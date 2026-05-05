六合彩50週年展覽｜免費入場！模擬攪珠室免費拍攝即影即有／買會場限定「金色」六合彩號碼球

上星期六（5月2日）攪珠的2.28億六合彩金多寶，大家有沒有買，有沒有中獎呀？就算沒中都不要氣餒，下期再買，「繼續勇敢追夢」！不是我作的，是我看完「六合彩50週年展覽」之後，最深刻的一句話！

「六合彩50週年展覽」由即日起至5月10日在中環大館舉行，展覽以「載夢．積善」為主題，展出難得一見的珍貴六合彩文物，包括最早期的彩票等。

「六合彩50週年展覽」以「載夢．積善」為主題。

打擊非法賭博，政府於1962年推出「政府獎券」，將原本零散無序的博彩活動納入規範，同時將收益回饋社會，支持公共及凍利發展。1975年，推出香港首個為打擊非法賭博而設計的現代化彩票「多重彩」，參加者需從14個號碼球按正確次序選出6個號碼，方可中獎。香港獎券管理局同年成立，並委託香港賽馬會推出「多重彩」。

「多重彩」彩票及「政府獎券」。

1976年，六合彩正式誕生，取替「多重彩」，初期是36個號碼攪出6個（不包括特別號碼）的獎券活動，現在已經變成49個號碼。

1976年六合彩的結果剪報及彩票。

把7、80年代一般香港市民的家重現，最有趣的是「懷舊電視機」會不停播出當年的攪珠直播片段。

場內更設有模擬攪珠室，放了一座攪珠機給參觀人士打卡，那是於1994年至2010年使用的風車旋轉型電動攪珠機，亦是唯一一部在兩間本地電視台都亮相過的攪珠機。參觀人士更可以免費拍攝即影即有照片留念，除了普通的照片，亦可以選擇AI照片，你會「變身」成不用年代的六合彩主持人，十分有趣！

參觀人士可於模擬攪珠室內跟第三代六合彩攪珠機合照。

第一次近距離看到六合彩號碼球，感覺比想像中細小。

參觀人士可以免費拍攝即影即有照片留念。

兩款不同年代的AI照片，讓你「變身」成不用年代的六合彩主持人！

4款不同年代的六合彩攪珠機，你最喜歡哪一代？

除了打卡，會場內還有多款馬會推出的紀念品供參觀人士選購，包括六合彩吉祥物毛公仔、六合彩號碼球匙扣、拿著六合彩號碼球的馬賽公仔等。

會場多款六合彩紀念品供參觀人士選購。

六合彩號碼球匙扣 每個$68

（金色是展覽會場限定）

六合彩號碼球減壓公仔 每個$128

（金色是展覽會場限定）

六合彩號「攪珠」匙扣 $128

六合彩吉祥物毛公仔 $158

六合彩吉祥物毛公仔匙扣 每個$98

六合彩筆 每支$18

場內更有打卡自拍鏡房，叫大家「繼續勇敢追夢」！

六合彩50週年展覽

日期：即日起至5月10日

時間：11am-7pm

地點：中環大館「複式展室」

入場費：免費

網址：https://campaigns.hkjc.com/2026-marksix/ch/