話題電影《米高積遜》 盤點3大真人真事情節 看流行天王的傳奇人生

1 Bill不僅是他的保鏢 還是有如父親的知己

在電影中一直稱MJ為「Joker」的保鏢Bill Bray，曾是洛杉磯警察局（LAPD）的警官，最初被聘來負責Jackson 5 巡迴演唱會的保安工作，後來在MJ約12歲時，成了他的貼身保鏢，直至1996年退休，隨後於2005年去世，享年80歲。

除了負責MJ的安全，Bill還會在MJ生病時帶他看醫生，陪伴MJ生命和工作中的每個重要時刻，是有如父親角色般的知己，MJ也視Bill為人生導師；Bill從來沒有利用MJ的名聲牟利，也在面對媒體抹黑和官司風波中，拒絕接受訪問：「我不想說任何會傷害到Michael的話。」極度忠誠。在MJ於1992年寫給Bill的私人信件中，更直接寫道：「我的童年都在遠離母親的舞台上度過，謝謝你充當了父親的角色。」("My childhood was on stage away from mother. What I'm trying simply trying to say is thank you for being a father.” )

BIll（白衣）曾於MJ不少MV中客串，圖為《Beat it》截圖。

2 寵物黑猩猩Bubbles現已43歲 居於佛羅里達州保護區

黑猩猩Bubbles「泡泡」於1983年出生，是熱愛動物的MJ從德州一個研究中心買回來的寵物。電影中，MJ視Bubbles為摯友，經常與他聊天說故事；而在現實中，MJ確對Bubbles寵愛有加，於1987年《Bad》世界巡迴演唱會，MJ便帶同Bubbles一起到日本大阪，期間更與大阪市長大島靖一同茶聚！

隨著年齡漸長，Bubbles變得非常好鬥，為怕傷害到剛出生的兒子，MJ逼不得已下將Bubbles送到加州一個牧場居住，期間不時帶同子女們前往探望；可惜牧場於2004年關閉，Bubbles被轉送到佛羅里達州的人猿中心（Center for Great Apes）居住，一住便是二十多年，今年已屆43歲，體重達185磅！據保護區工作人員透露，Bubbles在中心有結交新朋友，平時最愛繪畫和聽長笛音樂，最不喜歡照相，見到相機便會轉身背向鏡頭！

在電影中飾演MJ的親侄Jaafar Jackson也有前往探望Bubbles。

3 現實中的小飛俠 Neverland真有其園

電影中的MJ，最愛讀《Peter Pan小飛俠》，逛玩具店、玩玩具，像小飛俠般長不大。現實中的MJ，希望擁有永恆的童年，還把自己的莊園命名為「Neverland夢幻島」。他在1988年擺脫父親、搬離原生家庭後，自此就在everland莊園居住，直至2005年。

佔地11公頃的Neverland莊園，除了居所，更有MJ的私人主題樂園，在內可找到機動遊戲如20米高的摩天輪、迴旋木馬、海盜船、飛天鞦韆、星際八爪魚和碰碰車等，另有一個寵物動物園，50座位的戲院，更有小火車貫穿其中，整個莊園內合共有三條鐵路！可惜這些設施都在2009年MJ離世後遭拆除，而莊園亦於2020年出售。