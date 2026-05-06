GLOBAL Wednesday｜晶片股升到癲高追定觀望｜滙控績後翌日反彈市場諗多咗？

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

滙控昨日（5日）公布今年首季業績，期內列帳基準稅前利潤93.76億元美元，按年跌1.14%，遜預期。每股基本盈利0.41美元，董事會已通過派發2026年第一次股息每股0.1美元。淨利息收益為89億美元，較2025年第一季增加6億美元，增幅為8%。昨日股價急瀉逾半成後，今日（6日）反彈近2%，業績因素已消化，現價可追入？

隔晚美股晶片股大爆發，英特爾股價狂飆逾12%，股價再創歷史新高，市值一舉突破5500億美元。其他儲存晶片股亦跟隨爆發，SanDisk(US.SNDK)飆升近12%，西部數據(US.WDC)及希捷科技(US.STX)亦分別大漲5.2%及4.4%，齊創歷史新高，專家帶你拆解美股晶片股大升原因。

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