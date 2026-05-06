奇怪不，特朗普和伊朗都努力去打開霍爾木茲海峽，但方法不同。

美國總統特朗普對伊朗問題當前「既無協議、又無戰爭」的僵持局面感到厭倦，正尋求打破現狀。據新華社5月4日轉引美國阿克西奧斯新聞網站報道，一名美國高級官員透露：「總統特朗普想要行動，他不願坐等。他想要施壓，他想要達成協議。」

報道同時指出，美方已在霍爾木茲海峽方向部署新的軍事支持措施。從5月4日開始，美國海軍將協助懸掛美國國旗的船隻及其他商船穿越該海峽，向它們提供如何規避水雷的指導，並準備在伊朗方面發動襲擊時進行干預。

圍繞霍爾木茲海峽的通航問題，特朗普於當地時間5月3日在其社交媒體上發文，宣布美方將於中東地區4日上午啟動一項疏導行動，旨在「引導」被困船隻駛離該海峽。

據新華社報道，特朗普稱受困船隻來自多個國家，其中絕大多數「僅僅是中立且無辜的旁觀者」，與當前中東局勢並無牽連。他還表示，多艘船隻已面臨食物和物資短缺，此次行動是一項人道主義舉措，並強調若行動遭遇阻撓，美方將不得不採取強硬手段予以應對。

在美方宣布行動的同時，美伊雙方的外交接觸仍在進行。伊朗日前通過斡旋方巴基斯坦向美國提交了一份包含14點提議的新方案，內容涵蓋確保不再發生軍事侵略、支付賠償以及建立霍爾木茲海峽新的管理機制等。據央視新聞消息，特朗普於5月3日接受以色列媒體電話採訪時明確表示，伊朗的這一新提議「不可接受」。

美軍中央司令部3日發布聲明稱，將出動導彈驅逐艦、超過100架飛機以及1.5萬名軍人，支持恢復霍爾木茲海峽商業航運的航行自由。中央司令部司令庫珀在聲明中表示，在維持海上封鎖的同時，對這項防禦性任務的支持對於地區安全和全球經濟至關重要。

伊朗跟特朗普唱對台，也找人合作去管理霍爾木茲海峽的通行機制。

伊朗與阿曼磋商重啟海峽

伊朗外交部發言人巴加埃5月4日表示，伊朗將繼續與阿曼就霍爾木茲海峽通行及管理機制進行磋商，預計相關對話將在未來幾天持續推進。

據央視新聞消息，針對此前伊朗外長出訪並與阿曼討論霍爾木茲海峽新的通行機制一事，巴加埃表示，伊朗與阿曼同為霍爾木茲海峽沿岸國家，雙方對維護這一戰略水道的航運安全負有共同責任。會談的重點在於制定明確的協議與機制，以確保船隻安全通行。會談期間，雙方既討論了該問題的法律層面，也就未來推進路徑交換了意見，同時強調雙邊協調以及與相關國際機構的磋商。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

