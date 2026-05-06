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母親節大餐2026｜精品茶概念店「離念茶蒔」推母親節限定套餐，$588二人餐包4道菜＋甜品拼盤＋精品茶
美食情報
美食優惠

母親節大餐2026｜精品茶概念店「離念茶蒔」推母親節限定套餐，$588二人餐包4道菜＋甜品拼盤＋精品茶

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:離念茶蒔

　　如果家中有位「文青媽媽」，今個母親節可以考慮帶她去到精品茶概念店「離念茶蒔」享用母親節限定套餐──包括前菜／小食、主菜、飯麵、甜品拼盤及飲品，二人套餐$588（另有3或4人套餐），選擇豐富而且彈性十足。大部分美食都以茶入饌，十分有特色，媽媽應該會感到驚喜。

 

　　前菜推介有「茶醉蝦配酒香沙白」，鮮蝦以人參烏龍茶加花雕酒醃煮，茶香酒香迸發，配酒煮沙白，鮮味雙重！主菜新登場有「蜜汁牛叉燒」和「炙煎石斑魚柳伴香料烤焗蔬菜」，叉燒以肥瘦均勻的牛頸脊配以秘製醬料烤焗，甘香腍滑充滿蜜香；石斑魚柳外層金黃香脆，魚肉嫩滑。飯麵除了茶漬飯，推介招牌「川風擔擔寬蛋麵」，將川式擔擔麵與意式肉醬寬麵精髓結合，甘香惹味！套餐包括甜品拼盤和精品茶或特調飲品，既滿足又有新鮮感！

 

母親節限定套餐

前菜 / 小食
黑毛豬火腿沙律配檸蜜油醋汁
茶醉蝦配酒香沙白
小食拼盤（忌廉蟹肉薯餅及三文魚牛油果醬多士）

主菜
蜜汁牛叉燒（另加$68）
十年陳白茶慢煮豬鞍扒
頭春六堡蔘香雞（半隻）
炙煎石斑魚柳伴香料烤焗蔬菜

飯麵
羊肚菌黑松露米形意粉（蛋奶素）
川風擔擔寬蛋麵
六安瓜片綠茶竹笙素干貝茶漬飯

甜品拼盤
橙桂花烏龍茶奶凍
手工花造型酥
川渝紅糖糍粑

飲品
每日茶事（可回沖）
頭春六堡茶（淺嘗）
愛馬氏白茶餅（淺嘗）
特飲「洛神」

二人套餐 $588（小食 2 款、主菜 1 款、飯麵 1 款、甜品拼盤）
三人套餐 $882 （小食3 款、主菜 2 款、飯麵 1 款、甜品拼盤）
四人套餐 $1,180 （小食 3 款、主菜 2 款、飯麵 2 款、甜品拼盤）
供應時間：5月8日 6pm後；5月9、10日 全日供應

 

母親節大餐2026｜精品茶概念店「離念茶蒔」推母親節限定套餐，$588二人餐包4道菜＋甜品拼盤＋精品茶

茶醉蝦配酒香沙白

 

母親節大餐2026｜精品茶概念店「離念茶蒔」推母親節限定套餐，$588二人餐包4道菜＋甜品拼盤＋精品茶

小食拼盤（忌廉蟹肉薯餅及三文魚牛油果醬多士）

 

母親節大餐2026｜精品茶概念店「離念茶蒔」推母親節限定套餐，$588二人餐包4道菜＋甜品拼盤＋精品茶

蜜汁牛叉燒

 

母親節大餐2026｜精品茶概念店「離念茶蒔」推母親節限定套餐，$588二人餐包4道菜＋甜品拼盤＋精品茶

頭春六堡蔘香雞（半隻）

 

母親節大餐2026｜精品茶概念店「離念茶蒔」推母親節限定套餐，$588二人餐包4道菜＋甜品拼盤＋精品茶

羊肚菌黑松露米形意粉

 

母親節大餐2026｜精品茶概念店「離念茶蒔」推母親節限定套餐，$588二人餐包4道菜＋甜品拼盤＋精品茶

特飲「洛神」

 

　　如果媽媽是甜品控，別錯過總廚專為母親節設計的甜品拼盤！拼盤有3款甜品，包括清香滑溜的橙桂花烏龍茶奶凍、冰火交融的川渝紅糖糍粑；以及在玫瑰紅莓花茶卷蛋或手工花造型酥二選一，配以精品茶或特飲。甜品拼盤於 5月8至10日全日供應，是與媽媽下午茶歡聚首選！

