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IKEA美食推介︱開心果新地筒$9＋冬甩$13＋杜拜朱古力棉花糖麻糬＋開心果青醬意粉
美食情報
美食優惠

IKEA美食推介︱開心果新地筒$9＋冬甩$13＋杜拜朱古力棉花糖麻糬＋開心果青醬意粉

搵食地圖
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TEXT:Eunice ChowPHOTO:IKEA

　　IKEA美食速報！告別4 月抹茶新地，今個月迎來開心果系列，開心果新地筒回歸之外，更有新產品三重開心果新地，以及杜拜朱古力棉花糖麻糬，滿滿的甜蜜滋味。IKEA更創新將開心果烹調成醬汁加入主菜，創新口味你有興趣嗎？至於冬甩fans必試10款口味冬甩，每個$13都幾抵食！

 

　　IKEA $13個冬甩都幾抵食，最吸引係口味有十款咁多，包括咖啡、朱古力、伯爵茶、檸檬、由奇忌廉、薄荷朱古力、士多啤梨、汴鹽焦糖、抹茶、開心果，花多眼亂三心兩意。留意，冬甩只限九龍灣分店Swedish Cafe和銅鑼灣分店美食站有售，唔好去錯呀！

 

IKEA美食推介︱開心果新地筒$9＋冬甩$13＋杜拜朱古力棉花糖麻糬＋開心果青醬意粉

IKEA美食推介︱開心果新地筒$9＋冬甩$13＋杜拜朱古力棉花糖麻糬＋開心果青醬意粉

 

開心果口味甜品

 

　　5月份香港IKEA美食站推出多款開心果口味甜品，開心果新地筒$9有交易，新產品三重開心果新地則滿足你更多口感的追求，順滑新地中加入開心果醬及開心果碎，每一口都享受到冰凍新地和香脆開心果碎的雙重驚喜。
 

IKEA美食推介︱開心果新地筒$9＋冬甩$13＋杜拜朱古力棉花糖麻糬＋開心果青醬意粉

開心果新地筒 $9

 

IKEA美食推介︱開心果新地筒$9＋冬甩$13＋杜拜朱古力棉花糖麻糬＋開心果青醬意粉

三重開心果新地 $23

 

　　杜拜朱古力、棉花糖、麻糬再加上開心果，四大無敵組合有冇打動到你心思思想試？美食站獨家的杜拜朱古力棉花糖麻糬，濃鬱的開心果內餡結合豐富層次的朱古力，融入鬆軟棉花糖與煙韌麻糬之中，甜蜜滋味大爆發。蛋糕控必要一試開心果忌廉蛋卷，現亦同步於美食站及餐廳供應。
 

IKEA美食推介︱開心果新地筒$9＋冬甩$13＋杜拜朱古力棉花糖麻糬＋開心果青醬意粉

杜拜朱古力棉花糖麻糬 $19.9
 

IKEA美食推介︱開心果新地筒$9＋冬甩$13＋杜拜朱古力棉花糖麻糬＋開心果青醬意粉

開心果忌廉蛋卷$9.9

 

　　另外，美食站亦推出脆魚塊4 件配薯條及他他醬，外層金黃酥脆的魚塊，搭配香脆薯條，配以清新微酸的他他醬，鹹香惹味，最適合與三五知己一齊分享。
 

IKEA美食推介︱開心果新地筒$9＋冬甩$13＋杜拜朱古力棉花糖麻糬＋開心果青醬意粉

脆魚塊4件配薯條及他他醬$19

 

開心果主題菜式

 

　　介紹完一系列開心果甜食，IKEA五月限定菜式同樣以開心果為主題，你有冇興趣？餐廳獨家供應燒鱸魚柳配開心果忌廉汁，魚肉嫩滑配以開心果炮製的濃郁忌廉汁，香濃而不膩。另一款蜜糖煙豬腩片開心果青醬意粉——以蜜糖醃製的煙豬腩片甜中帶鹹，配上以開心果精製而成的青醬意粉，清新開胃。
 

IKEA美食推介︱開心果新地筒$9＋冬甩$13＋杜拜朱古力棉花糖麻糬＋開心果青醬意粉

燒鱸魚柳配開心果忌廉汁$59
 

IKEA美食推介︱開心果新地筒$9＋冬甩$13＋杜拜朱古力棉花糖麻糬＋開心果青醬意粉

蜜糖煙豬腩片開心果青醬意粉$49

 

https://www.ikea.com.hk/zh

 

Tags:#開心果#美食優惠#美食情報#IKEA
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