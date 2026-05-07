溫傑星期四｜習特會下周舉行有機亦有危 | 分析長和售資潮 | 滙豐業績利空出盡勢破頂？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

習特會將於下周舉行，美國貿易代表格里爾表示，會談將討論中國向伊朗購買能源的議題。而最新據《華爾街日報》稱，白宮和中國政府正考慮將AI議題納入峰會議程。習特會對港股市場影響有多大？投資者可以提前押注習特會嗎？

據《彭博》引述消息人士報道，長和在以454.94億元出售Vodafone Three餘下49%股權後，正考慮進一步出售電訊資產，因電訊市場競爭日益激烈兼且成本高昂，長和售資潮年內能維持嗎？派發特別息可能性大嗎？

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