華富邨重建風水分析︱屋邨半吉半凶＋海景樓未必旺？哪類人住新建大廈大發？預告20xx年出人才

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。最近華富邨再次成為城中熱話——除了因為以華富邨為創作背景的電影《再見UFO》榮獲第44屆香港電影金像獎最佳電影，政府亦公佈了華富邨分期重建方案的最新進展。今集我們從術數角度，探討這條擁有「富貴海景」之稱的公共屋邨。

華富邨最令人印象深刻的，就是它的無敵海景。香港屬「天市垣」，很多地方的海被山和島環抱，風水上稱為「有兜收」，象徵財運與好運被聚攏。但住海景樓是否一定旺？蔣博士就話未必，要真正食正「有兜收」風水局，還需符合特定條件。

蔣博士認為原本華富邨風水只屬半吉半凶，因為附近山頭帶有陰氣，只不過大部分人以吉的單位做說法。那麼華富邨新建大廈的風水如何呢？蔣博士認為取決於一個條件，哪一類人入住有機會大發大旺？

除此之外，華富邨人才輩出亦是眾所周知，包括藝人阮小儀、周華健、前律政司長黃仁龍、導演韋家輝、港姐譚小環等都在此成長，博士指出他們有一個共通點，並預料某時期華富邨將再次人才輩出。即聽蔣匡文博士詳細解說！

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