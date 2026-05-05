歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

食用安全|男子體內塑化劑超標30倍，醫生揭4大飲食習慣惹禍，...
醫學通識 健康解「迷」

食用安全|男子體內塑化劑超標30倍，醫生揭4大飲食習慣惹禍，...
在泰國搞大人個肚 試管嬰兒技術水準已極接近美國
辦公室日常 改朝換代Digital

在泰國搞大人個肚 試管嬰兒技術水準已極接近美國
開市Good Morning

美伊談判前變數多多

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
上周六（2日）凌晨3時，美國精神航空公司（Spirit Airlines，簡稱Spirit）全面停止運營，原因是國際油價暴漲，令原已處於破產保護的該公司，難以靠低成本模式維持正常運作。這是美國和以色列攻擊伊朗、導致國際油價暴漲後，第一間知名大型企業倒閉，因此這一事件給國際航空業帶來巨大衝擊，也會間接影響所有民航乘客，特別是個人短期度假和家庭集體出遊的乘客。
國際評論

油價暴漲，恐重塑民航格局

威少看世界
張少威
威少看世界

　　上周六（2日）凌晨3時，美國精神航空公司（Spirit Airlines，簡稱Spirit）全面停止運營，原因是國際油價暴漲，令原已處於破產保護的該公司，難以靠低成本模式維持正常運作。這是美國和以色列攻擊伊朗、導致國際油價暴漲後，第一間知名大型企業倒閉，因此這一事件給國際航空業帶來巨大衝擊，也會間接影響所有民航乘客，特別是個人短期度假和家庭集體出遊的乘客。美國有很多大學生乘搭Spirit完成了自己的第一次「春假之旅 (Spring Break)」或成年後首次前往賭城拉斯維加斯，而不少家庭也是乘搭Spirit，帶孩子到佛羅里達州的奧蘭多，暢遊迪士尼世界。如今Spirit停運，恐怕會勾起很多人難忘的記憶。

 

油價不落，難見滿血復活

 

　　已有34年歷史的Spirit曾經是美國廉價航空公司的標竿，2023年位列北美第七大航空公司，但近年經營遇到勞工成本上升和燃料價格上漲的困難，因為該公司的運營模式是僅提供乘客必需的服務，嚴格控制成本，以維持「超低價」機票。在美國國內或從美國城市往返中南美洲、加勒比海地區度假地，機票多數會在100美元至120美元範圍，很多時候還有美國國內城市間的特惠機票，低至38美元一張，與吃一頓午飯的開支差不多。Spirit的成功經驗在美國被高度重視、廣泛採用，客觀上促進了美國廉航行業的蓬勃發展，為消費者提供了較多選擇。

 

油價暴漲，恐重塑民航格局

精神航空有34年歷史，在2023年位列北美第七大航企。(AP)

 

　　時至今日，廉航已經是民航領域不可或缺的組成部分，各大航空市場都有自己區域的廉航。但高企的油價令這類低成本公司面臨生死存亡的挑戰，因為燃料支出在其總成本中佔比達25%左右，加收燃油附加費會令票價上升的比例過於明顯，導致主要客戶群望而生畏，選擇其他方式出行。因此，只要油價仍維持在較高水平，廉航就不會有好日子過。

 

　　與其處境不同的是美國聯合航空公司、達美航空公司、大陸航空公司、美利堅航空公司等傳統大型航空企業。她們普遍擁有跨大西洋或跨太平洋的長途航線，而且其重要收入來源是頭等艙或商務艙機票。乘搭頭等艙或商務艙的乘客很多是因公出差，另一些則是非常富有，因此他們並不在意多付幾十美元的燃油附加費，航空公司也不太擔心提高票價會嚇走這部分乘客。但運營成本上升同樣會影響她們的盈利水平，若遇到經濟不景氣或疫情蔓延，這類大公司也會出現巨額虧損。由於航空業涉及旅遊、物流、交通、餐飲、零售等很多行業，因此各國政府都高度重視航空業的健康狀況，及時出手支援（新冠疫情期間各地政府都斥資支援航空公司）。

 

油價暴漲，恐重塑民航格局

高企的油價令以低成本運營的廉航面臨重大挑戰 (AP)

 

　　英國政府部門最近又向航空業者提供「救生圈」，允許航空公司將同一條航線上的航班縮減或合併，同時保留她們原有的航權，以便在情況好轉時能迅速恢復運力，實現滿血復活。由於一些大企業削減了員工的旅行開支，導致部分航班乘客很少，航空公司飛一班賠一班，飛的班次愈多虧損愈多。按規矩，如果某航空公司經常停飛某條航線，政府部門有權收回該公司這條線的航權，將其分配給另一家公司。為保住辛苦爭來的航權，缺少乘客的航空公司只能靠降低票價吸客，虧本維持該航線的運作。有了政府的「救生圈」，航空公司在不擔心丟失航權的情況下，可以作出適當調整。

 

