直擊西太后《她和她的珠寶展》 跨越半世紀600件珍貴典藏，華南首站澳門上葡京免費睇

對很多人來說，珠寶的定義可能沿自價值連城的玉器美鑽，但在 Vivienne Westwood 這位英國「龐克教母」手上，由廢棄的汽水罐、舊雜誌、扣針，到蝸牛殼、蟹鉗、動物骨頭等等，可以成為其珠寶首飾的設計元素；我上星期在澳門上葡京就參觀了一場Vivienne Westwood 《她和她的珠寶展》。

「首飾能讓你脫穎而出。沒有甚麼比首飾更能襯托臉龐、表達肢體語言並突顯個人特質。首飾是充滿力量的，它可以承載深厚的意義。他標記生命，並賦予其重要性。」Andreas Kronthaler , Vivienne Westwood創意總監。

Vivienne Westwood 《她和她的珠寶展》登陸澳門上葡京，7月之後將繼續展開巡迴之旅，足跡將遍及亞洲及主要城市、美國及歐洲。

是次展出橫跨逾40年，共600件珍藏，當中不少藏品更是首次展出。

展覽開幕當日備受矚目，韓國人氣女團i-dle 的MIYEON，及 Mirror嘅 Anson Lo都來了。

對Vivienne Westwood來說，早在其職業生涯初期，首飾便是不可或缺的強大元素，曾學習銀器製作的她，早在60年代便曾以售賣自製珠寶飾物維生。在她的龐克（Punk）風格中，運用平凡的鉚釘和扣針，打造出有別於傳統珠寶、顛覆常規而耀眼的裝飾美學。

到80年代推出同名時裝品牌，珠寶在其設計路上仍然是一大創作焦點，一向鍾情於古典文明、巴洛克和文藝復興藝術的她，和身兼創意總監的丈夫Andreas Kronthaler，將歷史畫像中典型的珠寶，如珍珠首飾和18世紀的珠寶套件運用到設計當中，該些作品成了品牌的標誌性象徵。

今次展覽是繼上海、成都之後的華南首站，當中展出了橫跨逾40年，共600件珍藏，當中不少藏品更加是歷年時裝騷上的showpiece，甚至是首次在展覽中亮相，透過今次展出首飾的視覺，正好來一次沉浸式探索這個殿堂級英國品牌，數十年來的設計語言與顛覆精神。

在探索區域，有大量藴含民族特色的展品。

展覽分為8個展室，每間展室致敬不同的設計年代；從龐克起源（Origins）到奇景樂園（Wonderland）的幻想世界、自己動手（Do it Yourself）的生態哲學、探索文化與18世紀套裝首飾（18th Century Parure），以及品牌星球標誌（Orb），都非常值得一一鑑賞。

屬於較早期的1988年 Gold Label 秋冬系列的星球吊墜。

珍珠是品牌很常見的元素，這一串名為「破碎珍珠項鏈」，突破了傳統完整的珠串，以黄鍋貴串，恍如被扯斷的效果，體現不完整的美。

巨型水晶骷髏耳環，非常 Punk。

2004年的羊角頭飾，是神話中半人半仙的角色，代表著野性和自由奔放。

特別是向星球標誌（Orb）致敬這一部分，便欣賞到過百件2D或3D的星球展品；這個作為Vivienne Westwood標誌象徵的星球，於1987年的秋冬系列「Harris Tweed」中，首次以吊墜項鏈亮相。

在「parure」配飾這區域，Vivienne Westwood 為精緻飾物賦予新衝擊，運用黏土、塑膠、甚至紙糊來代替稀有水晶和貴金屬。圖中的花朵和嘴唇部份，便是紙的材質。

以再造紙黏合後打磨成珠子鑲成的配飾，當中的精工已不能單以材質本身的價值來衡量。

Clompers綁帶高踭鞋是Vivienne Westwood的經典設計。

單看展品，你能看出中間的素材是海膽殼嗎？

大家非常熟識的可口可樂鋁罐，竟然也運用到 Gold Label 的配飾上。

據講這個以十字架、星球和木星環的徽標，是沿自她正構思為當年的查理斯王子設計一件針織衫，當中想加入象徵皇室的元素，她在意大利乘坐火車途中，翻看一本天文書籍時，看到當中的土星圖案，便想到將之代表未來的星球，加入代表傳統君主權杖的十字球體作設計，當中可說是有著歷史文化的傳承，亦體現出品牌將傳統引入未來的核心設計理念。

在星球徽標（Orb）這一部分，展出過百件星球展品。

2023年Isaura 系列，運用破碎的鏡面為素材，體現環保及循環再用的理念。

在Wonderland的幻想世界，有很多好玩的元素，偏巨型的oversize、大量的動植物，甚至係真蝸牛殼，都成了發揮的題材。

喜歡DIY的Vivienne Westwood，在2024年的秋冬系列有這一件以再造紙設計的Melisande 項鏈。

以瓦通紙製成品牌標誌性的不規則心型吊飾。

除了珠寶系列，今次還展出了部分高級訂製系列的服飾，不少展示品的介紹中，更輔以Vivienne Westwood曾親身穿上展出服飾的珍貴相片，足見策展用心。

除珠寶外，當中還可近距離欣賞到 Vivienne Westwood的高訂系列設計。

部分展示服飾更輔以Vivienne Westwood親身穿上的珍貴相片。

緊身束胸衣亦是Vivienne Westwood的代表作之一，內衣外穿是當時非常前衛之舉，更將舊式腰間的魚骨設計改以彈性布料取代，背後索帶則換上拉鍊，象徵女性的穿搭自由，不被傳統規限、定義的理念。

除了看展，唔少得的當然係趁機入手一兩件西太后的出品，展覽期間在上葡京設有期間限定店，更有澳門獨家限量版牛仔包、tote bag、及T恤等，意猶未盡的話，仲可以去Vivienne Westwood Café ，嘆埋個展覽期間限定下午茶添。

Vivienne Westwood期間限定店。

澳門獨家限量版tote bag及T恤。

而家在上葡京的Vivienne Westwood Café ，仲可以嘆埋期間限定下午茶。

Vivienne Westwood 《她和她的珠寶展》

日期：2026 年 4 月 29 日至 7 月 15 日

地點：澳門上葡京綜合度假村一樓 C007 號

開放時間：星期一至日 11am–8pm

備註：每日最後入場時間為7pm；入埸需先預約登記：https://art.sjmresorts.com/tc/exhibitions-and-events/vivienne-westwood-n-jewellery-exhibition?utm_medium=qr-code&utm_source=digital-screen&utm_campaign=vwje-2026&utm_content=entrance

Vivienne Westwood 精品店

地址：澳門上葡京綜合度假村一樓151A號舖

營業時間：星期一至日 10am–10pm





Vivienne Westwood Café

地址：澳門上葡京綜合度假村一樓 151B 號舖

營業時間：星期一至日 12nn–9pm