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尖沙咀香港文化中心｜吳冠中藝術贊助跨界系列： 大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》
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沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」 沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
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沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
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世界盃2026︱adidas FIFA世界盃期間限定主題店＋國家隊主場球衣推介＋AI自拍亭＋開幕禮遇
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世界盃2026︱adidas FIFA世界盃期間限定主題店＋國家隊主場球衣推介＋AI自拍亭＋開幕禮遇

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice ChowPHOTO:adidas

　　全球盛事世界盃將於6 月中揭幕，點可以唔買番件國家隊主場球衣支持愛隊？ adidas 旺角 THE FOREST 專門店以全新「FIFA世界盃期間限定主題店」概念亮相，即日起至7月底精選多款FIFA世界盃26TM官方授權產品，更特設 FIFA世界盃AI自拍亭及購物限定禮遇。

 

Read More：世界盃2026︱信和三大商場超巨電視直播賽事＋早晨睇波派對＋親子專區＋主題打卡位

 

　　adidas「FIFA世界盃期間限定主題店」精選多款 FIFA 2026 世界盃官方授權產品，包括各國家隊主場及作客球衣、經典復刻系列，以及融合足球文化與潮流美學的服飾與配件。

 

世界盃2026︱adidas FIFA世界盃期間限定主題店＋國家隊主場球衣推介＋AI自拍亭＋開幕禮遇

 

國家隊主場球衣

 

　　全球 22 個國家足協匠心打造的官方主場球衣系列，設計靈感來自各國的歷史、文化及標誌性元素，並從經典戰袍、代表性景觀及傳統建築中汲取靈感，細膩演繹各參賽國的核心精神。系列中亦加入向世界盃歷史經典時刻致敬的設計細節，香港地區會發售部分國家隊球衣。

 

世界盃2026︱adidas FIFA世界盃期間限定主題店＋國家隊主場球衣推介＋AI自拍亭＋開幕禮遇

世界盃2026︱adidas FIFA世界盃期間限定主題店＋國家隊主場球衣推介＋AI自拍亭＋開幕禮遇

阿根廷 26 年主場美斯落場版球衣$ 1,299

 

世界盃2026︱adidas FIFA世界盃期間限定主題店＋國家隊主場球衣推介＋AI自拍亭＋開幕禮遇

日本 26 年主場落場版球衣$ 1,099

 

世界盃2026︱adidas FIFA世界盃期間限定主題店＋國家隊主場球衣推介＋AI自拍亭＋開幕禮遇

德國 26 年主場落場版球衣$ 1,099

 

國家隊作客球衣

 

　　系列涵蓋 13 支已晉級 FIFA 2026 世界盃決賽周的隊伍，設計靈感源自各國獨有的文化底蘊，並以幾何圖案及風格化線條，重新演繹經典美學。時隔 36 年，adidas Originals 經典三葉標誌亦再度登場，置於每件作客球衣胸前右側，向 90 年代足球文化致敬。

 

世界盃2026︱adidas FIFA世界盃期間限定主題店＋國家隊主場球衣推介＋AI自拍亭＋開幕禮遇

 

經典復刻球衣系列

 

　　adidas Originals Bringback 球衣系列將足球精神融入前衛街頭風格之中，打造時尚mix and match。

 

世界盃2026︱adidas FIFA世界盃期間限定主題店＋國家隊主場球衣推介＋AI自拍亭＋開幕禮遇

世界盃2026︱adidas FIFA世界盃期間限定主題店＋國家隊主場球衣推介＋AI自拍亭＋開幕禮遇

 

FIFA世界盃AI自拍亭

 

　　主題店內設有FIFA世界盃AI自拍亭，即日起至5月28日期間，凡於 adidas THE FOREST 專門店購買任意兩件指定商品（其中須包含一件世界盃主題商品），即可獲贈一張「體驗通行證」，即場試玩AI自拍亭，立刻「換裝」成心儀國家隊的隊員，例如阿根廷、西班牙、德國及墨西哥等球隊造型。顧客更可依照個人喜好，加上精選的世界盃設計貼圖，創作獨一無二的專屬照片。

 

世界盃2026︱adidas FIFA世界盃期間限定主題店＋國家隊主場球衣推介＋AI自拍亭＋開幕禮遇

世界盃2026︱adidas FIFA世界盃期間限定主題店＋國家隊主場球衣推介＋AI自拍亭＋開幕禮遇

 

主題店開幕限定禮遇

 

　　為慶祝「FIFA世界盃期間限定主題店」開幕，即日起至5月28日期間凡於主題店購物，即可獲得以下限定禮品：

 

優惠1：adidas 足球鑰匙扣

 

　　凡購買兩件 adidas產品（包括一件2026年FIFA世界盃國家隊成人版主場或作客球衣，如球迷版、落場版或復刻版球衣，襪子及飾物類商品除外）即可免費獲得 adidas 足球鑰匙扣乙個，為日常穿搭增加玩味。

 

世界盃2026︱adidas FIFA世界盃期間限定主題店＋國家隊主場球衣推介＋AI自拍亭＋開幕禮遇

 

優惠2：香港主題環保袋

 

　　單次淨值消費滿港幣$1,200，可以港幣$1換購香港主題環保袋乙個。

 

世界盃2026︱adidas FIFA世界盃期間限定主題店＋國家隊主場球衣推介＋AI自拍亭＋開幕禮遇

 

adidas THE FOREST FIFA世界盃期間限定主題店

日期：2026年4月29日至7月底

營業時間：11am-10pm

地點︰旺角奶路臣街17號THE FOREST G樓G3 - G5號舖

電話：2618 7633

Tags:#足球#Jetso#著數優惠#Hot Deals#世界盃2026#旺角#shopping
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