靚早餐，或者隨時享用全新「全日套餐」，各位港島區打工仔或假日shopping的朋友可以考慮！

即磨咖啡限時優惠價$13

奇華茶室即日起起至 5 月 31 日期間每天早上11時前，推出限時優惠$13「即磨咖啡」，原價每杯要$30，現時平過半價就飲到，堂食及外賣自取均適用！咖啡採用精選巴西及危地馬拉咖啡豆拼配的經典配方，經本地新鮮烘焙，呈現濃郁醇厚口感，餘韻帶可可甘甜。

優惠期︰4月27日至5月31日

數量有限，售完即止

增設港式早餐時段

想晨早歎個靚早餐，奇華茶室最近新增早餐時段，逢星期一至星期日上午9時至11時供應「早晨套餐」。早餐共五款選擇，包括飽肚之選(1) 火腿炒滑蛋 配 牛油多士、(2) 碎蛋沙律熱狗包、(3) 蜜汁叉燒湯意粉，另有輕盈配搭(4) 任選1款自選沙律 配 牛油多士或任選2款自選沙律，以上套餐配咖啡或茶，以上早餐配以咖啡或茶，價錢由$42至$48（另加一服務費）。沙律選項包括 碎蛋蘋果沙律 / 胡麻醬田園沙律 / 吞拿魚沙律 / 煙肉西芹薯仔沙律。

早晨套餐 - 蜜汁叉燒湯意粉$46

奇華茶室同時推出全新融合西式風味的「全日套餐」，大家可於灣仔三級歷史建築一樓隨時隨地享用「全日套餐」。「全日套餐」共5款，包括經典的(1) 全日早餐、(2) 西冷牛扒 配自選沙律、(3) 脆炸魚柳 配自選沙律、(4) 香烤雞扒 配自選沙律、(5) 香煎豬扒 配自選沙律。沙律選項包括 碎蛋蘋果沙律 / 胡麻醬田園沙律 / 吞拿魚沙律 / 煙肉西芹薯仔沙律，以上套餐配咖啡或茶 (冷或熱) (另加一服務費)，價錢由$78至$98。

全日套餐 - 全日早餐$98

全日套餐 - 香烤雞扒配碎蛋蘋果沙律 $78

奇華茶室

地址：灣仔皇后大道東188號1樓 (灣仔港鐵站近D出口)

電話：2148 3388