一田大減價低至2折︱超市$20／$28／買一送一專區＋PayMe$48優惠券＋小熊維尼星之卡比精品

一田春日購物賞 2026將於 5 月 8 日至 17 日開始，全線分店（西沙GO PARK除外）限時勁減低至2折！一如以往超市設「$20 ／ 買一送一」筍貨專區，今次更全新推出「 $28必選專區」及日韓台人氣名物與過江龍手信推介。卡通粉絲必搶小熊維尼及星之卡比系列超值精品，還有一系列特價家電及廚具，而PayMe用戶可享$48 快閃優惠券，抵上加抵，即睇有咩精選推介！

全新人氣話題商品與手信

一田全新增設「買手嚴選日本好貨」及「人氣話題商品」專區，就算去唔到日本、韓國、台灣，可以品嘗最新的滋味美食，包括神戶金賞TORAKU皇家吉士布甸／法式燉蛋、福岡名店出品PIZZAREVO薄餅、福岡必搶手信「Amanberry 草莓奶油夾心餅禮盒」、期間限定「Sugar Butter Sand Tree 香印提子味夾心餅」、大人系奢華風「菊屋Kikuya極濃三種芝士流心脆餅」；韓國大熱「Hetras酒店級香療沐浴露」；以及一田優先發售、台灣直送「豬二俠空氣杏仁脆肉紙」！同場更有一系列健康補充品及護理美妝好物。



「Sugar Butter Sand Tree 香印提子味夾心餅」特價$89.9





台灣直送「豬二俠空氣杏仁脆肉紙」特價$66／2包



「Amanberry 草莓奶油夾心餅禮盒」特價$98

超市$20、$28及買一送一專區

今次一田大減價仍然有「$20 ／ 買一送一」筍貨專區，另有全新推出「$28必選專區」，震撼雲集近200款筍價必搶及獨家好貨，必搶「西班牙Batalle白豚豬展肉」以及「太平洋香酥魚手指／天婦羅魚柳」趁抵價入貨！



【$28專區】Ariel超抗菌洗衣液、大囍慶至尊蝦子麵--滋味魚湯麵--火熱黑胡椒麵、祿上-山東手工餃子



【$20專區】京都念慈菴養生配茶、全聚德-香酥肉夾饃--刈包夾肉、日清-極鬆軟熱香餅粉--強力小麥粉--特選薄力小麥粉





【買一送一專區】

此外，顧客於超市單一消費滿$150 ，更可以低至$9.9 激筍價換購多款精選產品，包括「一辦館／阿一罐頭鮑魚」、「伊藤食品鯖魚罐頭」、「金鳳泰國頂級香米」及「獅球嘜初搾濃香花生油」等，換購無上限！

Buffalo、Bruno買滿$1200額外減$50

廚具控可以鎖定Bruno Disney限定雙片三文治機及電熱鍋、ZWILLING 中式廚刀套裝、Staub夜櫻粉飯鍋及陶瓷碗套裝、Nippon Kitchen雪平鍋套裝以及PEANUTS 1.5L智能電飯煲等。凡於同一廚具專櫃消費滿 HK$1,200，即可享額外 HK$50 扣減優惠；另於生活百貨作任何購物，即可以$49換購KAI 關萬壽牛刀／ WATTS 20cm煎盤，買得多著數更多！



Bruno Disney限定雙片三文治機 $698、電熱鍋$1398



Staub夜櫻粉飯鍋及陶瓷碗套裝 特價$1099



Nippon Kitchen雪平鍋套裝特價 $888



PEANUTS 1.5L智能電飯煲特價$598

小熊維尼及星之卡比精品推介

為慶祝小熊維尼誕生100 週年，一田獨家發售前揭式行李箱、收納袋及防丟器，同場更有多款人氣數碼配件及生活雜貨，各位「維尼控」更不能錯過入手特別紀念企劃的百年探蜜系列盲盒。除此之外，「星之卡比」系列精品買一送一，全線逾 20 款超可愛文具及實用精品，折實後平均每件只需 $7.5！



百年探蜜系列盲盒 $99、Hallmark前揭式行李箱$699起、 Uji1,200 針全棉床品套裝$299起



拉鍊收納包、證件套連掛頸繩、筷子、湯匙各$15（買一送一，平均$7.5／件）

信用卡購物優惠

凡於推廣期內富邦一田信用卡單一簽賬滿$450- HK $999.9，即可獲HK $35現金回贈；滿$1,000 或以上更可獲$80現金回贈，每卡最多可獲4次現金回贈，推廣期內最多可享高達 $320現金回贈。選購指定貨品並以富邦一田信用卡簽賬，更可享額外95折優惠。

PayMe快閃優惠券

於推廣期內PayMe App用戶搶「PayMe x 一田快閃優惠券」並單一消費滿$688，結賬時會自動扣減$48！每人最多可領取一張$48 快閃優惠券，每次領券後須於即日使用，優惠數量有限，先到先得。

一田春日購物賞 2026

日期︰2026 年 5 月 8 日至 17 日

地點︰一田生活（沙田／大埔／荃灣）

營業時間︰5 月8日9am – 10pm、5月9日至17日10am – 10pm（大埔超市9am開店）

地點︰一田超市、每日一田YATADAY及YATA Fresh（旺角／新蒲崗／觀塘／將軍澳／葵芳／屯門／元朗／西環／北角／Wetland Seasons Park／NOVO WALK／Silicon Lane／YATA Fresh）

營業時間︰5 月8日9am -按各分店、5月9日至17日按各分店正常營業時間

網頁： https://bit.ly/4cUZ0b0