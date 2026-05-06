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英國職場︱說清楚比退一步更重要，避免衝突保持分寸
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英國職場︱說清楚比退一步更重要，避免衝突保持分寸

英倫出走日記
Cally
英倫出走日記

　　不少在亞洲成長的人，進入職場後，往往把「圓滑」視為一種能力。遇到分歧先讓一步，遇到問題先自省，甚至在責任未明時也傾向多承擔一點，只為換取關係上的和氣。這種處事方式，在熟悉的文化環境中往往行之有效；然而，一旦轉換到英國職場，卻未必奏效。

 

　　英國人確實講求禮貌，但這種禮貌，往往建基於清晰與坦誠之上。若一味含蓄迴避，事情反而容易變得模糊，甚至在不知不覺間，讓他人替你界定事實。

 

英國職場︱說清楚比退一步更重要，避免衝突保持分寸

 

　　最近在職場發生的一件小事，令我對這一點有了更深的體會。

 

　　那天我未能在下班前完成手上的工作，於是請同事 B 幫忙跟進。B 近期在團隊中的表現不太理想，經常被上司點出問題。這一次，她同樣未能完成我交托的部分，但她的應對方式，並不是先釐清狀況，而是主動向上司反映我未完成工作。

 

　　她的出發點或許是自保，但這樣的做法，在團隊中顯得相當突兀。上司沒有如她所預期般追究責任，反而對她急於撇清關係的態度有所保留。事情原可就此告一段落，但她似乎仍感不安，在我下班後多次聯絡我，反覆追問細節，語氣亦漸趨強硬，彷彿試圖尋找可以指向我責任的依據。

 

　　起初，我仍然沿用一貫的處理方式，語氣溫和，也願意承認自己未完成工作的部分，並感激她曾嘗試跟進，希望事情可以自然降溫。然而，情況並未如預期般平息，反而讓對方覺得仍有空間繼續追問。

 

　　那一刻我才意識到，問題或許不在於事情本身，而在於過於迂迴的回應，反而令責任變得模糊，也讓事情逐漸偏離原來的重點。B 本身因為工作表現不理想，與上司關係亦較為緊張，我卻差點因為一次工作上的交托，而被捲入這場本不屬於我的職場張力之中。

 

英國職場︱說清楚比退一步更重要，避免衝突保持分寸

 

　　及後，我開始改變方式，把重點放回事實本身。我明確指出自己已經向上司交代未完成工作的情況，同時說明當時委託她協助的內容與時間，亦表達手上保留了完整的溝通紀錄。整個過程語氣依然平靜，但立場不再含糊。對方起初仍有追問，但隨著相關情況逐一釐清，就沒有再出現更多不必要的糾纏。

 

　　在英國職場，說清楚並不等於不近人情，反而是一種對彼此負責的表現。當你願意把界線講明，別人也更容易理解你的角色與責任。當面對一些不合理、甚至帶有情緒的反應時，清晰地表明立場，有時反而是一種更實際的自保方式。

 

　　或許，真正需要學習的，並不是如何避免衝突，而是在出現分歧時，仍然能夠保持清晰與分寸。與其把精力放在如何避免不愉快，不如學習如何在不愉快之中，仍然可以表達自己。

Tags:#英國職場#英國#移英港人#移民#辦公室求生術
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