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第一屆環保盃小學粵語辯論賽 孩子為電子產品與環保發聲
數碼創科

第一屆環保盃小學粵語辯論賽 孩子為電子產品與環保發聲

智叻生活
Ada Chow
智叻生活

　　上星期六早上，筆者來到柴灣青立方，看了一場頗有意思的比賽——由香港電子環保教育協會（HKWEA）主辦、香港菁英會合辦、香港教育城支持的「第一屆『環保盃』小學粵語辯論賽2026」決賽。台上的小朋友，全是從小用手機、平板長大的一代；當天他們所辯，正是自己每日身處的世界：電子產品、電池、雲端、數據。離場時，筆者只剩一句感想：原來香港的小朋友，可以如此出色。

 

　　辯題其實相當艱深。初賽辯「電子玩具比傳統玩具更／不環保」，決賽兩題分別是「電子產品循環再造徵費」與「立法禁止無法更換電池的設計」——放在大學辯論場也絕非容易。但台上的，是九龍塘學校（小學部）、聖方濟各英文小學、聖若瑟小學、嘉諾撒聖瑪利學校的小學生。

 

　　最令筆者意外的，是他們真的明白自己在說甚麼。有同學引用歐盟通用充電器指令，有同學談到本地WEEE·PARK的處理量，更有人以「計劃性報廢」拆解廠商策略。資料來自搜尋引擎、政府網站、新聞與學術文章；這一代對數碼世界天生敏感，加上老師與「智囊團」的引導，零碎資訊便化作有理有據的論證。所謂數碼素養，從來不只是「會用手機」，更是懂得分辨真偽、追問來源，並逐步形成自己的觀點。

 

　　兩位主禮致辭嘉賓分別是HKWEA會長梁淑寶女士與香港菁英會主席黃進達先生。梁會長致辭直接點題，期望透過辯論「喚起大眾對香港電子回收生態圈的關注」，讓孩子從小明白每件電子產品背後都有環境代價。黃主席則指同學表現超乎預期，靈活思考與表達能力正是香港未來最需要的特質，寄語小辯手把這份勇氣帶回校園、帶進生活。代表環保署親臨的，還有高級環境保護主任（減廢及社區回收）區慧怡女士；今日以決賽評判身份坐在評判席，從政策與前線角度提供意見。

 

　　決賽評判共五位：除區慧怡女士外，還有香港菁英會副主席梁思韻女士、HKWEA秘書長周欣怡女士、亞洲思辨教育學會召集人唐挺堅老師、以及旅港開平商會中學副校長麥嘉文先生，。賽後幾位評判不約而同表示：同學表現非常出色，論點清晰、反應敏捷、台風穩健，論證結構、駁論技巧與資料準備皆遠超小學生水平。

 

第一屆環保盃小學粵語辯論賽 孩子為電子產品與環保發聲

 

第一屆環保盃小學粵語辯論賽 孩子為電子產品與環保發聲

第一屆環保盃小學粵語辯論賽 孩子為電子產品與環保發聲

第一屆環保盃小學粵語辯論賽 孩子為電子產品與環保發聲

 

　　今屆首次設立「智囊團」機制，台上同學發言之際，台下高年級同學即時整理對手論點、傳遞補充資料，有點像平日做小組功課，只是紙條取代了訊息、眼神取代了表情符號，一隊三辯結辯前回頭望了望隊友，輕輕一點頭，才走到咪前發言。那一刻，他不是一個人在說話。

 

　　整個早上最令筆者動容的，是其中一位小辯手。他帶病上陣，咳得厲害、聲音沙啞，卻沒有退賽，一字一句把立論完整說完。在這個甚麼都可以一鍵取消、一條訊息便退群組的年代，一個小朋友堅持把答應過的事做完，本身已經足夠珍貴。

 

　　冠軍揭曉，得獎隊伍興奮跳起、互相擁抱。但讓筆者印象最深的，是另一幕：台下其他學校的同學——剛才還針鋒相對的對手——全都站起來鼓掌，有人甚至跑上前給對手一個大擁抱：「恭喜你！你們真厲害！」那個擁抱沒有計算、沒有勉強。在一個習慣以like、dislike、留言區互相攻擊表達意見的時代，這群孩子用一個真實的擁抱告訴我們：立場不同，依然可以是朋友。

 

　　這場比賽的光，並不只屬於台上的孩子。家長親自到場打氣，手機鏡頭對著台上，眼睛卻一刻都捨不得離開自己的孩子——那一刻，手機已不再是分心工具，而是把重要時刻留下的家庭記憶。教練的付出多數人看不見，卻是孩子發光的關鍵。主辦單位把「電子環保」、「思辨訓練」、「數碼素養」結合在一起，砌出一個讓孩子在數碼世界裏負責任地思考、判斷、發聲的平台。

 

　　孩子在台上辯論「電子產品徵費」、「循環經濟」，其實香港已有本地服務商把概念落實於日常營運。以Lexmark Solutions Hong Kong（https://lexmark-hk.com/）為例，其商用影印機月費方案結合雲端監察與印量數據分析，按部門計費、提早通知更換零件，把抽象的「環保」變成中小企每月看得明白的數字。當減廢可以靠一張清晰的儀表板達成，「環保」便不再是大企業才負擔得起的口號。或許十年後，台上某位小辯手走進某間公司，指著類似的儀表板說：「我們這部門可以再減一成用紙。」今日種下的種子，那時已成為他做決定時的直覺。

 

　　在一個資訊喧囂、意見分裂的時代，看見一群在數碼世界長大的孩子認真為地球發聲，也看見一群大人不計回報地陪伴在側，本身已經令人感到希望。期待「環保盃」明年再見，也期待這群小辯手長大以後，仍記得2026年5月那個早上，曾為一個更綠色的香港認真辯論過、擁抱過。

 

　　這顆種子能夠落地，背後是主辦的香港電子環保教育協會、合辦的香港菁英會、支持的香港教育城，加上五位評判、兩位主禮嘉賓、四間參賽學校，以及默默陪伴的老師教練。多謝各位，讓這個早上得以發生。

 

第一屆環保盃小學粵語辯論賽 孩子為電子產品與環保發聲

 

第一屆環保盃小學粵語辯論賽 孩子為電子產品與環保發聲

綠色生活由一個小小的決定開始，一同認識可持續生活的點滴，讓環保理念在日常中扎根。

 

Tags:#辯論比賽#小學生#電子產品#環保#香港電子環保教育協會#香港菁英會#香港教育城#數碼素養
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