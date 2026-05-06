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網上投資騙案｜40多歲女子微信結識「加密貨幣投資專家」，個半月損失超過$120萬港元
理財智慧

網上投資騙案｜40多歲女子微信結識「加密貨幣投資專家」，個半月損失超過$120萬港元

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty WuPHOTO:Facebook@CyberDefender 守網者

　　過去一星期，警方共接獲超過70宗網上投資騙案，總涉款逾$8,000萬港元。提提大家別輕易相信「網上投資專家」，高回報背後，可能只是一場精心佈局的「數字遊戲」。

 

　　近月有一名40多歲女子於微信結識一名自稱「加密貨幣投資專家」的男子，以「回報超高、穩賺唔蝕」為誘餌，誘騙受害人作投資。騙徒更為受害人開設投資帳戶及提供假網站，表示能夠即時顯示資產升幅，受害人信以為真，按指示多次轉賬至對方指定户口及加密貨幣電子錢包。

 

　　個半月後，受害人見自己的資產日日升值，當打算提款時，被要求追加資金，才發現假網站「全屬虛構」，升跌數字其實由騙徒操控！受害人最終損失超過$120萬港元，相等於4年工資。

 

網上投資騙案｜40多歲女子微信結識「加密貨幣投資專家」，個半月損失超過$120萬港元

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

　　另一位受害人是化驗師，在Facebook見到股票投資廣告，點擊連結轉至WhatsApp與自稱「投資專家」的騙徒聯絡。大概一個多月後，騙徒聲稱掌握內幕消息，誘騙受害人下載APK安裝假投資App並開設帳戶。

 

　　受害人首兩個月先後轉賬逾6萬元至多個個人戶口，第三個月見「股價」急升近倍，信心大增，再轉賬逾130萬元至十多個戶口。其後嘗試沽出股票並提現時失敗，假客服更以繳交「保證金」為由要求再轉賬，受害人才驚覺受騙，最終損失逾170萬！

 

網上投資騙案｜40多歲女子微信結識「加密貨幣投資專家」，個半月損失超過$120萬港元

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

Tags:#網上投資騙案#微信#加密貨幣#理財智慧#理財#熱話#騙案#騙徒#防騙視伏App#防騙視伏器#守網者#假網站#網上投資
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