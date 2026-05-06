高市早苗加速修憲，民意背道而馳因由

就在日本首相高市早苗倡議加速修改和平憲法第九條之際，5月3日從電視新聞上看日本紀念「憲法紀念日」活動，當天國內出現修憲派和護憲派的大規模集會，兩派意見尖銳對立。日本《讀賣新聞》在當天進行了最新的民意調查，結果有80%的人都表示反對，僅有17%支持修改第九條第一項的內容：「日本國民衷心謀求基於正義與秩序的國際和平，永遠放棄以國權發動的戰爭、武力威脅或武力行使作為解決國際爭端的手段。」

不過，根據《每日新聞》調查，贊成修憲比例約37%，首度超越反對者；而NHK調查顯示，贊成與觀望（不置可否）同為38%，顯示態度謹慎。這說明日本社會就修憲議題極度分裂，高市難有修憲成功的把握。即使在修憲支持者中，也不是全部認同高市應優先處理這個議題，選民大多著眼於國內的民生問題，一涉及到修憲，便呈現出「執政優勢與民眾分歧」並存的複雜局面，令到民調結果左搖右擺。

日本民間有大量反對高市修憲的聲音 (AP)

這反映出日本社會在「國家安全保障」與「和平主義」之間的嚴重撕裂。即使自民黨在選舉中贏得了絕對優勢，高市在顯著民意授權下成為第一位日本女首相，但去到一直惹爭議的修憲議題上，仍然面對著龐大的民間反對力量。

被高市視為恩師的前任首相安倍晉三，他在任時雖有心修憲，不過卻未能直接達成正式修憲程序，只透過重新解釋憲法，實現了「實質修憲」，例如他提出「積極和平主義」，為日本海外行動提供理論依據；又在2014年通過內閣解釋，確立了在憲法第九條中增加「自衛隊」明文的目標，允許自衛隊在特定情況下保護盟國，擴大自衛隊的行動空間，希望以此令日本逐漸擺脫戰後體制。

到了高市，她比其恩師更具野心，追求「正式」修憲，並加速實現目標。換言之，日本修改和平憲法（尤其是第九條）的意志如今呈現出一條「從重新解釋到正式修憲」的激進路線。如果說安倍開創了「在不修憲的情況下解禁權力」的時代，而高市則試圖完成最後一步，將「自衛隊」轉化為「國防軍」，徹底扭轉戰後日本和平主義國家的定位。

高市欲將「自衛隊」轉化為「國防軍」，復辟軍國主義。(AP)

高市這樣表示，實現日本「正常國家化」乃是她的關鍵任務。她首先強調今時不同往日，日本正面對地緣政治的「安全困境」，必須根據時代的要求定期更新憲法，好讓日本能體現自主獨立的國家地位，擺脫二戰戰敗國的屈從地位。因此，她提出增強軍力、放寬武器出口，並為海外派兵和集體自衛權鬆綁。這看在二戰時受日本軍國主義傷害的中國和韓國等國眼裏，高市要的是復辟日本軍國主義，甘願成為美國在東亞的馬前卒。

這讓我不其然想到美國在2003年向伊拉克開戰後，日本派出自衛隊到伊拉克支援美軍在該國的佔領行動一事，最後爆發「伊拉克日報」這宗醜聞，從中可看到當時日本已為海外派兵鬆了綁。

《伊拉克日報》是日本陸上自衛隊於2004至2006年間派駐伊拉克時期的部隊日誌，其中最敏感的部分，乃是涉及有關部隊在戰鬥區域的活動，違反了只能派駐在非戰鬥區域服務的規限。當國會展開調查時，防衛省卻聲稱《伊拉克日報》因重要性不足早已銷毀，後來因國會和民眾壓力，又說找到了，引發日本防衛省企圖隱瞞自衛隊海外派遣檔案紀錄的謊言危機。

日本陸上自衛隊2004至2006年派駐伊拉克期間，涉在戰鬥區域活動。(AP)

為何會爆發上述醜聞呢？這和2004年有三名日本人質在伊拉克被綁架有關。我認識其中一名日本人質高遠菜穗子(Nahoko Takato)，她向我說，一場伊戰改變了她的生命。年輕時，她相信日本深受二戰教訓，改邪歸正，訂立和平憲法，從此日本成為一個以和為貴的國家。怎知2003年美國時任總統小布殊向伊拉克宣戰，日本政府二話不說立刻站在美國那邊，並派出自衛隊前往伊拉克，本說只為支持當地非戰鬥區重建的人道工作，後來被揭發有自衛隊出現於戰鬥區，令很多日本新一代為之震驚，菜穗子更對國家夢碎。她遂質問和平憲法是怎麼一回事？

作為日本國民，她對伊拉克的生靈塗炭，感到自己也有責任。因此，她毅然跑去伊拉克，全情投入人道工作，好為國家贖罪。有日本人指她的思想行動，正是彰顯和平憲法的精神，她本身就是一部和平憲法。

菜穗子等人在2004年於巴格達被綁架，原因何在？她說不是因為她是來自富裕國度的外國人，又或是女性，而是她身為一位日本人，遂成為綁架目標。綁架者明確表示，要向所有參戰者及其國民報復。日本人質這麼一說，國會立刻質疑自衛隊在伊拉克的角色。

高遠菜穗子（左）等在伊拉克被綁架的日本人質最終獲釋回國 (AP)

我在中東地區遊走多年，碰上不少日本反戰人士在該地區進行和平工作，他們以守護和平憲法為核心，反對軍事擴張與《日美安保條約》，該運動源於對二戰慘痛教訓的反思，強調「非戰」理念，特別是許多年輕一代和公民團體，一直致力於阻止日本再次走向戰爭。雖然如此，日本社會特別是中老年一代，在右翼政府的不斷宣傳下，支持修憲人數有上升趨勢，不過卻認為這不是個優先議題，這可解釋到高市修憲行動所帶來的「執政優勢與民眾分歧」並存這矛盾現象。

無論如何，高市修憲成功與否，將決定日本未來的國家定位，對全球及區域格局產生深遠影響，其核心影響在於日本從「經濟大國」邁向「正常軍事國家」，牽動東亞乃至全球的戰略平衡，尤以面對目前中美博弈日益白熱化的國際形勢，日本的動向受到極大關注。