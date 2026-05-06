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78歲汪明荃被指身體狀態下滑？神情呆滯步履不穩 羅家英攙扶
娛樂新聞

78歲汪明荃被指身體狀態下滑？神情呆滯步履不穩 羅家英攙扶

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　78歲汪明荃日前與羅家英穿上情侶裝，拍拖一起現身啟德體育館欣賞「25+英皇群星演唱會」，離開時更引來觀眾起哄包圍，情況有點混亂。當時汪明荃行動較緩慢、顯得精神散渙，羅家英護妻心切一直拖着，狀態惹網民擔心。

 

Read more：草蜢紅館演唱會2026｜蔡一傑7場抗癌鼓勵金句，電療靠強勁音樂分散注意力

 

　　汪明荃和羅家英經常出雙入對，近年愛一起穿情侶裝出席活動，早前才一同去到西九戲曲中心出席《羅家英八十光影醉藝壇》記者會。日前二人再一起拍拖欣賞「25+英皇群星演唱會」，他們更刻意穿上Gucci的綠色運動裝，顯得十分恩愛。

 

78歲汪明荃被指身體狀態下跌？神情呆滯步履不穩要羅家英攙扶

 

　　當完騷二人離開時，引來觀眾包圍起哄兼一陣騷動，有網民分享當時的片段，汪明荃沒有太理會現場人反應，有現場人士覺得汪明荃行動較緩慢，走路時顯得有點腳軟和精神散渙，羅家英在身旁一直拖著她離開，同時有一位女士幫忙扶著另一邊。相反，近年自爆第4度患癌的羅家英，相對精神奕奕、健步如飛。

 

78歲汪明荃被指身體狀態下跌？神情呆滯步履不穩要羅家英攙扶

78歲汪明荃被指身體狀態下跌？神情呆滯步履不穩要羅家英攙扶

 

　　網民十分關心汪明荃的情況，覺得患前列腺癌的羅家英比汪明荃更精神。不過，當晚汪明荃欣賞過英皇群星演出後，在社交平台分享所影到的照片，可見她還有跟其他朋友合照並寫道：「昨晚與好友Clara、Tammy、Fiona、家英哥、Stephen、Jonathan到啟德主場館看英皇25周年演唱會。制（製）作精彩，卡士眾多、首首經典金曲，歌手落力，各唱自己首本名曲，值回票價。場內4萬多觀眾個個跟著合唱，往日的回憶全部番（返）晒嚟啦，壓軸的謝霆鋒。」

 

78歲汪明荃被指身體狀態下跌？神情呆滯步履不穩要羅家英攙扶

78歲汪明荃被指身體狀態下跌？神情呆滯步履不穩要羅家英攙扶

 

　　汪明荃與羅家英結婚多年，互相陪伴是對方的精神支柱，去年二人一起到不丹拍攝旅遊節目，在最尾一集二人互訴心中情話，汪明荃先表白，盡顯對患有前列腺癌第4期的羅家英的憐愛：「最緊要身體健康，注意飲食， 記得食藥、打針。」而羅家英一番說話，自己也感動得眼濕濕：「大人， 我祝福你永遠青春，思想敏捷，行得走得，仲有，要長命過我。」 最後，二人還面貼面跳舞，相當甜蜜。

 

Tags:#汪明荃#羅家英#英皇娛樂#影視娛樂#娛樂新聞
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