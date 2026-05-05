世界盃2026︱信和三大商場超巨電視直播賽事＋早晨睇波派對＋親子專區＋主題打卡位

6月中世界盃即將開鑼！本地亦開始掀起一片足球熱潮，信和集團旗下三大商場奧海城、屯門市廣場及荃新天地，將會以高清大電視足本播放全部104場賽事，大家可以免費熱鬧睇波。為配合今屆有超過四成賽事於香港早上時間開波，奧海城特別於全部44場早場賽事均設立「親子專區」，及舉辦3場早晨睇波派對，大人小朋友都可以投入足球盛事，即睇更多主題活動預告！

奧海城及屯門市廣場將分別以430吋及540吋巨型大電視直播賽事，荃新天地亦會同步高清轉播，集合全城球迷為心愛球隊吶喊助威！

奧海城 四大足球主題活動

• 設立「親子專區」

• 三場早晨睇波派對

• 3.5米高巨型「西瓜波」打卡位

• 懷舊及新興足球遊戲

提提大家，今屆有超過四成賽事於香港早上時間開波，朝早睇波將會是新體驗！換言之，小朋友唔使捱眼訓睇波，更可以成為合家歡活動。奧海城特別於全部44場早場賽事均設立「親子專區」，設有家庭座位及打氣物品，當中更會舉辦3場早晨睇波派對，現場提供特色早餐美食，包括中式點心、港式菠蘿包及西式快餐等等。

活動期間，奧海城將邀請「星級球迷」香港足球先生葉鴻輝「英雄輝」三代同堂，與同是忠實球迷的爸爸及4歲兒子出席睇波派對，分享足球傳承故事。場內設有充滿集體回憶的3.5米高巨型經典「西瓜波」打卡位及以430吋大電視玩經典街機遊戲，同時引入懷舊的桌上足球機及新興的桌下足球，更會舉辦2x2「細」界盃，一家大小同樂。

屯門市廣場 三大足球主題活動

• 巨型足球場打卡位

• PlayStation「足球皇帝挑戰賽」

• tmtp commons足球體驗及恆常興趣班

屯門市廣場中庭將化身成巨型足球場，特別邀請本地設計師將 11 位國際人氣球星重新設計成 2 米高「足球『巨』星」不倒翁，以 Q 版霸氣造型讓市民盡情打卡。商場將與PlayStation聯手於賽事周末期間，舉辦「足球皇帝挑戰賽」，以經典「猜皇帝」方式進行 PlayStation®5《EA SPORTS FC™ 26》遊戲對戰，每一關均設有獎金，參加者連過10關即可贏取HK$10,000 S現金券，得獎名額不設上限。終極16強參加者將獲邀出席決賽，爭奪足球皇帝寶座及總值HK$30,000 S現金券獎賞，更有機會與著名KOL即場對戰！

場內同時設有PS5足球對戰體驗區，讓電競好手及球迷在虛擬世界一展球技。

5月起於tmtp commons戶外活動空間聯同本地足球訓練團隊LEBO，舉辦專為3至10歲小朋友而設的足球體驗及恆常興趣班，由專業教練指導，旨在培養小朋友對運動的興趣，鍛鍊意志力，並在團體對賽中學習合作精神，培育球壇新星。

荃新天地 BB足球爬行及障礙賽

除了直播足球賽事，荃新天地將舉行多項足球活動打破年齡界限，舉辦「BB足球狂熱」活動，讓未學行先學「射波」的BB參與以足球為主題的爬行及障礙賽。場內另設有「老友足球奇遇記」長者足球健體操，以及「的波女神大挑戰」快閃遊戲，適合不同年齡層的市民參與，一同投入世界盃狂熱。