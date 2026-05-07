玄學手相︱手掌金星丘「俠義紋」清晰橫紋︰有義氣行事決斷＋熱心助人

寇白門（註一）是個特別的名字，也是位特別的美人，她完美演譯了「從來俠女出風塵」的轟烈、璀璨、悲涼與傳奇。

她是明末「秦淮八艷」之一，這些歌姬名妓的人氣就像今日的頂流女團（當然，這八美是各自艷幟高張的），當時的富商貴胄、文人雅士都是座上常客，詩酒唱酬、笙歌達旦，所以這些頂級青樓紅粉，除了聲色藝俱全外，還才思敏捷，能和當代的詩人唱和，而且其詩詞不乏清麗雋雅之作，不少還傳誦至今，寇白門據說就是因為一首詞，引來蝶戀花，成就一段風光姻緣。

她一生的高光時刻，是崇禎十五年的金秋，蘇州秦淮河的波光，映著連綿的一片紅，河畔張燈結彩，有五千官兵手持絳紗紅燈，由寇家一直排列到朱府，這就是寇白門的「世紀婚禮」，是夜南京聲名顯赫的第九代保國公朱國弼迎娶她作妾，那年她才十八歲。

據說他是因寇白門一首詞而拜倒她石榴裙下的：

「眉淡衫輕春思亂。不怪無情，反受多情絆。怕上層樓凝望眼，落花飛絮終朝見。

釵鳳暗敲雙股斷。劃損雕蘭，一一相思遍。香裊獸爐空作篆，茶麻開謝閒庭院。」《蝶戀花》

可惜風光的日子並不長，朱國弼不久便移情別戀了。崇禎十七年，明亡，朱國弼降清，在北京被軟禁，他想把所有姬妾賣出來贖命，電光火石之間，寇白門以智慧扭轉自己的命運，向他提議：

「賣妾所得不過數百金，若使南歸，一月之間當得萬金以報公。」

他答應了。寇白門短衣白馬疾馳返金陵（南京），重振青樓事業，並得舊日姊妹幫助，籌得白銀萬雨，信守諾言，為丈夫贖了身，朱國弼被其俠肝義膽所感動，懇求重修舊好，寇白門瀟灑地拒絕了。她一心想復明，當初為了保住南明（註二）和金陵城，她一個弱質女流，多方奔走相告，並企圖說服錢謙益（註三）不要降清，可惜未能挽救南明。她後來又與多位抗清名士交往，最終亦未能反清復明。

錢謙益悼亡詩中直稱她為「女俠」：

「叢殘紅粉念君恩，女俠誰知寇白門？

黃土蓋棺心未死，香丸一縷是芳魂」

雖然古今的價值觀不同，但信守諾言、分清黑白、樂於助人仍然是美好的品德。



手相學上有一組「俠義紋」，可以顯示一個人有沒有義氣，是否熱心助人。



這組紋在手掌金星丘（拇指與手連接處微微隆起的部份、位於生命線之內，是多條清晰的橫紋。有這些特別紋路的人，具以下特質：



俠義光明：性格慷慨、行事決斷，有正義威，在大是大非的事情上立場堅定、鍥而不捨。



性情中人=感情豐富，見別人有難會主動幫忙，而且言出必行。

如果你在伴侶或朋友手上看到這組紋，那就要好珍惜他們，因為這些人會像寇白門一樣，充滿能量，坐言起行。如果你在自己的掌上找到這些紋，那表示你有擔當、有辦法，能為身邊的人帶來希望溫暖。

註一：白門是金陵（南京）的通稱，寇白門名眉，取字白門，有心繫家國的含義。

註二：南明是明亡後，明朝宗室成員在南方維持的政權，維時18年。



註三：錢謙益是明末清初的名臣兼詩壇盟主。