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76歲羅浩楷患柏金遜罕有外出見老友，保持腦筋靈活炒股票被讚分析專業
娛樂新聞

76歲羅浩楷患柏金遜罕有外出見老友，保持腦筋靈活炒股票被讚分析專業

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　76歲羅浩楷患上柏金遜症後已淡出娛樂圈，身體狀況有惡化情況，早前手腳機能開始退化需要靠輪椅代步。以往開朗的他變得不願外出接觸人群。近日，前TVB宣傳部高層曾醒明分享朋友敘舊照片，喜見當中有羅浩楷，雖然略顯消瘦，但面色紅潤，眾人合照時笑意盈盈。

 

Read more：78歲汪明荃被指身體狀態下滑？神情呆滯步履不穩 羅家英攙扶

 

　　資深演員羅浩楷2004年拍攝劇集《皆大歡喜》時因大動脈閉塞，引致心絞痛入院；2016年更椎間盤突出，頸椎長期受壓引致彎曲變成駝背，並需長時間戴頸箍，故在2017年無奈地退出娛樂圈。

 

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　　直至2021年羅浩楷接受鄧英敏主持的網上節目《老友鬼鬼傾吓偈》訪問，透露因健康問題息影，骨椎病使他受盡他人白眼。羅浩楷之後狀況愈來愈差，手腳活動能力不佳需靠輪椅代步，自此不願出街，大多數時間留在家中彈結他唱歌解悶，於住所樓下「飛車」散步已經是最開心的事。

 

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　　前TVB宣傳部高層曾醒明近日在社交平台分享朋友敘舊的照片，當中見到羅浩楷略為消瘦，但面色紅潤而且展露笑容，身旁還有他的太太。曾醒明表示羅浩楷當日的情況，寫道，「最難風雨故人來！好一個春雨濃濃下的茶聚，感謝Ben Sir陳灌明兄相約九龍灣，與久違的資深藝員羅浩楷賢伉儷聚（敘）舊。楷嫂Kitty在外傭陪同下，推著坐在輪椅的楷楷，甫進場看到彷如隔世的昔日電視台同事，清晰逐位老朋友呼喊親切名字，鏗鏘有力，登場激動得哽咽起來，場面令人動容。」

 

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　　曾醒明大讚羅浩楷頭腦說話清晰，言談仍帶幽默感。羅浩楷近年鑽研股票市場，席上與朋友們分析市況，大家都讚他極具專業分析能力。羅浩楷出名是圈中「股神」，對股票甚有研究，患病後由於醫療費龐大，曾表示一年的醫藥費要一百萬元，也靠投資獲利支付醫療費用。

 

　　另外，曾醒明回憶起一段往事，原來羅浩楷十分有善心，1983年曾邀請羅浩楷參與首屆《送炭到泰北慈善演唱會》，他二話不說答應義演，當日獲一班藝人支持，最後該活動為泰北難民籌得逾 15 萬港元善款。


Tags:#羅浩楷#柏金遜症#影視娛樂#娛樂新聞
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