美股有買貴，無買錯？

姊妹們，上日提到，在內外形勢推動下（美股反覆上升，兼不少券商都打廣告推動），香港小投資者對美股似乎愈來愈熱衷。我的姊妹Lucy也不甘後人，去年起已經減持港股，把資金轉移至美股。她的理論就是哪裏的股市升，就往哪裏去。

「其實，妳可能會說，我買美股有點隔山買牛，但現實上，現在的港股中，絕大部分的經營地都在內地，我們對這些公司的認識，又何來深入呢？再者，近期能夠大升的股票，很多都是未有盈利的AI股，與其為這些不知名的股票冒險，我倒不如買美股中的大盤股，值博率肯定高很多呢！」Lucy解釋她棄港股轉投美股的原因。

「有道理！那麼，妳買哪些股呢？」

「我有些朋友比較冒險，買一些中小型科技股或AI股，因為這些股票的升幅更大，但我不認識，也沒有時間去研究，所以只集中幾隻龍頭股，包括Nvidia、Amazon、Apple、Alphabet、Meta、Microsoft和Tesla。當然，我的資訊主要來自一些網上股評家的分享，他們會推介入市價，我幾次都能捕捉到相對低位買入。過去一年的成績不俗，近期更要多謝特朗普，因為他攻打伊朗之後，美股一度回落，我就趁機在低位買入Nvidia，之前又已經賺了兩成多。」Lucy告訴我她買美股的方法和策略。

近期美股雖然氣勢如虹，但投資者須時刻保持戒心。(Shutterstock)

「哈哈，妳好像在曬命呢！不過，如果妳真的這樣有紀律，問題應該不太大，因為美股中確實不斷有好公司湧現，而已經是龍頭的公司，業績和股價又能夠持續造好，例如3A的Alphabet、Apple和Amazon，甚至更老牌的Microsoft，也能夠與時並進，緊貼科技熱潮，而新興的Tesla和Nvidia更是一時無兩。不過，美股不是不好，但這些公司的估值都已經不便宜，妳應該也留意到，即使是大型股，有時一晚的波幅也有一至兩成，不是太穩陣呢。」

「是的！無可否認，美股的上落有時也很誇張，但我只買股票，不牽涉其他衍生工具，問題應該不大吧。我認為，美股真是無得輸，幾乎每一個行業的龍頭都是美國公司，而在科技方面，美國更是龍頭中的龍頭。我深信，買那些科技股的龍頭，只有買貴，是不會買錯的！」

「我不能否認妳的說法，但我擔心妳會被勝利沖昏頭腦。記住，沒有一隻股票是不斷上升的，最重要是妳要控制注碼，不要見好就不斷加碼。另一方面，買美股也不宜太短線，因為兩地市場是有時差的，妳又不是專業投資者，相信妳不會晚晚釘在電腦前炒股吧！」

「我當然不會！同意的，自從我投資美股之後，每晚總是很忙碌，心思思想盯著自己買的股票，真的頗累呢！」

「妳明白就好了，總之，有信心之餘，也要保持戒心，因為投資始終有風險的！」

「同意！」

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