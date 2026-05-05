歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

阿里業績遠遜預期ADR瀉7%

返深圳玩坐港鐵經落馬洲即日來回車費減$6！成人八達通或樂悠咭...
玩樂旅遊 玩樂假期

返深圳玩坐港鐵經落馬洲即日來回車費減$6！成人八達通或樂悠咭...
江山代有人才出！中華廚藝學院 25 年代代傳承，續寫香港味道
Art & Living 香港‧寶‧藏

江山代有人才出！中華廚藝學院 25 年代代傳承，續寫香港味道
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
華富邨重建風水分析︱屋邨半吉半凶＋海景樓未必旺？哪類人住新建大廈大發？預告20xx年出人才
風水玄學

華富邨重建風水分析︱屋邨半吉半凶＋海景樓未必旺？哪類人住新建大廈大發？預告20xx年出人才

風水蔣知識
風水蔣知識

 

　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。最近華富邨再次成為城中熱話——除了因為以華富邨為創作背景的電影《再見UFO》榮獲第44屆香港電影金像獎最佳電影，政府亦公佈了華富邨分期重建方案的最新進展。今集我們從術數角度，探討這條擁有「富貴海景」之稱的公共屋邨。

 

　　華富邨最令人印象深刻的，就是它的無敵海景。香港屬「天市垣」，很多地方的海被山和島環抱，風水上稱為「有兜收」，象徵財運與好運被聚攏。但住海景樓是否一定旺？蔣博士就話未必，要真正食正「有兜收」風水局，還需符合特定條件。

 

　　蔣博士認為原本華富邨風水只屬半吉半凶，因為附近山頭帶有陰氣，只不過大部分人以吉的單位做說法。那麼華富邨新建大廈的風水如何呢？蔣博士認為取決於一個條件，哪一類人入住有機會大發大旺？

 

　　除此之外，華富邨人才輩出亦是眾所周知，包括藝人阮小儀、周華健、前律政司長黃仁龍、導演韋家輝、港姐譚小環等都在此成長，博士指出他們有一個共通點，並預料某時期華富邨將再次人才輩出。即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

Read More︰

氣功與術數全解析︱80年代氣功熱潮＋深水埗奇遇分享＋瑜伽咪亂學？符咒同氣功有關？

拆解銅鑼灣狐仙殺人之謎+靈異故事分享，拜狐仙旺事業？放招財貓即拜狐仙？

中九龍繞道影響地運？旺角、油麻地廟街人氣不再？拆解靈雀占卜之謎＋揀選算命師貼士

2026年赤馬年日食月食解析｜8月日食影響美國＋特朗普，揭天文現象與術數關係，哪幾個月不宜旅遊？

＊玄學非精密科學，內容只供參考。以上內容純屬嘉賓個人意見

Tags:#風水#華富邨#重建#屋邨#海景#人才
Add a comment ...Add a comment ...
中九龍繞道影響地運？旺角、油麻地廟街人氣不再？拆解靈雀占卜之謎＋揀選算命師貼士
更多風水蔣知識文章
中九龍繞道影響地運？旺角、油麻地廟街人氣不再？拆解靈雀占卜之謎＋揀選算命師貼士

投票區

特朗普料本月中訪華
129
|
0

你認為中美元首會面後，兩國關係會否改善？

12%
不會
87%
無意見
1%
投票期：2026-05-04 ~ 2026-06-04
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處