　　據英媒報道，英國航空公司(British Airways)在倫敦與法蘭克福之間每天至少有15個往返直飛航班，德國漢莎航空公司(Lufthansa)也有十幾個航班。這兩個城市都是國際金融中心，商務客佔比很高，而且客源穩定，因此一直是英航最賺錢的航線之一，但近期遇到了乘客銳減的情況。得到政府「救生圈」的扶持，英航可以將上午的幾個航班整合，從而盡量填滿座位，減少支付機場起降費，同時適當調整航班時間，下午也同樣處理，最終節省大量支出。對乘搭這些航班的乘客來說，雖然選擇少了一點，但影響並不是特別嚴重。從政府的角度來看，此舉能避免航空公司倒閉，避免增加失業，同時也可以保證乘客有航班可搭，因此是比較實際的「救企業」方案。媒體報道還指出，其他國家的政府也採取了類似措施，幫助航空企業穩住客源，爭取熬過這段艱苦的日子，其中包括中國民航當局。

 

油價暴漲，恐重塑民航格局

有政府的扶持，英航得以整合航班節省支出。(AP)

 

廉航倒閉，不利分層競爭

 

　　這類措施可以幫到傳統大型航空公司，但對廉航則幫不上忙，因為廉航最能滿足某些客戶的需求。乘客分屬不同層級，有不同的要求，選擇愈多，對乘客愈有利。如果只有幾家可選，有可能形成某種程度上的市場壟斷，並阻礙競爭帶來的創新。一旦有公司倒閉，其競爭對手會有擴大市場份額的機會，這是眾所周知的事實，歷史上也有先例。

 

　　2008年受多種因素影響，也曾出現過一陣國際油價狂漲，翻查數據，最瘋狂時曾到過每桶147美元。在3月底到4月初的一周時間內，有三家美國廉航倒閉，分別是阿羅哈航空(Aloha Airlines)、ATA航空公司(ATA Airlines)和Skybus航空公司(Skybus Airlines)。當時另一家廉航捷藍(JetBlue)乘機增加了十多條新航線，拓展服務，壯大了自己。但對乘客來說，則是缺少了可挑選、可比價的航空公司，日後即使票價上漲也只能「硬吞」照買。

 

油價暴漲，恐重塑民航格局

捷藍航空在2022年欲收購精神航空，但交易遭美國法院禁止。(AP)

 

　　有時政府部門或司法機構的干預，成了改變企業命運的決定因素。2022年，邊疆航空公司(Frontier Airlines)打算收購Spirit，但被出價更高的捷藍中途截胡。如果當時兩家市場份額最大的廉航合併成一家，原來彼此競爭的航線將會做內部調整，勢必減少航班，然後根據供求關係的新情況提高票價，屆時乘客將無法對新公司施壓，票價恐怕會有升無降。多個州政府與拜登政府的司法部反壟斷部門配合，向法院提起訴訟，要求法官從反壟斷立場出發，阻止這宗交易，保護乘客利益。經過長期審理，美國法院在2023年10月裁定禁止這項交易。從表面看，這是有利於乘客利益的結果，但實際上卻適得其反。

 

　　Spirit當時需要被另一家公司收購，以幫她償還貸款，減輕負債，維持運營。但法官禁止捷藍收購Spirit之後，得不到注資的Spirit唯有申請破產保護令。經過兩年的努力，Spirit經歷公司重組之後，原有可能在今年夏天脫離破產保護，走上康復之路，但與債權人的協議因伊朗戰事而成為一紙空文，因為燃油價格上漲導致其未來運營收入大跌，這是無法避免的。在向特朗普政府求助後，Spirit未能在限期之內得到政府的5億美元緊急救助（政府要求，假如拯救行動失敗，Spirit最終倒閉，拍賣資產所得要優先償還政府貸款。Spirit的其他債權人不接受政府的要求，於是政府不提供緊急救助），最終只好結業停飛，導致一萬五千名員工面臨失業。

 

油價暴漲，恐重塑民航格局

Spirit未能在限期內得到政府的緊急救助，最終結業停飛。(AP)

 

　　由於海灣戰爭尚無平息跡象，霍爾木茲海峽運油航道仍未開通，未來國際油價肯定會繼續大幅波動、居高不下，因此航空業整體復甦遙遙無期，甚至可能還會有其他廉航倒閉。傳統大公司的小量航線可能因競爭減少而受惠，但整體運營環境不會轉好。媒體披露的行業最新統計數字顯示，5月份全球航空業預計減少載客量200萬，當中應該包括原本由Spirit承載的運量。如果特朗普不能盡快結束戰事，打破海灣的僵局，高油價會壓垮更多廉航，改變業內的競爭生態，客觀上重塑民航格局。這可能關係到每個人，今年內要出國旅行的人都要面對不斷漲價的機票，有媒體報道稱，自美國和以色列對伊朗開戰以來，票價已經上漲了五次，即將見到第六次。真希望這是假消息。

Tags:#威少看世界#大國博弈#油價暴漲#油價#燃料價格#精神航空公司#破產#廉價航空公司#航空業#旅遊業#北美#英國航空公司#航班整合#捷藍航空公司#反壟斷#債務#霍爾木茲海峽#特朗普政府
Add a comment ...Add a comment ...
海灣戰事幾時停？無人相信特朗普
更多威少看世界文章
海灣戰事幾時停？無人相信特朗普

投票區

特朗普料本月中訪華
198
|
0

你認為中美元首會面後，兩國關係會否改善？

15%
不會
83%
無意見
2%
投票期：2026-05-04 ~ 2026-06-04
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處