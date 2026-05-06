Make Money | 點解個個又興返抽卡？因為炒卡真係太刺激啦！

如果大家有睇開Youtube，就會留意到呢期好多人都係抽抽抽！講緊嘅就係「集玩式紙牌」，例如【寵物小精靈】、【海賊王】等等，點解突然間又流行返呢種兒時玩意？因為入面嘅「罕有卡」係市場有價有市，而且講緊可以刀仔鋸大樹，幾百蚊可以換到幾千、幾萬返來，值博率好似都相當不錯！



【寵物小精靈】突然再流行，當年的「小精靈飼養員」已變高收入人士



我相信九十後好多人就算無玩過都有聽過【寵物小精靈】，而家官方改名為【寶可夢】，當年圍繞住呢個IP嘅玩意主要分成兩種：集玩式紙牌遊戲以及任天堂遊戲。前者透過收集卡片組成組合，透過小精靈與對方進行回合式攻擊，從而擊敗對方，並可利用功能牌，令戰局反敗為勝，呢個遊戲最少要有兩名玩家；後者任天堂遊戲玩法基本上大同小異，只係向Game boy上透過主角不停穿梭道館，打敗館長的小精靈獲得徽章，集齊徽章就可以挑戰四天王和新任聯盟冠軍 ，而呢個遊戲可以獨自闖關，亦都可以利用Game Boy與朋友對戰，或者交換精靈。



點解無啦啦呢個集玩式卡牌又再次興起呢？主要係因為當年嘅小朋友，係20年後今日已經成為高收入人士，所謂「情懷無價」，多多錢都肯使；第二就係呢堆卡片已經成為投資式工具，由於部分係稀有卡係市場有價有市，而且經過「PSA 鑑定」達十分的話，市價更加會升值兩至三倍！



識抽卡，首先要識專有名詞！



【寵物小精靈】戰卡有分級別，主要以卡片稀有度去分別：

C（Common）／U（Uncommon）：常見卡片，實戰用為主



R（Rare）：一般稀有，不太值錢



RR／RRR（Double／Triple Rare）：主戰 Pokémon ex 等，用於遊戲為主



AR（Art Rare）：收藏需求高，收藏價值由十幾蚊到幾十蚊不等



SR（Super Rare）：多為全圖 Pokémon／訓練家



SAR（Special Art Rare）：AR加強版，構圖與故事性更豐富，而且相對地有收藏價值，出現機率約20%（一箱約1-2張）



HR（Hypre Rare）：指「超高稀有度」或「彩虹色」的卡片，價值很高。



UR（Ultra Rare）／MUR（Mega Ultra Rare）：金卡或黑金，為最稀有卡種，抽中率極低



一般而言，日文卡嘅收藏價值，會比起中文卡高好多，大家係拆卡包時候記得睇清楚自己所買嘅係日文卡定係中文卡啦！



買散包定係買一盒？有錢梗係一盒盒買！

好啦，講咁耐，係時候講下點樣買卡啦！【寵物小精靈】卡包主要有散包、盒裝，所謂盒裝即係一整盒入面有多個「散包」，當然啦，散包一包包買肯定貴小小，而且你又唔肯定啲靚卡係咪已經俾人抽晒，剩返一堆廢卡俾你；而一盒盒買嘅好處就係，每一盒卡佢都會有「保底卡」，即係最起碼佢會保底你一定機率出到有AR、SSR之類嘅卡種，但係咪靚卡就睇你運氣。

不過，咁又變相投入成本高左，你散包抽到稀有卡可以收手，但盒裝一買就要700-1000蚊港紙。所以最好方法就係：同朋友夾！最好兩三友一齊抽一盒，抽到稀有卡就收手，抽幾多包就計幾多錢，剩返其他俾朋友抽，咁就為之最划算啦！

另外，有人會直接中意買散卡（即已開封的卡，明買明賣），多數玩卡人士想砌Deck，就直接買懶得抽，通常幾蚊到十幾蚊一張卡；坊間亦會有老闆直接將稀有卡拎出來，做埋鑑定再入包裝，當係「盲盒」咁俾人抽，當然每抽成本又會更高，幾百到一千蚊不等，但必定會出到稀有卡。

又或者，直接做投資者，去買一啲經過PSA鑑定嘅高分卡，食個浮動價，同埋黃金差不多！而家一張「黃金噴火龍」，市價賣緊18000至20000港紙，未來升跌如何，睇你運氣啦！