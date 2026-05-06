歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

名人保養|50歲梁詠琪素顏現身機場，網民大讚:零歲月痕跡
醫學通識 健康解「迷」

名人保養|50歲梁詠琪素顏現身機場，網民大讚:零歲月痕跡
一田大減價低至2折︱超市$20/$28/買一送一專區+Pay...
玩樂旅遊 購物兵團

一田大減價低至2折︱超市$20/$28/買一送一專區+Pay...
開市Good Morning

寧王收入創新高兼卡位上游股價勢破雙頂？

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
跨境營銷｜澳加出海再博弈 貿易摩擦與政策鬆動並存
辦公室求生術

跨境營銷｜澳加出海再博弈 貿易摩擦與政策鬆動並存

跨境營商戰略
Rebecca Wong
跨境營商戰略

　　在貿易摩擦持續與政策邊際鬆動並行的背景下，澳洲與加拿大市場正進入新的博弈階段。對於中國企業而言，這不再是單純的高門檻市場，而是風險與機會並存的結構性窗口。如何在政策波動中捕捉確定性，成為出海決策的核心。

 

跨境營銷｜澳加出海再博弈 貿易摩擦與政策鬆動並存

 

路徑重構：從機會導向到能力導向

 

　　在「再博弈時代」，依賴價格優勢的傳統模式逐漸失效，企業競爭重心轉向綜合能力的構建。澳加市場對產品品質、合規標準及品牌信任要求更高，中國企業必須通過技術升級與品牌建設提升議價能力。從新能源到消費領域，愈來愈多企業開始從「賣產品」轉向「建體系」，通過產業鏈布局與本地運營強化長期競爭力。'

 

跨境營銷｜澳加出海再博弈 貿易摩擦與政策鬆動並存

 

競爭升級：從單點突破到生態協同

 

　　與此同時，出海模式也在發生轉變。過去以企業為單位的「單點突破」，正被以供應鏈與平台為核心的「生態協同」所替代。通過整合物流、管道與行銷資源，企業能夠以更低成本進入市場，並提升整體抗風險能力。在澳加這類成熟市場中，系統化能力與資源整合效率，正成為決定成敗的關鍵變數。

 

跨境營銷｜澳加出海再博弈 貿易摩擦與政策鬆動並存

 

　　此外，在澳加這類成熟市場中，合規成本與管道門檻較高，單一企業往往難以獨立承擔全部投入，而生態協同則通過分工與共享機制，有效攤薄成本與風險。例如，上游製造、中游物流與下游管道之間形成穩定協作關係，不僅提升整體效率，也增強了體系的抗衝擊能力。

 

破局關鍵：深度本地化與服務支撐

 

　　面對複雜環境，深度本地化已成為企業立足的核心路徑。這不僅體現在產品與品牌層面，更延伸至合規體系與本地團隊建設。

 

跨境營銷｜澳加出海再博弈 貿易摩擦與政策鬆動並存

 

　　同時，專業服務平台的重要性日益凸顯。紅萌出海以整合海外餐飲、商超、酒店、航空及本地KOL資源，為中國品牌提供從管道拓展到內容傳播的全鏈路支持，幫助企業在不確定環境中實現更高效的落地與長期發展。在多重博弈交織的當下，出海的本質，正在從「進入市場」轉向「紮根市場」。

 

Tags:#跨境營銷#澳洲#加拿大#中國企業#再博弈時代#建體系#專業服務平台#數碼轉型#數碼營銷#營銷策略#銷售#消費#出海貿易摩擦
Add a comment ...Add a comment ...
出海進化論｜│中國企業邁向全球價值創造新階段
更多跨境營商戰略文章
出海進化論｜│中國企業邁向全球價值創造新階段

投票區

習特會本周北京舉行
61
|
0

你認為今次習特會，雙方最優先想解決的是？

中美貿易問題
31%
稀土與供應鏈問題
7%
中東局勢
41%
台灣問題
16%
人工智能競爭
3%
無意見
2%
投票期：2026-05-11 ~ 2026-06-11
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處