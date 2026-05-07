美伊戰爭應打完了，是美國總統特朗普暗示了，國務卿魯比奧明言了。

特朗普在白宮參加一場活動期間被媒體問到「伊朗的甚麼行為算違反停火」，含糊地回答說：「你們會知道的，因為我會告訴你們……他們（伊朗）知道該做甚麼，也知道不該做甚麼。」他還稱，伊朗在「玩把戲」，但「他們想要達成協議」。

美國國防部長赫格塞思當天早些時候在新聞發布會上稱美伊停火尚未結束，敦促伊方行為「保持審慎，確保事態不越界」。至於事態是否會升級至破壞停火協議的程度，赫格塞思說：「最終將由總統（特朗普）作出裁決。」

美軍參謀部聯席會議主席凱恩在同一場發布會上說，自美國首次宣布停火以來，伊朗已對商船開火9次，並扣押兩艘集裝箱船。伊朗還對美軍發動「超過10次攻擊」，但「均未達到美方重啟重大作戰行動的門檻」。

美國於中東當地時間4日上午在霍爾木茲海峽開始疏導行動，「引導」被困船隻駛離海峽。美國軍方稱，伊朗當天向美海軍艦艇以及受美軍「保護」商船發射多枚巡航導彈、無人機等，美軍擊沉6艘試圖阻撓商船航行的伊朗小型船隻。同日，阿聯酋國防部宣布，該國防空系統當天成功攔截來自伊朗方向的12枚彈道導彈、3枚巡航導彈以及4架無人機，襲擊造成3人中度受傷。

特朗普4日接受美國廣播公司採訪時，似乎有意淡化伊朗當天襲擊商船和阿聯酋的後果，並未明確說明這些行為違反美伊停火協議，稱「那並非猛烈的交火……當時沒有發生交火。我想最新確實發生了一些交火事件，我正在對此進行調查」。

特朗普的隱晦，可用猶抱琵琶半遮臉來形容，又或可以說是被打悶棍不能出聲，全沒有了我是「懂王」的傲慢，反之國務卿魯比奧就坦白多。

美國國務卿魯比奧5月5日在一場記者會上稱，正如總統特朗普通知國會所說，美國今年2月底對伊朗發動的「史詩怒火」軍事行動已經結束，「我們已完成這一階段任務」。

新華社有段稿：

就美方有官員要求中方支持美方在霍爾木茲海峽的行動，外交部發言人林劍6日在例行記者會上答問時表示，中方對海峽局勢的立場很明確，就是希望相關各方審慎行事，避免局勢升級，通過對話化解爭端，早日恢復海峽的和平安寧。中方將為推動海峽局勢的降溫繼續作出努力，也將繼續全力維護中資船舶和中國籍船員的安全。

這位美方官員據報道，是美財長貝森特。美方要求中方去解決霍爾木茲海峽的封鎖，反映出霍爾木茲海峽的封鎖與否可能是今時解決美伊對峙的重點，中方怎回應？



外交字詞上就如上，但實際上是中方可能真行動了。

外交部發言人宣布：伊朗外長阿拉格齊5月6日應邀訪華，中共中央政治局委員、外交部長王毅將與其舉行會談。

會談會談甚麼，不知，但肯定不會是加油，而是應減柴，美伊戰事似真可以打完了。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）