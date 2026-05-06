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四月
金鐘太古廣場｜RUNWAY 魅力席捲太古廣場 開啟春夏時尚序章 《穿 PRADA 的惡魔 2》場景矚目登場 金鐘太古廣場｜RUNWAY 魅力席捲太古廣場 開啟春夏時尚序章 《穿 PRADA 的惡魔 2》場景矚目登場
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金鐘太古廣場｜RUNWAY 魅力席捲太古廣場 開啟春夏時尚序章 《穿 PRADA 的惡魔 2》場景矚...
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21/04/2026 - 17/05/2026
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六月
紅磡香港體育館｜星級班底打造！羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望他們接受這個考驗 紅磡香港體育館｜星級班底打造！羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望他們接受這個考驗
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一田大減價低至2折︱超市$20/$28/買一送一專區＋PayMe$48優惠券＋小熊維尼星之卡比精品
Jetso
著數優惠

一田大減價低至2折︱超市$20／$28／買一送一專區＋PayMe$48優惠券＋小熊維尼星之卡比精品

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice ChowPHOTO:一田

　　一田春日購物賞 2026將於 5 月 8 日至 17 日開始，全線分店（西沙GO PARK除外）限時勁減低至2折！一如以往超市設「$20 ／ 買一送一」筍貨專區，今次更全新推出「 $28必選專區」及日韓台人氣名物與過江龍手信推介。卡通粉絲必搶小熊維尼及星之卡比系列超值精品，還有一系列特價家電及廚具，而PayMe用戶可享$48 快閃優惠券，抵上加抵，即睇有咩精選推介！

 

一田大減價低至2折︱超市$20／$28／買一送一專區＋PayMe$48優惠券＋小熊維尼星之卡比精品

 

全新人氣話題商品與手信

 

　　一田全新增設「買手嚴選日本好貨」及「人氣話題商品」專區，就算去唔到日本、韓國、台灣，可以品嘗最新的滋味美食，包括神戶金賞TORAKU皇家吉士布甸／法式燉蛋、福岡名店出品PIZZAREVO薄餅、福岡必搶手信「Amanberry 草莓奶油夾心餅禮盒」、期間限定「Sugar Butter Sand Tree 香印提子味夾心餅」、大人系奢華風「菊屋Kikuya極濃三種芝士流心脆餅」；韓國大熱「Hetras酒店級香療沐浴露」；以及一田優先發售、台灣直送「豬二俠空氣杏仁脆肉紙」！同場更有一系列健康補充品及護理美妝好物。
 

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「Sugar Butter Sand Tree 香印提子味夾心餅」特價$89.9

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台灣直送「豬二俠空氣杏仁脆肉紙」特價$66／2包
 

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「Amanberry 草莓奶油夾心餅禮盒」特價$98

 

超市$20、$28及買一送一專區

 

　　今次一田大減價仍然有「$20 ／ 買一送一」筍貨專區，另有全新推出「$28必選專區」，震撼雲集近200款筍價必搶及獨家好貨，必搶「西班牙Batalle白豚豬展肉」以及「太平洋香酥魚手指／天婦羅魚柳」趁抵價入貨！
 

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【$28專區】Ariel超抗菌洗衣液、大囍慶至尊蝦子麵--滋味魚湯麵--火熱黑胡椒麵、祿上-山東手工餃子
 

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【$20專區】京都念慈菴養生配茶、全聚德-香酥肉夾饃--刈包夾肉、日清-極鬆軟熱香餅粉--強力小麥粉--特選薄力小麥粉

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【買一送一專區】

 

　　此外，顧客於超市單一消費滿$150 ，更可以低至$9.9 激筍價換購多款精選產品，包括「一辦館／阿一罐頭鮑魚」、「伊藤食品鯖魚罐頭」、「金鳳泰國頂級香米」及「獅球嘜初搾濃香花生油」等，換購無上限！

 

Buffalo、Bruno買滿$1200額外減$50

 

　　廚具控可以鎖定Bruno Disney限定雙片三文治機及電熱鍋、ZWILLING 中式廚刀套裝、Staub夜櫻粉飯鍋及陶瓷碗套裝、Nippon Kitchen雪平鍋套裝以及PEANUTS 1.5L智能電飯煲等。凡於同一廚具專櫃消費滿 HK$1,200，即可享額外 HK$50 扣減優惠；另於生活百貨作任何購物，即可以$49換購KAI 關萬壽牛刀／ WATTS 20cm煎盤，買得多著數更多！
 

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Bruno Disney限定雙片三文治機 $698、電熱鍋$1398
 

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Staub夜櫻粉飯鍋及陶瓷碗套裝 特價$1099
 

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Nippon Kitchen雪平鍋套裝特價 $888
 

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PEANUTS 1.5L智能電飯煲特價$598

 

小熊維尼及星之卡比精品推介

 

　　為慶祝小熊維尼誕生100 週年，一田獨家發售前揭式行李箱、收納袋及防丟器，同場更有多款人氣數碼配件及生活雜貨，各位「維尼控」更不能錯過入手特別紀念企劃的百年探蜜系列盲盒。除此之外，「星之卡比」系列精品買一送一，全線逾 20 款超可愛文具及實用精品，折實後平均每件只需 $7.5！
 

一田大減價低至2折︱超市$20／$28／買一送一專區＋PayMe$48優惠券＋小熊維尼星之卡比精品

百年探蜜系列盲盒 $99、Hallmark前揭式行李箱$699起、 Uji1,200 針全棉床品套裝$299起
 

一田大減價低至2折︱超市$20／$28／買一送一專區＋PayMe$48優惠券＋小熊維尼星之卡比精品

拉鍊收納包、證件套連掛頸繩、筷子、湯匙各$15（買一送一，平均$7.5／件）

 

信用卡購物優惠

 

　　凡於推廣期內富邦一田信用卡單一簽賬滿$450- HK $999.9，即可獲HK $35現金回贈；滿$1,000 或以上更可獲$80現金回贈，每卡最多可獲4次現金回贈，推廣期內最多可享高達 $320現金回贈。選購指定貨品並以富邦一田信用卡簽賬，更可享額外95折優惠。 

 

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PayMe快閃優惠券

 

　　於推廣期內PayMe App用戶搶「PayMe x 一田快閃優惠券」並單一消費滿$688，結賬時會自動扣減$48！每人最多可領取一張$48 快閃優惠券，每次領券後須於即日使用，優惠數量有限，先到先得。

 

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一田春日購物賞 2026

日期︰2026 年 5 月 8 日至 17 日

地點︰一田生活（沙田／大埔／荃灣）

營業時間︰5 月8日9am – 10pm、5月9日至17日10am – 10pm（大埔超市9am開店）

地點︰一田超市、每日一田YATADAY及YATA Fresh（旺角／新蒲崗／觀塘／將軍澳／葵芳／屯門／元朗／西環／北角／Wetland Seasons Park／NOVO WALK／Silicon Lane／YATA Fresh）

營業時間︰5 月8日9am -按各分店、5月9日至17日按各分店正常營業時間

網頁： https://bit.ly/4cUZ0b0

 

Tags:#一田#PayMe#著數優惠#Jetso#Hot Deals#信用卡優惠
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