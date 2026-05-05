59歲葉子楣投資馬來西亞榴槤酒店，醫生男友2018年病逝

80年代艷星葉子楣（Amy）相信能打破俗語「胸大無腦」定律，已甚少現身幕前工作的她，近來踩入商界發展，與合夥人於馬來西亞被列為世界文化遺產檳城喬治市古蹟區投資開全球獨一無二的《榴槤酒店》。這間酒店以榴槤做噱頭，相信吸引不少獨特口味的旅客入住。葉子楣首次投資酒店，邊做邊學，想在管理酒店方面大展拳腳。

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葉子楣跳出舒適圈進軍商界，在Evians Holdings 的CEO 莊美娥邀請下於馬來西亞著名城市檳城投資酒店業。他們在世界文化遺產檳城喬治市古蹟區以《檳城四大天凰酒店》系列為主題，打造了《明星之家酒店》、《愛情巷酒店》、《樂台居酒店》和全球獨一無二的《榴槤酒店》。

（大會提供）

原本有關方面邀請葉子楣做酒店代言人，相信上圍特別出眾的葉子楣，可與榴槤互相輝映：「原本她只是想邀請我做酒店代言人，但只做代言人我就興趣不大，一係就唔做，做就要全情投入，我以用家嘅角度提供意見，亦希望我喺演藝界的人脈能用於酒店日後的經營和發展上。」

葉子楣昔日演出電影的劇照。（截圖）

做女強人不易，經營一間酒店更加不輕易，葉子楣坦言一邊做一邊學，還加入自己不少生活體驗並運用在酒店內：「因為我唔食肉，嚟到馬來西亞最鍾意食海鮮之外，榴槤就係我第二最愛，而家酒店以榴槤做主題，能打造獨有品牌。」不少酒店，甚至在盛產榴槤的馬來西亞，大部分酒店亦限制客人攜帶榴槤入內，葉子楣則讓入住的客人，任何時間和任何地方都可隨時吃這生果皇。

葉子楣曾跟男友過富貴生活。（資料圖片）

葉子楣在80至90年代活躍於電視及電影圈，拍過多套三級片，如《玉蒲團之偷情寶鑑》而走紅；直至1992年與脊骨神經科醫生呂錫照交往後，甚至同居生活，曾有段時間淡出影圈，享受「少奶奶」生活，可是2018年11月她與呂錫照搭乘飛機赴美國途中，對方突然心臟病發身亡；直至2023年葉子楣才再現身娛樂圈。