 

母親節大餐2026｜精品茶概念店「離念茶蒔」推母親節限定套餐，$588二人餐包4道菜＋甜品拼盤＋精品茶

甜品拼盤 $268／$298

 

　　主打精品原茶的離念茶蒔，精選武夷山、潮州鳳凰山、廣西梧州、台灣南投等多個地區名茶，茶的品種、風味之多，充分滿足茶迷喜好。踏入春夏，老闆兼茶藝師Ming帶來多款今年採收的春季綠茶，並精挑細選出3款，組合成「綠茶．春韻」Tasting Set，當中有熱飲，有冷泡，更做成甜品，讓茶迷一次過品嘗不同產區與製作工藝的綠茶味道，同時體驗出多重味覺層次。

 

母親節大餐2026｜精品茶概念店「離念茶蒔」推母親節限定套餐，$588二人餐包4道菜＋甜品拼盤＋精品茶

「綠茶．春韻」$108（三味）
供應期：4月至7月

 

母親節大餐2026｜精品茶概念店「離念茶蒔」推母親節限定套餐，$588二人餐包4道菜＋甜品拼盤＋精品茶

老闆兼茶藝師Ming

 

　　另外，延續品牌以茶入饌的理念，離念茶蒔於春夏季節特別帶來兩款以茶湯為靈魂的茶漬飯，打開春日納悶的味蕾。當中包括「香煎石斑柳茶漬飯」，選用來自武夷山的麻粟檀木老欉紅茶加淡醬油煮成茶湯，茶湯帶有陣陣木質香氣及紅糖甜感，調和的味道，能突顯石斑魚鮮味；「竹笙素干貝茶漬飯」則以六安瓜片綠茶作為茶湯，素淡清爽，帶有綠豆香氣，襯托出竹笙與杏鮑菇的天然原味，口感層次豐富，是素食者不二之選。

 

母親節大餐2026｜精品茶概念店「離念茶蒔」推母親節限定套餐，$588二人餐包4道菜＋甜品拼盤＋精品茶

香煎石斑柳茶漬飯 $138

 

母親節大餐2026｜精品茶概念店「離念茶蒔」推母親節限定套餐，$588二人餐包4道菜＋甜品拼盤＋精品茶

兩款茶漬飯的茶湯均以自家品牌「茶氏」出品的原茶茶包沖泡，一試愛上的客人，可以在地下的選物店購買回家，將茶漬飯「神還原」！

 

　　三文治，配搭意念皆以輕盈而富有味道層次為主軸，讓大家在品茶之餘，亦能享受一頓舒心滿足的 Weekend Brunch！必試「雞胸芝士手工薄餅」，Pizza以傳統香草番茄醬作基底，鋪上嫩滑慢煮雞胸肉、彩椒絲、芝士碎和火箭菜，鹹、甜、酸共冶一爐，充分感受意式西西里風情！喜愛和洋風的朋友，別錯過「明太子櫻花鳳尾蝦手工薄餅」（港幣$148），鹹香的明太子醬、脆脆的櫻花蝦與外脆內鮮的鳳尾蝦，交織出三重複合鮮味與脆感！人氣的「吞拿魚牛油果莎莎醬多士」（港幣$138），豐厚牛油果醬帶有粒粒番茄和洋葱，爽口減膩，配酸種多士，是輕盈健康之選。如果愛濃惹味道，推介「煙三文魚黑松露醬意式拖鞋包」（港幣$138），意式 Ciabatta 口感十足，點睛是菌香撲鼻的黑松露醬，意式風情滿瀉！甜品控必選「蒔令水果窩夫配椰子雪糕」（港幣$98），窩夫外脆內軟，水果香甜平衡了椰奶的油脂感，吃罷零罪疚感！

 

　　早午餐單品於星期六、日及公眾假期上午10時至下午5時供應，輕巧簡單的風味，無論配襯一杯紅莓觀音特調，還是品鑑由茶藝師即席沖泡的精品原茶，都為假日下午添上半分慵懶與愜意。

 

離念茶蒔
地址：中環皇后大道中286號
營業時間：
星期一至五 地下外賣飲品及選物店 10am-9pm；餐廳 11am-9pm
星期六、日及公眾假期 全店 10am-9pm
IG：https://www.instagram.com/chas_bythetime/

 

Tags:#美食情報#離念茶蒔#母親節大餐2026#母親節大餐#母親節#上環美食#甜品#精品茶#下午茶#中環美食
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