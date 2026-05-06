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母親節大餐2026︱周生生 x 翠亨邨午市套餐$780兩位＋春竹美饌點心＋花膠湯＋送禮品及免加一優惠
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母親節大餐2026︱周生生 x 翠亨邨午市套餐$780兩位＋春竹美饌點心＋花膠湯＋送禮品及免加一優惠

搵食地圖
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TEXT:Eunice ChowPHOTO:周生生、翠亨邨

　　母親節將近，打算帶媽媽舒舒服服歎中菜及點心，推介周生生 x 翠亨邨首度合作的《春竹．雅饗》限定午市套餐，套餐包括大廚精心設計的春竹美饌點心及前菜、滋潤竹笙鮮黃耳杞子花膠湯，主菜以脆皮炸釀海參拼炒帶子海參配帶子主打，最後以斑蘭凍糕配楊枝甘露作結，$780/兩位價錢合理。凡惠顧限定午市套餐，均可免費獲贈周生生精美禮品及優惠券，如果想更抵食，記得網上預訂，可享免加一及茶芥優惠。

 

周生生 x 翠亨邨母親節限定午市套餐

 

　　今年母親節，周生生首次與粵菜食府翠亨邨推出《春竹．雅饗》限定午市套餐，取意春日之和，融合竹之高雅堅韌與青春常駐的意義。靈感源自周生生文化祝福系列新作 — 竹，以象徵四季長青、溫柔而堅強的「竹」為主題。

 

母親節大餐2026︱周生生 x 翠亨邨午市套餐$780兩位＋春竹美饌點心＋花膠湯＋送禮品及免加一優惠

 

　　套餐由「匠心點饌」三款點心揭開序幕，鵝肝蜂巢芋角，將手工推壓出的芋泥炸至如蜂巢般輕盈酥脆，包裹著豐腴濃郁的鵝肝，外酥內軟。竹笙黑魚子墨魚餃，每日新鮮打製爽彈墨魚餡，點綴黑魚子更顯奢華層次；鳳尾蝦帶子菜苗餃，透薄皮身包裹飽滿帶子與鮮蝦。還有一系列春日前菜，雲耳涼拌春筍 、話梅水耕車厘茄及蜜汁叉燒。

 

母親節大餐2026︱周生生 x 翠亨邨午市套餐$780兩位＋春竹美饌點心＋花膠湯＋送禮品及免加一優惠

 

　　套餐不少得養顏湯品竹笙鮮黃耳杞子花膠湯，嚴選滋補花膠，配以爽嫩竹笙、潤澤黃耳細火燉煮，湯味清醇甘潤，滋潤身心。主菜「脆皮炸釀海參拼竹葉茶香炒帶子」，香脆外皮包裹鮮嫩海參，與散發淡雅茶香的炒帶子交織。最後甜品「椰汁斑蘭竹葉凍糕配楊枝甘露」，以竹葉造型登場，佐以經典楊枝甘露，香甜微酸。

 

母親節大餐2026︱周生生 x 翠亨邨午市套餐$780兩位＋春竹美饌點心＋花膠湯＋送禮品及免加一優惠

 

　　如果未能於母親節同媽媽慶祝亦不打緊，《春竹．雅饗》限定午市套餐供應至6 月 30 日，經Mira eShop預訂享免加一服務費及茶芥。《春竹.雅饗》限定午市套餐

 

供應期︰2026年  5 月 1 日至 6 月 30 日
價錢︰$780/ 2 位 （另加茶芥及加一服務費）
地址︰翠亨邨中環分店-香港中環皇后大道中 16-18 號新世界大廈 2 樓
翠亨邨尖沙咀分店-九龍尖沙咀彌敦道 132 號美麗華廣場 1 期 5 樓 507 號
預約︰ 翠亨邨中環分店2524 2012、翠亨邨尖沙咀分店 2376 2882
https://bit.ly/SpringSpecialLunchTastingMenu

 

　　凡惠顧限定午市套餐，均可免費獲贈周生生精美禮品及優惠券，不妨考慮周生生一系列珠寶作品送給媽媽一個驚喜！靈動優雅的 YuYu 系列以全新美學演繹「魚」連綿不斷的形態，Weave 竹夢系列飾品設計俐落以「竹」編織為靈感、文化祝福系列蘊含祝福寓意，透過象徵美好寓意的竹子，鐫刻出文化與時尚兼備的黃金飾品。

 

母親節大餐2026︱周生生 x 翠亨邨午市套餐$780兩位＋春竹美饌點心＋花膠湯＋送禮品及免加一優惠

文化祝福系列999黃金頸鍊$17,500

 

 

母親節大餐2026︱周生生 x 翠亨邨午市套餐$780兩位＋春竹美饌點心＋花膠湯＋送禮品及免加一優惠

竹夢系列 18K 白色黃金鑽石耳環HK$12,000

 

 

母親節大餐2026︱周生生 x 翠亨邨午市套餐$780兩位＋春竹美饌點心＋花膠湯＋送禮品及免加一優惠

YuYu 系列 18K 玫瑰金珍珠手鍊HK$10,600

 

網站：https://www.chowsangsang.com/tc/home

 

Tags:#母親節2026#母親節大餐2026#周生生#翠亨邨#美食情報#美食優惠
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